ADFW 公佈 2024 年峰會將邀請頂級金融領袖發言

首批 發言人 包括來自全球銀行機構 的高管，例如 UBS、State Street、BNY、Santander、Standard Chartered、First Abu Dhabi Bank、Emirates NBD、Abu Dhabi Islamic Bank、Starling Bank 及 OakNorth Bank。

陣容包括全球頂尖投資機構的行政總裁、創始人和主席等如 Bridgewater、Nuveen、Vista Equity Partners、General Atlantic、PGIM、GQG、Hillhouse、Investcorp、Prosus、Brookfield、AXA IM、Alterra、Brevan Howard、Two Sigma 和 Marshall Wace。

阿聯酋阿布扎比2024年9月25日 /美通社/ -- 由 ADGM 主辦的 Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 宣佈其 2024 年峰會將聚集來自全球的 300 多位講者，其中包括 50 家全球金融機構的行政總裁和主席。

當中已確認出席的講者包括了眾多金融巨擘，例如 UBS 集團行政總裁 Sergio Ermotti、Nuveen 行政總裁 Bill Huffman、PGIM 總裁兼行政總裁 David Hunt、AXA IM 全球主管 Isabelle Scemama、General Atlantic 主席兼行政總裁 Bill Ford、Emirates NBD 集團行政總裁 Shayne Nelson、Bridgewater 創始人 Ray Dalio、GQG Partners 主席兼投資總監 Rajiv Jain、Investcorp 執行主席 Mohammed Alaradhi、Alterra 行政總裁 Majid AlSuwaidi 大使閣下、Circle 聯席創始人、主席兼行政總裁 Jeremy Allaire，以及 ADIB 行政總裁 Mohamed Abdelbary。

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下表示：「隨著阿布扎比持續鞏固其作為全球金融中心的地位，ADFW 2024 將成為金融行業的關鍵時刻。全球重要金融機構行政總裁的積極參與，充分彰顯了 ADFW 作為全球金融行業領軍平台的地位和影響力正日益擴大。ADGM 致力推動有意義的對話，促進創新，並加強阿布扎比作為全球資本之都的角色。」

當地和地區政府和政府相關的領導人亦將出席今年的 ADFW，其中包括阿聯酋獨立氣候變化加速器 (UICCA) 總裁兼行政總裁 Sheikha Shamma bint Sultan Bin Khalifa Al Nahyan 殿下、KBW Ventures, H.E. 創始人兼行政總裁 Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud 王子殿下。阿聯酋經濟部長 Abdulla Bin Touq AlMarri 閣下阿聯酋經濟部外貿部及人才招聘及留存部長 Thani bin Ahmed Al Zeyoudi 博士閣下阿聯酋氣候變化與環境部長 Amna bint Abdullah Al Dahak 博士閣下市政和交通局 (DMT) 主席 Mohammed Ali Al Shorafa Al Hammadi。

其他出席的高管包括 NYUAD Stern 校區校長 Robert Salomon、Raffles Family Office 集團行政總裁兼創始人 Chi-Man Kwan、Saxo Bank 行政總裁 Kim Fournais、Aperion Investments 創始人 Christian Angermeyer、E& 集團行政總裁 Hatem Dowidar、Oaknorth 聯席創始人兼行政總裁 Rishi Khosla、Grupo Santander 全球財富主管 Javier Carranza、Burjeel Holdings 創始人兼非執行主席及行政總裁 Shamsir Vayalil，以及 Prudential 執行副總裁兼國際業務主管 Andrew Sullivan。

SOURCE ADGM