強強聯合！晶泰科技與晶科能源共建合資公司，AI 推進光伏效率極限

晶泰科技自 2015 年成立以來，始終聚焦 AI 與材料科學的交叉創新，打造了行業領先的 AI for Science （科學智能）研發平台。通過整合量子物理算法、AI 預測模型與大規模機器人自動化實驗，平台實現從微觀機理到宏觀實驗的跨尺度創新，突破虛擬算法與真實實驗間的壁壘。其智能自主實驗平台擁有超 200 台自動化機器人，規模全球領先，持續以傳統實驗室 40 倍的效率收集行業稀缺的高精度研發數據；晶泰科技還開發了超 200 種 AI算法與垂直領域模型，可基於特定功能所需的物理、化學性質，對分子、晶體、聚合物進行高精度理性設計開發及工藝優化。該平台已服務於 17 家全球排名前 20 的國際藥企，並成功將藥物研發領域的深厚技術積澱遷移至新材料研發，獲得國內外頂尖企業與科研機構的認可，確立了跨行業的底層技術統治力。

在算法方面，晶泰科技打造了量子物理與 AI 雙驅動的算法引擎，能從分子、原子層面優化鈣鈦礦材料及界面，高精度預測材料的能帶結構、載流子遷移率及界面缺陷態，從而設計出更高效、更穩定的材料體系，結合垂直領域大模型，無需實物實驗即可從上百種材料、組分、工藝的複雜實驗參數中鎖定最優解。

晶泰科技還自主研發了為 AI 算法引擎而生的自動化機器人數據基建。其高通量、模塊化的智造線可覆蓋光伏材料研發中從前驅體合成、器件制備、原位表徵、激光加工、真空蒸鍍到老化測試的全鏈條流程閉環，替代傳統的人工實驗，7x24 小時地快速收集高精度研發數據，並實時反饋給 AI 算法，形成迭代閉環。

本次合作中，晶泰科技將基於其 PatSight 文獻數據挖掘平台與機器人自動實驗與原位表徵能力，為鈣鈦礦-晶硅疊層打造專屬的結構化實驗數據庫，結合量子物理模型和垂直領域大語言模型的 AI 研發引擎，實現數據庫-算法預測-自動化實驗的閉環工作流，從而高效解決鈣鈦礦電池研發設計中數據稀缺且非結構化、實驗參數變量空間巨大、跨層界面的穩定性與材料壽命預測等關鍵挑戰。

晶科能源：光伏技術創新與落地的開拓者與引領者

晶科能源作為光伏行業的技術領軍企業，在研發和技術創新方面表現卓越。近年來，公司累計研發投入超過 200 億元，研發團隊規模近 2000 人，擁有超過 5500 件專利，其中已授權專利超過 3100 件，是行業內專利申請和授權數量最多的企業之一。其在 N 型 TOPCon 技術領域尤為突出，擁有相關專利731件，並推動了該技術成為行業主流。

晶科能源的研發基礎設施完善，獲得了包括國家工業設計中心、國家企業技術中心、國家知識產權示範企業等多項國家級資質認證，並設有疊層技術重點實驗室等20個省級科研平台。公司近期在技術突破方面取得了重要里程碑：基於 TOPCon 技術平台的高效電池轉換效率達到 27.79%，其基於N型鈣鈦礦疊層電池轉換效率達到 34.76%，分別打破世界紀錄，展現了晶科能源在技術研發上的深厚積累與前瞻佈局。上述技術突破驗證了 TOPCon 技術向鈣鈦礦疊層演進的兼容性與潛力，並引發了包括埃隆•馬斯克在內的全球科技界關注。晶科能源憑借領先的效率指標和前瞻性的技術佈局，穩固了其在光伏技術革新中的引領地位。

強強聯合:

AI重構下一代疊層電池研發範式

融合 AI+ 機器人的研發模式，將直接推動鈣鈦礦疊層電池技術走向成熟，進而重塑光伏應用的想像邊界。在地面領域，鈣鈦礦-晶硅疊層組件有望顯著降低度電成本（LCOE），較傳統技術提升 15%左右的系統經濟性。更關鍵的是其太空應用潛力：鈣鈦礦疊層電池憑借其「高效率、低成本、輕量化、柔性化」等優勢，相較於其他技術路線更契合太空光伏需求，是太空光伏中長期的最優解。這種輕量化、高抗輻照特性的能源系統解決方案，可顯著縮減衛星太陽能翼展開面積，為其他關鍵器件留出更多載荷空間。儘管技術潛力巨大，疊層電池的工業化仍面臨多重挑戰，難以同時兼顧光電轉化效率、長期穩定性、工藝一致性與成本的多維度優化。傳統研發方法週期長且離散度大，AI 技術的落地則受限於數據稀缺與通用大模型適配性不足，難以高效探尋並鎖定最優材料配方與工藝組合。晶泰科技與晶科能源此次攜手合作，將通過 AI+ 機器人的智能化研發範式，以具有競爭力的光伏產品為目標，共建下一代光伏實驗室。雙方將結合晶科的產業經驗數據、晶泰的文獻挖掘數據與自動化實驗平台生成的高精度數據，首次將上百種鈣鈦礦材料配方與複雜的薄膜制備工藝參數編碼化，為項目建立專屬化的鈣鈦礦-晶硅疊層實驗數據庫。基於數據庫中的材料結構、配方、工藝、表徵、器件性能等關鍵參數，晶泰科技將開發專屬小模型與大語言模型驅動的AI 研發引擎，整合多任務的深度學習模型與物理約束（Physics-informed）的機器學習模型，實現多模態AI推理和進化迭代循環。這一 AI 引擎將專注於疊層結構設計、材料篩選、電學與光學性能預測、工藝參數優化等關鍵任務，持續迭代出更優越的鈣鈦礦疊層電池設計。此次合作還將構建業內首條千平米級 AI 高通量疊層太陽能電池實驗線，實驗通量預計將達到 1000片/天，帶來實驗通量的百倍級提升，驅動算法設計到實驗驗證的極速迭代。機器人工作站可自動執行前驅體合成、薄膜制備與原位表徵等關鍵步驟，生成的實驗數據經編碼化後再實時反饋給專屬數據庫與 AI 引擎，以「設計-實驗-反饋-優化」的閉環機制，一站式完成材料配方、制備工藝設計，顯著提高研發效率。基於該自動化平台加速開發出的高性能鈣鈦礦-晶硅疊層太陽能電池，將具備多種應用場景的拓展潛力，為高密度算力基礎設施提供更優質的持續供能支持，加速下一代光伏技術在極端環境與高可靠性應用中的技術融合與產業實現。

行業展望:

光伏平價時代的創新革命

本次合作中，晶泰科技與晶科能源將採用「技術導入+聯合開發」模式，並共同成立合資公司，產出的知識產權在鈣鈦礦領域將由晶科領軍與晶泰科技共同實現商業化。基於雙方堅實的技術基礎與合作規劃，晶科能源預計鈣鈦礦疊層電池有望在未來三年左右邁向規模化量產。

晶泰科技董事局主席溫書豪指出：這是一次強強聯合、互惠雙贏的合作，更是 AI 開發材料助力太空能源、太空算力來反哺 AI 進化的經典閉環合作範例。AI 在未來材料領域的應用價值潛力無限。

在 AI 賦能千行百業的今天，科技發展的底氣在於能源，而鈣鈦礦作為新一代能源材料，有潛力顯著拓展光伏電池的應用場景。此次合作不僅是單一技術的突破，更預示著當 AI 與自動化機器人取代傳統「試錯法」，整個光伏產業的創新速率與邊界將被重新定義，開啟光伏研發範式的革新。晶泰科技與晶科能源的攜手，正在書寫這場變革的最新篇章，推動AI算力與能源技術的深度融合。

