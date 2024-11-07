維立志博與Aditum Bio合作成立Oblenio Bio，全力推進自免領域三特異性T細胞銜接器研發

Oblenio Bio將獲得維立志博全球首創CD19xBCMAxCD3三特異性T細胞接合抗體LBL-051的獨家許可選擇權

中國南京和美國奧克蘭2024年11月7日 /美通社/ -- 南京維立志博生物科技股份有限公司（以下簡稱「維立志博」）與風險投資公司Aditum Bio（以下簡稱「Aditum」）宣佈基於維立志博全球首創CD19xBCMAxCD3三特異性T細胞銜接器抗體LBL-051成立新藥研發公司Oblenio Bio（以下簡稱「Oblenio」）並達成了獨家選擇權及授權合約。Aditum 將為Oblenio提供資金，雙方將合作迅速推進LBL-051進入臨床研究。

CD19和BCMA靶向療法的最新臨床數據已證明其在難治性自身免疫疾病中具有良好的療效，然而，在提升療效和持久緩解方面仍存在未滿足的臨床需求。LBL-051通過同時靶向CD19和BCMA，有望在多種抗體介導的自身免疫性疾病中清除更廣泛的病理性B細胞，從而激發更強效且持久的療效。

LBL-051是應用維立志博自主研發並具有知識產權的技術平臺LeadsBody™開發的新型三特異性T細胞銜接器，其每個靶標CD19、BCMA、CD3的結合域均經過精心設計與優化，以實現療效與安全性的最佳平衡。

根據協定條款，維立志博將授予Oblenio在全球範圍內開發、生產和商業化LBL-051的獨家選擇權和許可，並有權獲得3500萬美元的首付款和近期付款，在達成開發、監管註冊、銷售里程碑事件後，維立志博還將有權獲得最高達5.79億美元的總交易額款項，以及未來產品的銷售分成。此外，維立志博還將有權獲得Oblenio的股權。

維立志博創始人、董事長、CEO康小強博士表示：「LBL-051為某些自身免疫性疾病提供了一種差異化的治療選擇，有望成為『Pipeline in a Product』的重磅革命性藥物，我們很高興能與Aditum 的高水準團隊合作，將這一創新療法帶給全球患者。」

Aditum 聯合創始人兼董事總經理Joe Jimenez表示：「與單靶點療法相比，LBL-051通過同時靶向CD19和BCMA，旨在實現『免疫重置』，為自身免疫性疾病患者提供了更深層次的應答和更持久的療效。」

關於Oblenio Bio

Oblenio Bio是Aditum Bio成立的第十三家公司，其使命是為廣大患者提供重要藥物。為加速創新藥物上市，Aditum Bio採用孵化器模式，專注于藥物開發的轉化階段。這種「分拆」模式使一個靈活的初創平臺成為可能，由一支專注的管理團隊運營，並得到Aditum內部開發專業團隊的支持。

關於Aditum Bio

Aditum Bio是一家生物技術風險投資公司，致力於通過加速在高未滿足需求疾病領域的藥物開發來改善健康，這些領域的醫療創新能夠產生顯著的影響。Aditum Bio引進有前景的藥物候選產品，並成立了專門的公司，專注於推動每個候選產品通過早期臨床試驗。

更多資訊請訪問：www.aditumbio.com

關於維立志博

南京維立志博生物科技股份有限公司是一家臨床階段的生物科技公司，致力於創新療法的發現、開發及商業化，以滿足中國及全球在腫瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病方面未獲滿足的醫療需求。公司憑藉專有技術平臺及強大的藥物開發能力，已設計合理且具差異化的包括12款創新候選藥物在內的豐富管線，其中6款已成功進入臨床階段。公司的腫瘤產品組合提供廣泛的癌症治療選擇，在單一治療及聯合治療方面有巨大的潛力。公司將不斷拓展創新，為廣大患者提供安全、有效、可及、可負擔的新藥，滿足尚未滿足的醫藥需求。

更多資訊請訪問：www.leadsbiolabs.com

SOURCE Leads Biolabs