第二屆AGP&DTx峰會論壇在深圳舉行：推動數字療法在糖尿病中的使用

深圳2024年7月15日 /美通社/ -- 7月5日，由國家高性能醫療器械創新中心，中國動態葡萄糖圖譜和數字療法研發中心（以下簡稱「研發中心」）主辦，深圳硅基仿生科技有限公司（以下簡稱「硅基仿生」）協辦的第二屆AGP & DTx高峰論壇在中國深圳舉行。國內外醫療專家齊聚一堂，共同探討AGP在糖尿病精准診斷和治療中的應用及數字療法在臨床決策過程中的全球實踐。

本次論壇由中國AGP&DTx研發中心發起人、北京大學人民醫院紀立農教授牽頭，邀請斯洛文尼亞、澳大利亞、沙特阿拉伯、土耳其、塞爾維亞及阿爾及利亞等國內外多位內分泌學領域的權威專家蒞臨現場。專家們探討了AGP共識、中國糖尿病患者數據庫、人工胰腺系統和數字健康管理等關鍵議題，並討論了糖尿病管理技術的最新進展及其在臨床實踐中的實際應用。