AI時代下的數碼共融 善用人工智能打造更友善的網站與流動應用程式

香港2026年8月25日 /美通社/ -- 人工智能（AI）正以前所未有的速度改變企業的營運模式，從客戶服務、市場推廣到數據分析及業務管理，AI的應用日益廣泛。香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）鼓勵企業在推動數碼轉型的過程中，積極肩負促進數碼共融的責任。企業可善用AI技術提升數碼服務的可達性與易用性，確保不同背景及能力人士均能公平受惠於科技發展帶來的機遇。

善用人工智能 推動數碼無障礙與共融發展

隨着數碼科技深度融入日常生活，網站及流動應用程式已成為人們獲取資訊、溝通交流及使用各類服務的重要渠道。然而，並非所有人都能輕鬆享受數碼科技帶來的便利。對長者、視障人士、聽障人士及其他有特殊需要人士而言，數碼平台上的使用障礙仍然存在。數碼無障礙（Digital Accessibility）正是為了消除這些障礙，讓每位使用者都能平等參與數碼世界。人工智能（AI）的興起，則為提升數碼內容的可讀性、可理解性及互動體驗提供新動力，讓科技真正惠及每一位市民。

傳統上，提升數碼平台的無障礙水平需要進行大量測試、評估及技術調整，涉及相當的人力和資源投入。隨着人工智能（AI）技術日益普及，企業現可善用一些AI工具為網站進行評估，並參考評估結果為網站提升無障礙表現。這些技術有助企業更迅速地發現和修正問題，從而提升數碼服務的可達性。數碼無障礙設計涵蓋圖片替代文字、適當色彩對比、鍵盤導航支援及內容可讀性優化等多個範疇，為不同能力及需要的使用者提供更公平和便利的數碼體驗。

以數碼無障礙連繫更多使用者

事實上，數碼無障礙並非只為照顧少數群體的需要，而是一種讓所有人都能受惠的設計理念。許多無障礙設計措施，例如在各個頁面保持一致的導覽方式、確保足夠的文字對比並容許文字放大、為輸入欄位提供清晰的標籤及指示、以及提供搜尋及目錄等多種尋找內容的方式，不但有助長者及有特殊需要人士使用數碼服務，亦能提升一般用戶的整體體驗。當網站和流動應用程式變得更直觀、更易用時，無論是長者、殘疾人士還是一般市民，都能更輕鬆地獲取資訊和使用服務。

從企業角度來看，推動數碼無障礙同樣具有實際商業價值。透過提升網站及數碼平台的可達性，企業不僅能服務更多不同背景和需要的客戶，亦有助提升品牌形象和企業聲譽，實踐企業社會責任（CSR）。此外，許多數碼無障礙的設計原則與搜尋引擎優化（SEO）的最佳做法相符，例如清晰的網站結構和完善的內容標示，均有助提升網站在搜尋引擎中的表現，增加曝光率及用戶滿意度。

數碼無障礙不難實踐 關鍵在於踏出第一步

邁向AI時代，企業除了積極探索人工智能的應用潛力外，亦應重視科技發展所帶來的社會價值。透過善用AI提升數碼服務的可達性和包容性，讓不同能力及需要的使用者均能平等參與數碼生活，將有助推動更具共融性的數碼社會。

有見及此，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）一直透過「數碼無障礙嘉許計劃」（Digital Accessibility Recognition Scheme，DARS）積極推動本港數碼共融，鼓勵企業及機構提升網站及流動應用程式的無障礙水平。計劃不僅表揚在數碼無障礙方面表現卓越的機構，更致力透過知識分享、經驗交流及能力提升，協助企業掌握數碼無障礙的最佳實踐方法，將無障礙理念融入產品設計、服務開發及業務發展之中。

為支援企業落實數碼無障礙，計劃持續舉辦免費技術工作坊、專題講座及分享活動，為參與機構提供最新的無障礙標準、實務技巧及專業建議。同時，計劃亦提供評估、培訓及技術支援，協助企業持續優化網站及流動應用程式，提升數碼服務的可達性，讓更多人士能平等地獲取資訊及享用數碼服務。

數碼共融不僅是社會責任，更是提升企業競爭力及拓展市場的機遇。現誠邀更多企業及機構參與「數碼無障礙嘉許計劃」，共同推動數碼無障礙發展，讓更多用戶受惠，同時為企業創造更大價值。

「2026-2027年度數碼無障礙嘉許計劃」開始接受報名: www.digital-accessibility.hk

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司