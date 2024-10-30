韓國領先的醫療脫髮治療公司AesMed Co., Ltd.參加2024香港亞太美容展

根據韓國政府的調查，韓國脫髮人口在過去十年中增加了20%以上，尤其是20至40歲人群中，63%曾出現脫髮症狀，而女性佔總數的44%。

此外，青少年脫髮的比例也達到了6.6%，表明脫髮現象正逐漸蔓延至各個年齡層。儘管脫髮問題具有全球性，但缺乏有效的協作與努力來提高對脫髮問題的理解和改善社會偏見。為此，AesMed Co., Ltd.發起並持續推動「護髮日」活動。

該活動於2020年在韓國啟動，2024年起將在全球10個國家的本地醫院和合作伙伴參與下推行，旨在為脫髮人群提供支持和慰藉，不以商業目的為導向，同時促進脫髮治療技術的分享與發展。在此次展會上，AesMed將向與會者介紹「護髮日」活動的重要意義和成果，並鼓勵醫院、企業、研究機構、社區及相關組織的自願參與。

AesMed首席執行官Jeongwoo Joe Yi表示：「作為亞洲規模最大的國際美容展會，吸引了來自中國大陸、香港、韓國、台灣、菲律賓、日本、泰國和印尼等地的美容買家，此次參展為我們提供了一個在全球舞台上展示『護髮日』活動的機會，並與更多合作伙伴建立聯繫。」他對展會充滿期待，補充道：「通過推廣脫髮治療的共鳴和技術進步，我們可以對脫髮人群產生更積極的影響。」

多位專家積極支持護髮日活動。NewHair Hair Transplant Center的Jin-O Kim博士表示：「填補空缺的意義引起了我們的共鳴，我們醫院決定將1011至1111設為護髮季。在此活動期間，我們的醫護人員將致力於為患者傳遞積極能量。」此外，Maxwell Dermatology Hair Clinic的Yoon-Woo Noh博士指出：「脫髮並非無法攻克的問題。大多數脫髮案例都可以通過準確診斷進行治療。」他補充道，護髮日將顯著提升社會對脫髮治療的認知。

此外，自2020年以來，AesMed一直開展為脫髮患者捐贈假髮的項目，並計劃參加2026年5月在韓國首爾舉辦的WCHR2026世界脫髮研究大會。WCHR2026匯聚全球脫髮研究人員，分享最新研究成果和脫髮治療技術。通過參加本次大會，AesMed將進一步鞏固其在全球脫髮治療領域的領導地位，推動「護髮日」活動，提升社會對脫髮治療的認知並促進技術進步。

SOURCE AesMed