AGON by AOC 推出全新 Triple Refresh Rate 電競顯示器

全新 G4 系列採用創新的 Triple Refresh Rate 技術，涵蓋 27 吋至 32 吋產品尺寸，每款顯示器皆內建三組可自訂的解析度與更新率模式，滿足不同遊戲情境與使用需求。首波推出的 CQ32G4Z、Q27G40ZE2 與 Q27G41ZE2，皆支援 Adaptive Refresh Rate Switching（自適應更新率切換），讓玩家能依據不同遊戲內容快速切換至最佳顯示模式，兼顧畫質表現與更新率效能。

玩家可依遊戲需求自由選擇 QHD 260Hz 模式，享受細膩清晰的高解析畫質；FHD 360Hz 模式，帶來流暢順暢的競技遊戲體驗；或 HD 500Hz 模式，充分發揮高速賽車與快節奏動作遊戲所需的極致更新率。三種更新率模式可靈活平衡解析度與畫面流暢度，提供更符合個人遊戲偏好的顯示體驗。

作為 Triple Refresh Rate 顯示技術的先驅，AGON by AOC 未來將持續推出更多搭載此創新技術的電競顯示器，進一步擴展市場領先的產品陣容，持續為全球玩家帶來更豐富、更完整的電競顯示解決方案。

三款新品皆搭載 0.3ms MPRT 超高速反應時間，可有效降低動態模糊與殘影，呈現更銳利、流暢的高速動態畫面。搭配 AMD FreeSync Premium 與 NVIDIA G-SYNC Compatible 技術，可有效減少畫面撕裂與卡頓，即使在高速競技場景下，依然能維持穩定流暢的顯示效果。此外，產品亦整合專為玩家打造的護眼功能，在長時間遊戲過程中兼顧視覺舒適度。

結合沉浸式視覺設計、靈活的 Triple Refresh Rate 效能與玩家導向的護眼設計，全新 AGON by AOC CQ32G4Z、Q27G40ZE2 與 Q27G41ZE2 將成為電競選手、核心玩家及日常遊戲玩家升級顯示設備的理想選擇，全面滿足不同遊戲情境下對速度、畫質與流暢度的極致需求。

關於 AOC

AOC 創立於 1967 年，是全球領先的顯示器與 IT 周邊品牌，AGON by AOC 為 AOC 旗下專業電競品牌，致力於提供高效能電競顯示器及電競周邊產品，滿足全球電競選手與遊戲玩家的多元需求。憑藉持續創新的顯示技術、卓越的產品品質及對玩家體驗的堅持，AGON by AOC 已連續七年榮登全球電競顯示器市場第一品牌。未來，品牌將持續以創新為核心，拓展更完整的產品布局，攜手全球玩家迎向下一個十年的成長與突破。更多資訊請參閱AOC官方網站。

SOURCE AGON by AOC