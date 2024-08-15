ADGM繼續迅速增長，2024年上半年發出1271個新牌照：資產管理規模增加226%

阿聯酋阿布達比2024年8月15日 /美通社/ -- 阿聯酋首都國際金融中心（IFC）ADGM繼續其增長軌跡，在2024年上半年表現出色。作為增長最快的金融中心，亦是該地區唯一直接採用英格蘭普通法的司法管轄區，ADGM的一致成就和策略計劃是阿布達比金融行業增長的催化劑。

ADGM的發展推動了金融行業對阿布達比非石油經濟的貢獻，使該經濟在2024年第一季增長至9.7%。ADGM正日益成為資產管理公司、傑出人才和投資的全球吸引力，並且是鞏固阿布達比作為「資本之都」（Capital of Capital）地位的基石。

ADGM主席H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi對ADGM的持續增長和強勁表現表示讚賞：「作為阿布達比金融界的催化劑，ADGM在2024年上半年的顯著增長促進了阿布達比作為首屈一指的樞紐地位，使其成為全球、地區和本地企業及金融機構的首選目的地。」ADGM的策略與阿布達比的遠見領導力相一致，致力於將阿聯酋首都定位為領先的國際金融中心。透過建立蓬勃的生態系統，並追求創新、卓越和策略發展，我們引以為傲地推動了ADGM增長策略2023-2027目標的卓越實現，突顯出阿布達比金融行業的加速增長。

他補充說：「ADGM將繼續發揮對阿布達比作為全球金融樞紐及其可持續經濟增長的貢獻，並充分利用機會，在這個非常成功的一年中，進一步提升阿布達比經濟至前所未有的高度。」

營運實體和新牌照的增長反映了強勁的發展勢頭

2024年上半年的顯著增長之一是營運實體數量上升至2088家，其中包括231家金融服務實體，相比2023年上半年增長了31%。在前六個月內，金融服務許可證的發放數量達到42個，相比於2023年6月的22個，增長超過90%。

此外，截至2024年6月底，發出的新牌照數量達到1,271個，較去年增長20.5%。

由資產管理領導的金融服務行業將阿布達比定位為區域金融樞紐。

在2024年上半年，ADGM範圍內的資產管理規模（AUM）相比去年同期增長了226%。截至2024年6月底，在ADGM內經營的基金和資產經理人數達到112人，管理基金共141隻。

資產管理領域中獲得FSP的主要名稱包括AXA IM、Eiffel Investment ME、GQG Partners、SS&C Financial Services、Morgan Stanley。此外，該領域內的幾個實體亦獲得了原則批准（In-Principle Approval，簡稱「IPA」），包括Aspen Digital、Blantyre Capital、Blue Owl、Fiera Capital、Infini Capital、I Squared Capital、Ninety One Gulf Capital、Peninsula、Token Bay Capital、Triton、Vizier。資產管理領域內的實體管道仍然強勁，包括對沖基金、私募股權、機構基金以及計劃在ADGM固定設立的風險投資公司。

儘管資產管理領域繼續引領ADGM的增長，但銀行、支付服務、財富管理和保險等其他金融服務領域的實體也透過獲得FSP或IPA，加入了ADGM生態系統。獲得FSP的名單包括Barrenjoey、Deutsche Bank AG、Fidelis OPCO、Laser Digital、Paxos Issuance MENA。獲得原則批准（IPA）的知名機構包括Oyster Reinsurance Brokers、SMBC Bank International等。

2024年5月，ADGM主辦了第二屆阿聯酋—法國投資者會議。這是一場獨家聚會，由法國經濟、財政、工業和數碼主權部長Bruno Le Maire領導，並有24家法國資產管理公司參加，管理總值達1.6兆美元。這次會議為兩個國家的利益相關者提供了一個獨特的機會，可以建立策略聯盟，找出新機會，並推動互相增長。

將阿布達比帶到世界：國際路演滿足前所未有的需求

ADGM於2024年上半年舉行了一系列路演，涵蓋了美國、歐洲、香港和中國大陸等多個國家和地區。

在美國，ADGM在iConnections Global Alts 2024上與對沖基金、私募股權基金和風險投資公司進行了超過40次雙邊討論。在歐洲，ADGM與法國、瑞士及其他歐洲金融樞紐的私人銀行、財富管理、私募股權、風險投資和對沖基金領域的高層領導進行了超過100次雙邊討論。這些參與發生在全球財富流向阿聯酋的浪潮中。

在中國大陸和香港舉行的路演將以75個實體參與的策略會議作為結束。討論重點包括與香港金融管理局的跨境監管合作、在阿布達比的多家香港和中國大陸公司擴展計劃，以及加強兩地區的流動性策略。此外，大會還舉辦了由ADIO主辦的上海投資峰會，並宣佈了新的貿易論壇——匯豐主辦「阿聯酋—中國高峰會」（The UAE-China Summit presented by HSBC），該論壇將成為即將舉行的阿布達比金融週（Abu Dhabi Finance Week，簡稱「ADFW」）的旗下活動。

引領區域的可持續金融和ESG發展之路

在2023年推出該地區第一個全面的可持續金融（Sustainable Finance）框架後，ADGM的註冊管理局（Registration Authority，簡稱「RA」）和金融服務監管局（Financial Services Regulatory Authority，簡稱「FSRA」）已建議對這些法規進行改進。2024年5月發表的一份討論文件邀請業界專家提供意見，包括基金經理、資產經理以及受《2020年公司規例》（Companies Regulations 2020）規範的公司。這些建議的增強功能使FSRA對ESG標籤投資產品的要求更加清晰，這些投資產品不僅涵蓋環保領域，還具有更廣泛的可持續發展目標。此外，建議還旨在提高投資者對綠色洗滌風險的信心，從而促進對「綠色」環保產品和服務的需求。此外，諮詢文件邀請討論ADGM在鼓勵基於ADGM的實體識別和解決其業務氣候相關風險方面的角色，並制定其淨零轉型計劃，以支持阿聯酋的「2050年淨零策略倡議」（Net Zero by 2050 Strategic Initiative）。

走在區塊鏈創新尖端

在推出基於分散式賬本技術（Distributed Ledger Technology，簡稱「DLT」）的基礎規例後，ADGM已與Solana Foundation簽署了策略合作夥伴關係。Solana Foundation是一個非營利組織，致力於提升Solana網絡的去中心化、採用和安全性，旨在增強DLT解決方案並促進區塊鏈創新。ADGM與區塊鏈安全審計領域的全球領導者Hacken簽署了另一份備忘錄，以合作建立區塊鏈安全性和合規性的標準，並為ADGM的DLT基礎架構提供鏈上監控解決方案。

隨著阿布達比吸引力日益增加，ADGM的勞動力也在蓬勃發展，新增了超過2,500個工作機會。

在阿布達比各個行業的持續投資推動下，經濟學人情報單位（Economist Intelligence Unit）發表的《2024年全球可活性指數》（Global Liveability Index 2024）顯示出強勁的表現。阿布達比是MIA地區排名最高的城市，這些排名突顯了阿布達比在穩定性、基礎設施和教育等方面的優勢。

ADGM正進一步提升吸引力，銳意成為專業人士和投資者的首選目的地。與2023年6月底相比，ADGM的Al Maryah Island內的員工人數已增加超過2,500人，現在已成為ADGM充滿活力的社區的一部分。

ADGM的Al Reem Island擴建促進了住宅需求的增長

自2023年4月宣布擴建以來，Al Reem Island已引進了1,266個新住宅單位，使總數達到21,335個。入住率的增長保持穩定，從2023年3月的84.78%上升至2024年6月底的92.82%。隨著ADGM的卓越成長，許多在其司法管轄區內成立的新公司的員工選擇了Al Reem Island作為居住地。ADGM對Al Maryah Island和Al Reem Island的司法管轄權突顯了其卓越品質，使這些地點成為生活、工作和經營業務的理想之選。

ADGM開拓了Al Reem Island的無縫商業移民體驗

2024年上半年標誌著ADGM的Al Reem Island在擴展後轉型的重要階段。最近的一項措施包括修訂ADGM的牌照費表，以配合Al Reem Island的過渡安排。在ADGM司法管轄範圍內獲得的非金融和零售牌照費用將大幅減少50%或以上，這項變更將從2025年1月1日起生效。

Shams Boutik Mall成立了一個信息中心，並於2024年舉辦了兩個社區活動，以與Al Reem Island商業社區交流，提供有關許可、註冊費和過渡過程的重要更新。ADGM還為Al Reem Island現有的非金融和零售業務推出了一項激勵措施，免除他們在2024年10月31日之前申請的所有ADGM商業牌照費用。

ADGM Academy的倡議在2024年上半年為1,020位阿聯酋國民開拓了職業發展機會。

ADGM Academy（簡稱「ADGMA」）一直與來自各個領域的領導者合作，為阿聯酋的國家議程作出貢獻。自成立以來，ADGMA已通過其國家發展議程（National Development Agenda），為3,629位阿聯酋國民在私營部門中獲得了98%的就業安置率。

在2024年上半年，ADGMA計劃支持了1,020位阿聯酋國民，為他們在阿聯酋各個公司的專業職位中提供了培訓和安置。

SOURCE Abu Dhabi Global Market