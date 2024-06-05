全新北美零排放商用卡車品牌大象汽車在ACT博覽會上首發亮相

大象汽車提供高效的充電解決方案，使純電電池驅動電動車駕駛無憂，並提供強大的20 kW交流充電解決方案，以及標準直流充電選項。標準220V/100A電路可實現過夜充電。卡車設計有清晰的駕駛室後部和車架導軌，便於高效和簡便的改裝解決方案。所有駕駛室/底盤平台上配備了可用的雙電動取力器（ePTOs），大象汽車的產品已準備好迎接多樣化的挑戰和關鍵任務需求。

大象汽車還提供全方位的客戶支持服務，不僅協助客戶完成初始文件以獲取州激勵措施，還幫助客戶滿足持續的報告要求，確保在從柴油卡車過渡到零排放解決方案期間最大限度地獲取補貼資金。除卡車銷售外，大象汽車還提供完整的運輸解決方案，包括服務、診斷、零件支持和基於雲的車隊管理系統，旨在優化駕駛員和路線，全部集中於實現每英里的成本降低。

在ACT博覽會上展示的原產於亞洲的車型包括ZM4、ZM8、ZMx FCEV、ZM22和ZM22 FCEV。以下是2024年後期即將推出的北美版本的詳細信息和基本規格：

ZM4 – 4級電池電動貨車，採用整體式設計，高載重，配備132 kWh高壓電池。 續航里程：150英里/242公里 載重：5730磅/2600公斤 載貨空間：497立方英尺/14立方米 130kW電子車橋，底部高壓電池 交流充電：從20%到100%需5.5小時

ZM8 – 6 級純電車型，配備行業最大的駕駛室，平坦的地板，幾乎80英寸的車頂高度，以及該級別中最強大的驅動系統。ZM8平台自2022年初在亞洲國家銷售以來，已有超過6,000台在路上行駛，累計行駛超過1.25億英里。 續航里程：160英里/260公里 載重：12900磅/5850公斤 200 kW電子車橋，車架內132 kWh高壓電池 電動取力器：15kW+30kW 貨箱尺寸：18英尺-22英尺

級純電車型，配備行業最大的駕駛室，平坦的地板，幾乎80英寸的車頂高度，以及該級別中最強大的驅動系統。ZM8平台自2022年初在亞洲國家銷售以來，已有超過6,000台在路上行駛，累計行駛超過1.25億英里。 ZMx FCEV – 經過市場驗證的6級燃料電池電動車，已累計行駛超過250萬英里。 續航里程：186英里/300公里 載重：13560磅/6150公斤 燃料電池功率：110kW 氫氣儲存量：26磅/12公斤 快速加氫：5分鐘 電動取力器：15kW+30kW

– 經過市場驗證的6級燃料電池電動車，已累計行駛超過250萬英里。 ZM22 – 8級純電車型，具有在多個亞洲品牌中驗證的驅動系統。全新電動底盤設計，配備264 kWh車架內高壓電池和兩速雙電機電子車橋，峰值功率可達500 kW。 續航里程：162英里/260公里 載重：34060磅/15450公斤 電子取力器：20kW+60kW 240kW直流充電：20%-80%只需36分鐘 貨箱尺寸：22英寸-26英寸

ZM22 FCEV – 8級燃料電池電動車，使用與純電車型ZM22相同的電子車橋，並配備60 kWh車架內高壓電池。 續航里程：311英里/500公里 載重：34720磅/15750公斤 燃料電池功率：200kW 電動取力器：20kW+60kW 氫氣儲存量：66磅/30公斤 快速加氫：11分鐘



關於先進綠色交通博覽會

ACT博覽會是北美地區最大規模的會議和展覽會，展示驅動經濟和環保車型可持續發展的解決方案。每年，ACT博覽會都將業界最好的教育內容和最具創新技術的大型展廳結合起來。今年是第13屆，ACT博覽會於2024年5月20日至23日在拉斯維加斯會議中心舉行，預計將聚集12,000名與會者和2,700個車隊，尋求先進車輛和替代燃料轉型的策略。該年度活動由TRC公司Gladstein, Neandross & Associates （GNA）主辦，該公司是北美領先的咨詢公司，專門從事低排放和零排放運輸技術、基礎設施和商業運輸超低碳燃料的市場開發。了解更多信息，請訪問www.actexpo.com和www.gladstein.org。

關於大象汽車ZO Motors

大象汽車是源自日本的全球創新新能源商用車領導企業，是香港主板上市公司大象未來集團【港股股份代號02309】的全資子公司，主要從事智能新能源商用車的研發、製造和銷售。大象汽車旗下的商用車主要面向海外市場銷售，並於今年內陸續登陸日本、美國、南美、東南亞、中東等市場。

大象汽車ZO Motors官方網站

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SOURCE 大象汽车