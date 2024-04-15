aelf引領AI和區塊鏈融合，塑造技術的未來

總部位於新加坡的區塊鏈轉向AI，以解鎖區塊鏈效率、可擴展性、智能和安全性新領域;並部署了5000萬美元的生態系統基金來支持AI轉型計劃

新加坡2024年4月15日 /美通社/ -- 在區塊鏈行業的一項變革性舉措中，開創性的區塊鏈網絡 aelf 宣布了戰略轉變，將人工智能(AI)整合到其區塊鏈中。這一重大飛躍標志著aelf區塊鏈新階段的開始，從去中心化網絡過渡到充滿活力的生態系統，該生態系統擁有最先進的AI模型和代理，拓寬了其功能並豐富了用戶體驗。

aelf創始人Auric表示：「計算、LLM（大型語言模型）和代理在aelf區塊鏈中的集成不僅僅是一種增強，更是一種升級進化。7年前，我們已經確定了區塊鏈的未來，並一直在不懈地開發模塊化系統、並行處理、跨鏈橋和雲原生架構，這些都是現在業界一直在談論的話題。如今，我們預計AI將是區塊鏈未來的下一個催化劑，並決心成為亞洲第一個實現這一演變的公司。此次人工智能轉型將打造一個自我進化的系統——一個更智能、自我學習的區塊鏈，每個新區塊都比上一個更先進。」

為了培育和加速AI和區塊鏈的融合，aelf的投資部門aelf Ventures將戰略性地部署其5000萬美元的生態系統基金，以支持尋求區塊鏈支持的創新AI計劃。隨著開發人員友好型工具包的推出，aelf將進一步促進這種AI區塊鏈創新，賦能社區利用這些新技術進行數據預處理、模型訓練、微調和部署、代理開發、鏈上部署以及aelf區塊鏈環境的貨幣化。

aelf區塊鏈上的現有項目和游戲將集成這些AI功能，而新項目將受益於aelf的強大基礎，提供動態且響應迅速的區塊鏈生態系統，提供更高的效率、增強的安全協議和先進的智能自動化。

此次AI轉型體現了aelf致力於營造持續創新的環境，並保持其在區塊鏈技術前沿的地位。aelf堅定不移地致力於擴展其能力，始終專注於創造以用戶為中心的價值，並推動整個區塊鏈領域向前發展。

關於aelf

aelf是Layer 1區塊鏈的先驅，具有模塊化系統、並行處理、雲原生架構和多側鏈技術，可實現無限的可擴展性。aelf成立於2017年，其全球中心位於新加坡，是業內第一家通過最先進的AI集成引領亞洲發展區塊鏈的公司，將區塊鏈轉變為一個更智能和自我發展的生態系統。

aelf通過其原生C#軟件開發工具包(SDK)和其他語言（包括 Java、JS、Python和Go）的SDK，促進在其區塊鏈上構建、集成和部署智能合約和去中心化應用(dApp)。aelf的生態系統還包含一系列dApp，以支持蓬勃發展的區塊鏈網絡。

查詢詳情，請訪問：https://aelf.com。

SOURCE aelf