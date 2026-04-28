ACTION3統計假設的盲態評估已完成

關鍵要點：

對ACTION3數據進行的外部統計學盲態審查已達成目標，確認該研究仍具備充足的統計學效能（>90%），能夠證明針對蛋白尿這一主要研究終點具有治療效果。這意味著，如果DMX-200能如預期那樣持續降低試驗患者的蛋白尿水平，那麼在試驗結束時，該研究有超過90%的概率成功顯示出具有統計學意義的蛋白尿治療效果。

為最大程度提高研究成功及監管獲批的可能性，Dimerix及其商業化合作伙伴將繼續推進ACTION3的3期研究，直至達到最終蛋白尿終點。

正如此前公告所述，FDA已認可將蛋白尿作為DMX-200在ACTION3研究中獲得完全監管批准的適宜終點指標。

來自PARASOL工作組的佐證，加上近期FDA基於蛋白尿終點在美國批准了一種FSGS療法，進一步印證將蛋白尿作為ACTION3研究主要終點的合理性。

公司仍具備充足條件，持續推進ACTION3的3期臨床試驗研發進程，並就尚未授權合作的區域市場，與潛在合作方開展深度授權洽談。

研究進展：

ACTION3的3期臨床試驗成人受試者隊列已完成全部招募，共計入組333名患者，末次受試者預計於2028年3月完成末次給藥 [1] 。

。 試驗單獨設立12至17歲青少年受試者隊列，目前招募工作仍在推進；若招募及研究結果達標，Dimerix或將在核心地區拓展DMX-200的青少年適應症上市申請 [1] 。

。 據此前披露，ACTION3的3期研究已於2024年3月通過了針對蛋白尿終點的正式無效性分析[2]，彼時數據證實該藥物療效優於安慰劑；並且迄今為止，獨立數據監查委員會已完成7輪後續審查，未發現安全性問題，亦未要求調整試驗方案[3]。

澳大利亞墨爾本2026年4月28日 /美通社/ -- 專注腎病領域、手握3期臨床在研資產的生物制藥企業Dimerix Limited (ASX: DXB)今日宣布，為驗證主要終點統計學假設而開展的ACTION3 3期研究數據盲態審查工作已順利收官。本次盲態審查確認，ACTION3研究針對蛋白尿主要終點，依舊保有充足的統計學檢驗效力。ACTION3的3期研究主要終點統計學效力超90%，這意味著如果DMX-200能如預期那樣持續降低試驗患者的蛋白尿水平，那麼該研究在試驗結束時成功顯示出具有統計學意義的蛋白尿治療效果的概率超過90%。

FSGS領域知識不斷更新，指導決策制定

在進行盲態審查的同時，Dimerix及其商業合作伙伴評估了自2022年ACTION3研究啟動以來局灶節段性腎小球硬化(FSGS)領域的格局及潛在終點的變化，所有這些變化均支持將蛋白尿作為主要終點。具體而言，PARASOL工作組的研究結果為蛋白尿作為FSGS候選替代終點提供了證據；美國食品藥品監督管理局(FDA)向Dimerix提供了積極反饋，確認蛋白尿終點適合用於DMX-200的全面批准；此外，本月早些時候，FDA基於蛋白尿終點批准了一種FSGS的新療法。

PARASOL工作組的關鍵分析結論顯示，相較於eGFR（估算腎小球濾過率），蛋白尿指標在FSGS臨床試驗中所需樣本量更少、數據波動更低，能夠有效降低藥物後續在美國上市審批的潛在風險。綜合PARASOL工作組的分析、英國罕見腎髒疾病國家登記處（National Registry of Rare Kidney Diseases UK，簡稱「RaDaR」）的分析、[4] Kaiser Permanente的分析、[5] 第三方FSGS研究數據以及FSGS領域權威專家意見，相較於eGFR相關終點，以蛋白尿基線變化為評估指標，更易在統計學層面驗證DMX-200的療效，可大幅降低藥物常規審批的落地風險。

如若依托蛋白尿指標申請加速審批，ACTION3後續仍需增設基於eGFR的驗證性終點，此舉將增加研發成本、延長試驗周期，且需要分配α值，[6] 從而可能降低最終終點指標的試驗成功率。基於上述考量，Dimerix及其商業合作方判定，現階段開展加速審批所需的中期分析，並非本次試驗最具戰略價值的最優選擇。

以蛋白尿為主要終點可顯著降低ACTION3的執行風險

FDA此前已明確表態，若ACTION3研究取得陽性結果，以蛋白尿相對安慰劑的下降百分比作為主要研究終點，可支持DMX-200通過505 (b)(1)路徑完成常規上市審批，eGFR的變化作為次要終點納入評估。

「自ACTION3研究啟動以來，對FSGS疾病及其合適的替代臨床終點的認知已發生顯著變化，因此有必要對所有因素進行全面審查。此次審查的結論促成了一項戰略決策，這對Dimerix及其合作伙伴來說是一個好結果，清晰明確了DMX-200在核心商業區域的監管審批路徑。聚焦蛋白尿核心終點，能夠顯著降低藥物常規審批過程中的臨床研發與商業化落地風險。

結合2024年順利通過的中期盲態無效性分析可知，DMX-200在改善蛋白尿方面的療效彼時已優於安慰劑。疊加七輪獨立數據監查委員會審查結論，我們充分確信DMX-200耐受性良好。

此次審查的結論以及繼續完成ACTION3以支持傳統批准的決定，有助於我們提高ACTION3成功的可能性，並有望為FSGS患者帶來一種新療法，同時降低風險並為Dimerix的股東和合作伙伴增加價值。」

Dimerix首席醫學官David Fuller博士

「將蛋白尿確立為ACTION3研究常規審批的核心終點，可顯著提升藥品上市獲批概率，規避采用eGFR指標伴隨的各類實質性風險。我們認為，為適配加速審批而增加的額外工作、成本消耗及風險，並不會產生價值。」

Amicus Therapeutics首席開發官Jeff Castelli博士

關於FSGS的3期研究

ACTION3 3期臨床試驗為一項關鍵性多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照3期研究，旨在評估DMX-200對接受穩定劑量血管緊張素II受體阻滯劑（ARB，一種降壓藥物）治療的FSGS患者的療效和安全性。一旦ARB劑量穩定，患者將被隨機分配接受DMX-200（120毫克膠囊，每日兩次）或安慰劑治療，為期2年。

這項針對FSGS患者的單一項3期試驗旨在獲取研究期間蛋白尿減少和腎功能的證據（eGFR斜率），從而生成足以支持上市批准的證據。

有關該研究的更多信息，請訪問ClinicalTrials.gov（研究編號：NCT05183646）或Australian New Zealand Clinical Trials Registry（澳大利亞新西蘭臨床試驗注冊中心）（研究編號：ACTRN12622000066785）。

如需更多信息，請訪問我們的網站www.dimerix.com或聯繫：

Nina Webster博士 Dimerix Limited 首席執行官兼董事總經理 電話：+61 1300 813 321 郵箱：[email protected]

Jane Lowe 投資者關系部 電話：+61 411 117 774 郵箱：[email protected]

關注Dimerix的LinkedIn和X賬號

經Dimerix董事會授權發布

—完—

關於Dimerix Limited

DMX-200是一款趨化因子受體(CCR2)拮抗劑，適用於聯合血管緊張素II 1型受體(AT1R)阻滯劑療法，用於高血壓及腎病患者的聯合治療。目前DMX-200已在全球多個國家和地區獲得專利保護，專利有效期至2032年；全球范圍內多項專利申請正在推進，有望將知識產權保護延續至2045年。此外，該藥物已在美國、歐洲、英國及日本獲得孤兒藥資格認定[7]。更多信息，請訪問官方網站www.dimerix.com，並關注公司X與LinkedIn賬號。

關於FSGS

FSGS是一種罕見的嚴重腎髒疾病，其特徵是腎髒的過濾單位腎小球出現局部進行性瘢痕（硬化）。這種瘢痕會引發蛋白尿、腎功能進行性喪失，且常引發終末期腎病。人們越來越認識到FSGS具有炎症成分，單核細胞和巨噬細胞活化會加劇腎小球損傷。據估計，美國有超過4萬人患有FSGS，其中包括成人和兒童。[8] 目前，美國尚無專門獲批用於治療FSGS的療法，疾病管理依賴非特異性免疫抑制療法和支持性療法。對於進展性或耐藥性FSGS患者，從確診至發展為終末期腎病的平均病程最短僅五年。即便接受腎髒移植手術，術後疾病復發率也高達60%，[9] 這凸顯了開發新型疾病修飾療法的迫切需求。

Dimerix前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，此類內容存在潛在風險與不確定性。盡管公司管理層認為當前前瞻性陳述所依托的預期具備合理性，但無法保證相關預判最終完全落地。提醒讀者切勿過度依賴前瞻性陳述內容，實際結果或與預判存在重大出入。潛在風險因素包括：藥物研發與生產風險、監管審批流程固有的不確定性、臨床試驗延期、臨床試驗結果、合同風險、專利保護相關風險、未來資金需求，以及其他常規風險因素，包括但不限於Dimerix最新年度報告中列明的因素。

參考文獻

[1] ASX release 10 March 2026 [2] ASX release 11 March 2024, [3] ASX release 19 November 2025 [4] RaDaR registry: https://www.ukkidney.org/audit-research/data-permissions/data/radar-database [5] Munis M et al (2026), Real-world eligibility for FSGS clinical trials: insights from a US health system; Clinical Kidney Journal, 19(2); https:/doi.org/10.1093/ckj/sfaf377 [6] Alpha is the preset threshold to demonstrate statistical significance, often 0.05 for 2-tailed test or 0.025 for 1-tailed test; when the p value is below alpha, the result is statistically significant [7] ASX releases: 14 December 2015, 21 November 2018, 07 June 2021, 30 September 2025 [8] Nephcure FSGS Facts (https://nephcure.org/) [9] Front. Immunol., (July 2019) | https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01669

SOURCE Dimerix