AgriBusiness Global™ 宣布 2024 年活動陣容：連結全球作物投入領域的領導者

俄亥俄州威洛比2024年5月9日 /美通社/ -- 全球作物投入價值鏈領域領導者首選的商業資源 AgriBusiness Global 非常高興宣布其 2024 年的活動陣容。37 年來，AgriBusiness Global 一直是優質、值得信賴的資訊和分析的首選資源，在提供合成作物保護、生物學和植物健康等領域的下一代作物解決方案方面領先業界。

在 2024 年，AgriBusiness Global 將舉辦三個活動，每個活動旨在連結行業領導者、促進創新和推動業務增長：

AgriBusiness Global ℠ 拉丁美洲會議

日期：5 月 14 日至 15 日

地點：巴拿馬巴拿馬城

利用拉丁美洲新興技術

ABG 拉丁美洲會議將聚集業內的專家和具影響力人士，討論針對拉丁美洲地區的作物保護、植物健康、生物學和農業技術的最新趨勢和發展。拉丁美洲市場提供了新的機會，實現業務增長，以及與該地區的領先業者合作。了解更多 >

AgriBusiness Global ℠ 貿易峰會

日期：8 月 7 日至 8 日

地點：美國佛羅里達奧蘭多

#1 全球農業綜合企業活動——致力於全球交流和新業務發展

ABG 貿易峰會是一個值得信賴的論壇，旨在推動快速崛起的全球作物保護、農業技術、植物健康和生物領域的發展。參加者有望與世界領先的製造商、出口商、貿易公司、賣家、配方公司和顧問會面。貿易峰會通過提供教育課程、強大的展覽場地、私人會議室以及專門的交流機會，讓世界市場能夠聯繫、參與和建立業務，促進全球貿易。了解更多 >

AgriBusiness Global ℠ 東南亞會議

日期：11 月 6 日至 7 日

地點：印尼雅加達

為東南亞農業綜合企業帶來全球影響力

ABG 東南亞研討會與印尼作物保護協會 (Indonesian CropCare Association) 合辦，將展示作物生產領域的尖端技術和創新，應對東南亞市場的獨特挑戰和機遇。與會者將獲得獨特的見解，以在快速發展的農業市場中為未來作好準備，並應對現時的環境。了解更多 >

AgriBusiness Global 集團總監 Eric Davis 表示：「我們的活動是讓業界領導者聯繫、合作和推動創新的動態平台。我們很高興能夠匯聚業界最優秀的人才，探索新想法，促進合作並塑造農業的未來。」

有關 2024 年活動以及參加辦法的資訊，請訪問 AgriBusinessGlobal.com。

關於 Meister Media Worldwide

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Amy Reddington，活動總監

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