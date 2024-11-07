晶泰科技與金光集團建立全面合作，AI 賦能共創營收爆發點

晶泰科技由三位麻省理工學院（MIT）的量子物理學家創立於 2015 年，其研發平台整合了量子物理、AI、雲計算和大規模自動化實驗等核心技術，為客戶提供行業領先的研發服務。晶泰科技著眼於解決行業中關鍵的瓶頸問題，幫助合作伙伴提高研發的效率和成功率，從而加速醫學、可再生能源、先進材料等領域的科研創新，賦能全球產業的數字化、智能化升級。

晶泰科技與金光集團的深度合作，或將解鎖強大的專業協同效應，以前沿科技在多個領域催生具有開創性和巨大商業潛力的解決方案，顯著推動雙方的收入增長，並進一步促進區域經濟擴張。兩家公司期待此次攜手，共同抓住東南亞地區蓬勃發展的AI 市場所帶來的機遇，樹立集創新力、競爭力與經濟影響力於一體的商業合作典范。

晶泰科技董事長溫書豪表示，「很榮幸與金光集團強強聯手，實現我們共同的願景：以AI 等先進科技催生密集的創新突破，打造更加健康、可持續的美好未來。金光集團在多個工業領域有豐富的專業成果積累與戰略性的市場覆蓋，結合晶泰科技領先的AI+機器人平台，我們有信心引領可再生能源和先進材料等關鍵領域的數字化、智能化升級。我們期待這一合作釋放的巨大商業潛力，並為東南亞乃至更廣泛地區帶來新一代的工業解決方案，惠及全球。」

晶泰科技與金光集團的強強聯合，有望重新定義AI對亞太地區各行業的深刻影響，加速地區經濟增長和技術的突破升級，為更加智能、可持續的未來鋪平道路。

關於晶泰科技

晶泰科技（股份代號：2228.HK）由三位麻省理工學院的博士後物理學家於2015年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司采用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標准化的機器人自動化相結合的方式，為制藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

關於金光集團

金光集團（Sinar Mas Group）作為印尼最具影響力和多元化的企業集團之一，在醫療保健、礦業、可再生能源、物流、消費品、化工和金融服務等領域占據主導地位。憑借其完善的供應鏈和在亞太地區深入的市場滲透，金光集團正著力通過先進的AI解決方案推動行業創新，重塑地區經濟格局。

SOURCE 晶泰科技