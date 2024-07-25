Advancion 第六年獲頒 Ecovadis 可持續發展金牌評級

伊利諾州布法羅格羅夫2024年7月26日 /美通社/ -- Advancion Corporation (下稱「Advancion」或「公司」) 是全球領先的特殊成分生產商，產品應用於生命科學、家庭與個人護理，以及其他消費者導向與工業市場，今天宣佈因其 2024 年的永續發展績效，榮獲 EcoVadis Gold Medal 金牌獎項。這項金牌認證使 Advancion 在過去 12 個月內躋身 EcoVadis 評選的全球前 5% 公司之列。

這是 Advancion 自 2017 年首次參與獨立 EcoVadis 評估計劃以來，連續第四年、總共第六年獲得金牌認證等級。公司 2024 年的整體評分為 75/100，比去年增加 2 點，反映出 EcoVadis 評估的企業社會責任 (CSR) 和可持續發展四個領域的持續改善：環境、勞工與人權、道德和可持續採購。

主席兼行政 David Neuberger 表示：「我們非常自豪能在 2024 年再次獲得 EcoVadis 可持續發展表現金獎。「這項認可不僅反映了我們對可持續實踐的堅定承諾，而且也是團隊致力對環境和社會產生積極影響的證明。實現這里程碑至關重要，因為這里程碑獨立驗證了我們致力於負責任運作的努力、增強利益相關者的信任，並與我們的全球可持續發展目標一致。我們將繼續致力於永續發展方面的卓越，推動業界和其他領域的積極變化。」

EcoVadis 是全球最大、最全面的可持續發展評級系統之一。全球超過 100,000 間公司與 EcoVadis 合作，以根據國際標準例如全球報告倡議 (GRI)、聯合國全球協議和 ISO 26000 等國際標準進行可持續發展表現進行比較。EcoVadis 評級系統使客戶、投資者和其他利害關係人可以透過共同平台、通用計分卡和績效改進工具以評估和比較合作拍檔的企業社會責任表現。Advancion 邀請其商業合作拍檔直接取得 2024 EcoVadis 評估，作為供應商評估程序的一部分。

Advancion 簡介

Advancion，前身為 ANGUS Chemical Company，是全球領先的生物科技、製藥、家居、個人護理及其他消費型及工業市場的特殊成分及消耗品生產商。此公司是世界上最大的生命科學緩衝劑和其他專有成分生產商之一，80 多年來提供高性能產品，同級最優質的質量和保證供應安全。公司透過 Advancion 旗下的 Expression Systems 公司生產創新的細胞培養基配方、細胞系、分子工具和試劑，用於先進治療方法的開發和商業生產。Advancion 在美國和德國經營三間製造工廠，並透過位於伊利諾伊州芝加哥、法國巴黎、巴西聖保羅、新加坡、中國上海和印度孟買的六個區域客戶應用中心為全球客戶提供服務。公司由 Ardian 和 Golden Gate Capital 私人擁有，總部設於伊利諾伊州布法羅格羅夫。更多資訊，請瀏覽 advancionsciences.com。

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