第二屆AGP&DTx峰會論壇在深圳舉行：推動數字療法在糖尿病中的使用
15 7月, 2024, 10:27 CST
深圳2024年7月15日 /美通社/ -- 7月5日，由國家高性能醫療器械創新中心，中國動態葡萄糖圖譜和數字療法研發中心（以下簡稱「研發中心」）主辦，深圳硅基仿生科技有限公司（以下簡稱「硅基仿生」）協辦的第二屆AGP & DTx高峰論壇在中國深圳舉行。國內外醫療專家齊聚一堂，共同探討AGP在糖尿病精准診斷和治療中的應用及數字療法在臨床決策過程中的全球實踐。
本次論壇由中國AGP&DTx研發中心發起人、北京大學人民醫院紀立農教授牽頭，邀請斯洛文尼亞、澳大利亞、沙特阿拉伯、土耳其、塞爾維亞及阿爾及利亞等國內外多位內分泌學領域的權威專家蒞臨現場。專家們探討了AGP共識、中國糖尿病患者數據庫、人工胰腺系統和數字健康管理等關鍵議題，並討論了糖尿病管理技術的最新進展及其在臨床實踐中的實際應用。
會上，斯洛文尼亞盧布爾雅那大學醫療中心內分泌科主任Andrej Janež教授強調了中國在AGP臨床實踐方面的進展。他表示：「他們開發了AGP培訓計劃，並正在研究和使用人工智能來增強診斷和指導治療決策，從而改善糖尿病護理並促進AGP的應用。」
為了整合全球資源，推動糖尿病診斷和治療創新，國際AGP&DTx研發聯盟在此次論壇上正式成立。該倡議旨在全球范圍內標准化AGP臨床應用，提供一個國際合作和知識共享的平台，以提升全球糖尿病診斷和治療水平。
關於硅基仿生
硅基仿生成立於2015年，致力於植入式醫療器械的研發和產業化。通過將先進的CGM技術與以糖尿病患者為中心的設計相結合，硅基仿生努力突破個性化糖尿病管理解決方案的界限。硅基仿生在全球擁有超過1,000,000名用戶，現已成為糖尿病管理領域可靠和創新的標桿。
SOURCE Shenzhen SIBIONICS Technology Co., Ltd.
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