AECOM於2024亞太鐵路及軌道交通展「將願景化爲現實」

我們還將在鐵道展上分享AECOM在鐵路及軌道交通項目交付方面的地區和全球經驗與見解。AECOM全球交通運輸部重大項目及高鐵總監John Barker將討論高速鐵路交付的全球最佳實踐，並剖析行業調查中的關鍵洞見。馬來西亞鐵路運輸執行董事Chris Lee和新加坡土木技術總監Yeap BH將分享他們於實現區域性地鐵交付中的數碼化整合專業知識，而香港交通運輸執行董事Perran Coak則會主持一場小組討論，與業界代表探討可持續鐵路及軌道交通倡議。

AECOM亞洲區執行總裁鍾小平表示：「我們很榮幸能參與2024亞太鐵路及軌道交通展，並促進重要討論以推動區域鐵路及軌道交通行業的發展，特別是在可持續性和數碼化方面，再次印證AECOM始終致力於通過專業知識和豐富經驗推動鐵路及軌道交通行業積極創新的不變承諾。」

他續指：「亞洲是全球最具活力的鐵路及軌道交通市場，我們正在為此地區建立可持續、安全、包容、創新和可靠的鐵路及軌道交通系統的新標準。從曼谷到吉隆坡，從雅加達到新加坡，香港和台北，我們卓越交付的主要鐵路及軌道交通項目有效緩解了交通堵塞，吸引了旅客，並刺激了經濟增長。」

除了參與各項鐵道展會議議程，我們還將在C21展位展示AECOM從概念到運營的城市和城際鐵路及軌道項目的豐富經驗，涵蓋高速鐵路、輕軌交通和通勤鐵路系統，以及包括車站設計在內的公共交通導向開發（TOD）的專業知識。我們於亞洲最近期的重大鐵路及軌道交通項目包括香港沙中綫、泰國曼谷地鐵紫綫、馬來西亞巴生谷捷運及新加坡湯申東岸綫第三期等。

AECOM是亞洲及全球交通基礎設施領域的領導者。作為我們在全球鐵路及軌道交通行業領先地位的見證，AECOM在《工程新聞紀錄》（ENR）最新版本中的交通和大眾運輸與鐵路及軌道交通類別中均排名第一，並在交通類別中連續十多年保持第一位。在亞洲，我們於馬來西亞設有Metro Hub作為區域鐵路專業中心，與香港和新加坡的跨領域交通團隊密切協作，致力為客戶提供專案全生命週期各階段的專業服務。

獲取更多關於AECOM於鐵道展的資訊：Join AECOM at the Asia Pacific Rail 2024 in Bangkok! 。（只有英文）

如欲了解更多關於AECOM鐵路及軌道交通專業，以及我們如何實現可持續發展，澤被未來的資訊，請瀏覽：Delivering a better world through rail - Home (aecom.com) 。（只有英文）

關於AECOM

AECOM 是深受全球信賴的基礎設施全方位綜合服務企業。從規劃、設計、工程到專案及施工管理，我們為客戶提供專案全生命週期各階段的專業服務，涵蓋交通運輸、建築、水務、新能源及環境等多個領域，協助公家機關及民營企業應對最複雜的挑戰。AECOM卓越的專業技術和創新能力，堅持貫徹的平等、多元與包容文化，以及對踐行環境、社會和治理（ESG）理念的承諾，引領我們全力構築一個更美好的世界。作為《財富》500強公司之一，在 2023財年，AECOM 專業服務業務的年營業額為144億美元。歡迎瀏覽 www.aecom.com/hk，瞭解 AECOM 如何永續發展，澤被未來。

SOURCE AECOM