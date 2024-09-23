AECOM協助路政署憑創新科技榮獲香港測量師學會大獎，提升道路安全及可持續發展

香港的道路網絡非常龐大而繁忙, 是次開發的偵察系統有效減低了檢查道路的困難。為了提供比傳統檢查方法更優化的替代方案，AECOM和路政署團隊研發通過由車輛攝影系統拍攝的道路相片中自動檢測欠妥。

通過結合雙方機構的地理空間專業知識，利用人工智能從道路圖像中識別裂縫及褪色的路面標記，其後可於系統平台上瀏覽整合的資料數據，例如數量、位置和嚴重程度等，以便工程師檢測及審查。系統簡化了檢查流程，並更有效地分配資源，從而提高路政署的道路保養工作效率，以及支援更安全的道路網路。

香港測量師學會授予該系統「創新測量科技特別獎」，以表揚行業參與者透過應用創新測量科技提升項目水平，並授予「後期營運項目榮譽大獎」，表揚後期營運階段中測量專業人員善用創新科技提升工作效率和精準度的努力。

香港測量師學會大獎旨在表彰和認可香港測量師的傑出成就。大獎與聯合國制定的可持續發展目標一致，並肯定測量師在符合高標準的可持續發展項目中取得的傑出成就，以及對綠色和環保環境所作出的貢獻，共同推動香港實現可持續的未來。

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關於AECOM

AECOM 是深受全球信賴的基礎設施全方位綜合服務企業。從規劃、設計、工程到專案及施工管理，我們為客戶提供專案全生命週期各階段的專業服務，涵蓋交通運輸、建築、水務、新能源及環境等多個領域，協助公家機關及民營企業應對最複雜的挑戰。AECOM卓越的專業技術和創新能力，堅持貫徹的平等、多元與包容文化，以及對踐行環境、社會和治理（ESG）理念的承諾，引領我們全力構築一個更美好的世界。作為《財富》500強公司之一，在 2023財年，AECOM 專業服務業務的年營業額為144億美元。歡迎瀏覽 www.aecom.com/hk/ ，瞭解 AECOM 如何永續發展，澤被未來。

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