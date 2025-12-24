屈臣氏蒸餾水首次推出全新AI包裝設計 打造極具收藏價值的香港地標紀念樽系列

屈臣氏蒸餾水深明市場對創新及AI技術的關注，故率先將人工智能融入產品設計，結合AI的無限創意與香港獨有的文化元素，透過一系列精心設計的畫面，引起消費者的共鳴與增加收藏價值。這不僅是一樽水，更是AI藝術與香港精神的完美結晶。

三大香港標誌性地標 展現城市多元魅力

「香港地標」紀念版包裝系列共包含三款設計，分別選取了香港最具代表性的地標，運用AI技術以絢麗的色彩和豐富的細節，將這些景點重新演繹，展現香港的多元面貌：

維多利亞港

包裝設計捕捉了維港的「城市燈火輝煌」，高聳入雲的摩天大樓、標誌性的渡輪，共同組成一幅流 光溢彩的畫卷，象徵著香港的繁榮與活力。

太平山頂與獅子山

此設計將俯瞰的「山頂自然景觀」完美結合，雄偉的獅子山與山頂纜車等元素交織，體現了香港城市與自然景觀的獨特和諧共存。

天壇大佛與慈山寺

包裝展示了香港「多元社會」的特色，莊嚴宏偉的天壇大佛與寧靜的慈山寺並置，背景襯托著節日煙花，為佳節添上平和與祝福。

限量系列登場 社交平台互動贏取超市禮券

「香港地標」紀念版包裝系列適用於430毫升及800毫升屈臣氏蒸餾水產品，將於12月至1月期間在各大零售點陸續限量發行。無論是作為香港手信，還是留作個人收藏，展示香港魅力的最佳載體。屈臣氏蒸餾水期待透過是次創新嘗試，為市場帶來耳目一新的感覺，並誠邀全港市民及旅客一同見證AI如何為生活日常注入藝術氣息。

屈臣氏蒸餾水同時將在12月推出「WE LOVE HK」主題的社交活動，得獎者更有機會贏取超市$500禮券。活動詳情將於我們的社交平台公布，敬請密切留意！

關於屈臣氏蒸餾水

屈臣氏蒸餾水自1903年開始已經為香港人生產蒸餾水，一直以來，屈臣氏蒸餾水都秉持 We Care的社會願景，屢求創新，務求讓您能享用品質百分百純淨之蒸餾水。屈臣氏蒸餾水在香港特別行政區、中國，以至東南亞地區均廣受歡迎，生產廠房更遍佈香港及廣州等，是世界最具規模之蒸餾水製造商，為新加坡、馬來西亞及台灣地區等國家地區提供至清至純的蒸餾水。

關於屈臣氏集團

屈臣氏集團於1841年創立，紮根於亞洲，是全球歷史最悠久、最備受肯定的零售商之一。集團現時在30個市場經營12個品牌合共超過16,900家商店，並在全球聘用約13萬人，讓屈臣氏集團成為全球最大的國際保健美容零售商。

集團2024年財政年度的營業額超過240億美元，每年透過我們的O+O(線下及線上)平台服務超過60億名顧客，為他們帶來無縫的線下及線上零售體驗。

在香港，我們旗下的四個零售品牌共營運超過500家店舖，包括屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏酒窖。集團亦製造並分銷優質飲用水屈臣氏蒸餾水，以及菓汁先生和新奇士果汁飲品。

屈臣氏集團是跨國綜合企業長江和記實業有限公司的成員。長江和記業務遍及超過50個國家，經營港口及相關服務、零售、基建以及電訊等四項核心業務。

詳情請瀏覽www.aswatson.com/our-company/o-and-o-strategy/。

更多高清圖片請查閱：https://shorturl.at/cBh6H

@watsonswaterhk

#首創AI包裝 #香港地標 #WELOVEHK

- 完 -

SOURCE 屈臣氏蒸餾水