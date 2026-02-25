AI重塑市場規則 信任成為品牌競爭核心資產

1999 年起推動之信譽品牌大調查，原由《讀者文摘》主辦，採「開放式填答」設計，不提供品牌選項、不設引導提示，由消費者在無提示情況下主動寫下最信任品牌，長期一致的方法論與第三方獨立執行原則，使該制度累積近三十年公信力與可比較資料基礎。2026 年起由前《讀者文摘》臺灣團隊成立之臺灣信譽品牌協會主辦，並持續由國際第三方調查公司 Catalyst Research 獨立執行，延續二十八年一致調查方法。

創會理事長曹富生（前《讀者文摘》臺灣信譽品牌計畫負責人）表示，此次協會成立並非重新起步，而是在既有研究架構與第三方原則基礎上承接制度，確保長期累積的信任資產得以延續，不因國際版權調整而中斷。

測量品牌真實「心佔率」

本屆調查橫跨九大產業、62項產品與服務類別，採全國代表性樣本 1500 份，抽樣誤差 ±2.5%。研究核心維持「開放式填空機制」，真正測量品牌是否佔據消費者心中第一順位。

2026年調查除延續品質、信賴、價值感、了解消費者需求、創新、社會責任等構面外，今年新增「永續」指標，回應市場對 ESG 與治理能力的關注。

創會榮譽理事長劉維琪表示，AI 改變資訊傳播方式，也對社會信任基礎提出新挑戰。唯有穩定且可被驗證的制度，才能維持市場秩序與消費者信任。

創會榮譽顧問許士軍指出，企業長期競爭力的關鍵，往往來自品牌名聲與社會信任等無形資產。若缺乏具公信力的評量機制，這些價值難以納入董事會與管理層決策視野。

AI與高齡社會下的信任重組

Catalyst Research 研究總監 Cameron Gentle 表示，在生成式 AI 讓內容生產更容易的同時，資訊可信度的辨識難度卻提高。此外，高齡人口比例增加，但在數位應用上仍存在落差。企業若僅聚焦數位溝通，卻忽略跨世代服務設計，將可能流失關鍵客群。

家電、金融與服務業 信任成為溢價關鍵

研究團隊指出，在高單價家電、消費電子，以及金融理財與服務業中，產品與服務差異縮小、決策週期拉長，「是否安心」往往成為最終決策因素。信任已從行銷形象，轉變為風險管理與溢價能力的重要指標。

Catalyst Research 長期研究顯示，超過九成五消費者更傾向選擇具有第三方信任驗證的品牌。在通路陳列與線上購買環境中，可被快速辨識的信任識別，有助於縮短決策時間。當競品具備可被辨識的信任識別時，市場話語權往往隨之傾斜。

信任標章：將數據轉化為市場識別

曹富生表示，入榜品牌將獲授權使用「信譽品牌標章」，作為年度對外識別工具。該標章基於消費者開放式提名與第三方研究結果形成，並非廣告背書。

掌握信任數據優勢 企業可量化市場位置

臺灣信譽品牌協會研究總監彭翠亭表示，本屆報告整合 Catalyst Research 數據與臺灣市場觀點，並提供客製化產業分析機制。透過類別品牌排名、信賴矩陣地圖模型、競品差距量化與信任原因分析，品牌可評估自身市場定位與溢價支撐力，並辨識可能影響市場位階的結構性風險。

五月發布完整產業洞察

本屆完整調查成果與產業趨勢洞察，將由 Catalyst Research 研究總監 Cameron Gentle 於五月來台發表，進一步解析 AI 時代下臺灣品牌信任的變化與產業意涵。

