AECOM 將為北部都會區全港首個濕地保育公園提供勘察研究

AECOM 香港區土地供應及市政副總裁黃建文表示：「我們非常榮幸能參與這個具前瞻性及開創意義的北部都會區項目。我們的生態學家、科學家、工程師和設計師，將與來自不同專業領域、擁有豐富經驗的國際認可顧問團隊聯手，為特區政府建立保育公園，將新界北構建為一個『基於自然』的北部都會區。透過與土木工程拓展署及漁農自然護理署攜手合作，我們期望能利用三寶樹濕地保育公園向公衆展示生物多樣性與水產養殖和諧共存，以及採用基於自然的解決方案所帶來的種種裨益。」

近日正式開幕的塱原自然生態公園，亦採用了以基於自然的解決方案以推進城鄉共融。借鑒相關的成功經驗，三寶樹濕地保育公園有望擠身成為可持續發展的最佳國際典範，透過提高生物多樣性、發展水產養殖業、設置生態教育及康樂設施、優化園區管理和研究資金安排，凸顯北部都會區的發展潛力。

三寶樹濕地保育公園將在維護生態平衡方面扮演核心角色，落實以「提升生態功能和承載力」為目標的策略。公園將採用可持續的管理和營運模式，鼓勵跨領域合作，運用實際財政收益推展保育工作及水產養殖。 此外，公園亦將引進內地及國際的創新數碼技術，例如紅外線相機、生物聲學、環境DNA、人工智能及物聯網監測工具等，以提升項目成效。

三寶樹濕地保育公園發展項目會分階段推展，首階段開展的魚塘濕地保育工作集中在公園北部，對維護雀鳥的主要飛行航道至關重要。預計工程竣工後，公園將為遷徙水鳥，包括黑臉琵鷺等世界性瀕危品種，以及歐亞水獺等其他重要物種，提供不可或缺的多樣化濕地生境。

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