Adani Group 的銅業務分部加入國際銅業協會

華盛頓2025年1月17日 /美通社/ -- Adani Group 旗下 Kutch Copper Ltd 正式加入國際銅業協會 (ICA)，成為其最新成員。總部設於華盛頓特區的 ICA 是一個非牟利行業協會，其 33 個成員遍佈六大洲，佔全球銅產量的一半。

Kutch Copper 戰略佈局於古吉拉特邦蒙德拉，是該集團旗艦孵化器 Adani Enterprises 的全資附屬公司。Adani Enterprises 在第一階段投資約 12 億美元，建立一個首期產量為每年 50 萬噸 (MTPA) 的銅冶煉廠。 Kutch Copper 的先進設施亦將生產銅陰極、銅棒及其他副產品，對印度實現銅生產自給自足的目標作出重大貢獻。

Kutch Copper 董事總經理 Vinay Prakash 博士分享他對加入 ICA 的樂觀態度。他說：「印度在未來幾十年有望成為銅及其製品的重要樞紐。我們相信 Kutch Copper 在 ICA 的成員將使我們能夠積極為可持續發展計劃作出貢獻，並在銅業中開發創新的應用和產品。銅在向淨零排放轉型過程中起到至關重要的作用。我們期待與全球銅業界合作，以提升這種重要金屬的價值鏈」。

ICA 總裁兼行政總裁 Juan Ignacio Díaz對新合作充滿熱情，並表示：「我們誠摯歡迎 Adani Metals Kutch Copper Ltd. 加入我們的社區。他們在推動可持續及創新銅生產方面的努力，鞏固了我們共同的使命，以推廣、保護及捍衛銅在推動全球脫碳所需的技術及基建設施方面的重要作用。他們的加入讓我們倍感振奮，能夠支持銅在其主要應用領域不斷擴展的地區實現增長」。

ICA 董事會主席及來自 Glencore 的 Stephen Rowland 補充說：「KCL 加入 ICA，標誌著我們將攜手合作，共同推廣可持續發展實踐及開發銅的新應用。我們樂見與對方建立合作關係，且將全力支持他們為推展銅業進步所作出的各項努力」。

隨著第二期工程的順利完成（屆時將增加同等產能），Kutch Copper 的總產能將達到 1 MTPA，使其躋身全球最大型的單一地點客製化煉銅廠之列。公司致力於維持高的環境、社會和管治 (ESG) 績效標準，同時利用先進技術和數碼化發展。Kutch Copper 正著手將銅管產品納入其現有產品組合，以期促進其前向整合策略。

關於 Kutch Copper Ltd.

Kutch Copper Ltd. (KCL) 為 Adani Group 旗艦孵化器 Adani Enterprises 的全資附屬公司，現正興建一座最先進的全新銅客製化冶煉及精煉綜合設施。KCL 的定位是成為印度綠色能源基建的重要貢獻者，並致力於滿足該國日益增長的銅需求。公司致力於可持續及創新的生產方式，契合印度推動經濟增長及發展的宏觀願景。KCL 在金屬及原材料業務範疇內營運，是 Adani Group 四大主要業務板塊之一，其他三個板塊分別為能源及公用事業、運輸及物流，以及消費品業務。

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關於國際銅協會

國際銅業協會 (ICA) 作為銅產業的代表機構，致力於推廣銅的各項應用、維護其市場的穩定，以及保障其需求的持續增長。我們是一個非牟利行業協會，旗下 33 個成員遍佈六大洲，佔全球銅產量的一半。我們總部位於華盛頓特區，在美國、歐洲、亞洲和拉丁美洲均有營運業務。

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SOURCE Adani Enterprises Ltd