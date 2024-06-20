英鐮投資ACTIS推出亞洲數據中心平台EPOCH DIGITAL

該新平台正在亞洲各地開發數據中心，目前項目已涵蓋台灣、馬來西亞和韓國等国家和地區，提供總計約 200 兆瓦的 IT 容量

Epoch Digital旨在為亞洲主要增長市場的客戶提供可信賴且可持續發展的數據中心解決方案

台北2024年6月20日 /美通社/ -- 可持續基礎設施領域的全球領先投資者英鐮投資Actis，宣布推出綜合數據中心平台Epoch Digital，該平台已在開發三個項目，將可提供總計約200兆瓦的容量，並已在其他亞洲市場物色更多數據中心開發項目。

Epoch Digital目標在超大規模客戶（大型科技和雲端服務供應商）需求持續快速增長的若干亞洲市場中，作出策略性部署，開發並營運一個可擴張且地理位置多元化的數據中心平台。英鐮投資和Epoch Digital領導團隊具備獨特競爭優勢，即擁有在許多亞洲快速增長市場投資和開發基礎設施和房地產項目的悠久歷史及豐富經驗。該平台將提供可靠且可持續的數據中心服務，以滿足日益迅速增長的數據及運算需求。

平台上首個數據中心項目位於台灣台北市中心，容量為23兆瓦；第二個項目位於馬來西亞柔佛州新山市，IT容量為120兆瓦。因應新加坡2019年實施的數據中心開發禁令，相鄰的柔佛州正迅速成為滿足新加坡及周邊國家龐大需求的區域性數據中心市場；第三個項目則位於韓國首爾大都會區。

Epoch Digital將由一支經驗豐富的團隊管理，由執行長Hak Kiat Chng先生和營運長Pei Ping Lim女士領導。他們二位已共事超過十年，並在Epoch Digital的目標市場開發了超過250兆瓦的IT容量，領導了整個從數據中心開發、營運、退出的投資周期，成績優越。

該平台借助了英鐮投資在數據中心領域豐厚的經驗，該公司在全球範圍內建造或營運總設計容量超過300兆瓦的數據中心，包括在推出Epoch Digital之前的三個亞洲項目。在韓國首爾，英鐮投資佔據了超大規模數據中心開發的領先地位，將於今年按計劃向超大客戶交付兩個總計52兆瓦容量的項目。

通過Epoch Digital及其他轄下數據中心平台，英鐮投資發揮其在數字基礎設施、房地產、再生能源和可持續基礎設施方面的深厚專業知識和能力，為需要減碳的超大規模客戶提供節能、且具有成本效益的解決方案。

英鐮投資大中華房地產及亞洲數據中心業務合夥人劉孝寧先生表示：「Epoch Digital 的啟動對英鐮投資的數據中心策略來說是一個令人振奮的時刻。大型的全球超大規模雲服務商（hyperscalers）是數據中心需求的主要推動力，因此我們必須為這些目標客戶量身定制我們的產品服務。隨著超大規模雲服務商在成熟數據市場中的可獲容量變得緊張，他們越來越多地轉向亞洲新興市場，這些市場需要具有成本效益、低碳且可擴展的數據中心。這正是 Epoch Digital 的宗旨，我們非常高興能與Hak Kiat Chng先生和Pei Ping Lim女士一起為客戶實現這目標。」

英鐮投資全球數據中心運營總監Dalmar Sheikh則指：「Epoch Digital 擁有成功的所有要素，尤其是該平台能夠利用英鐮投資在全球數據中心、地産以及新能源領域的廣泛網絡。數據需求正在爆發式增長，這創造了在數據中心和新能源两方面都亟待滿足的龐大供應需求。我們專注於設計使用可再生能源的綠色數據中心，改善冷卻和用水效率，實現優於市場平均水平的能源使用效率（PUE），從而將性能強大且具有吸引力的產品推向市場，為Epoch Digital 帶來光明的未來。」

Epoch Digital 的執行長Hak Kiat Chng先生表示：「生成式人工智能的出現，正以前所未有的速度改變各行各業，推動對更大容量數據中心的需求。這一演變突顯了數據中心供應商與科技巨頭之間的重要協同作用，它們相互合作並鞏固這場科技革命所需的基礎設施。Epoch Digital 在亞太地區的成熟和新興市場中均處於有利位置，通過合作夥伴緊攥這爆炸性的增長潛力。」

英鐮投資對 Epoch Digital 的投資進一步加強了公司在數字基礎設施市場中的地位，英鐮投資已經在該領域承諾投入超過 15 億美元。

關於英鐮投資

英鐮投資是全球領先的可持續基礎設施投資者，為機構投資者帶來有競爭力的回報，並為其業務所在的國家、城市和社區帶來可衡量的正面影響。英鐮投資於結構性主題，支持跨能源轉型、數位轉型和供應鏈轉型的防禦性關鍵基礎設施的長期穩定增長。

該公司數十年的全球經驗、營運專業知識和強大的文化，使其能夠大規模培養全球可持續發展的領導者。自成立以來，英鐮投資已籌集 250 億美元，用於投資更美好的明天。英鐮投資是聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）、聯合國支持的負責任投資原則 （UNPRI） 的簽署者。英鐮投資在 UNPRI 獨立評估中一直獲得最高評級。

如若查詢更多關於英鐮投資，請訪問：https://www.act.is/

關於Epoch Digital

Epoch Digital 是值得信賴的合作夥伴，致力於為未來提供策略性數字基礎設施，在需求持續快速增長的亞洲市場中開發、擁有和營運可擴展且地理位置多元化的數據中心組合。

該平台由英鐮投資建立，並由經驗豐富的團隊領導，致力於建立長遠的合作夥伴關係，以推動可持續的數字化發展。

如若查詢更多關於Epoch Digital，請訪問：www.epochdigital.org.

SOURCE ACTIS