AI 驅動的創新、治理及對人類的影響成 GAIN Summit 2024 第二日全球對話焦點

沙特阿拉伯利雅德2024年9月13日 /美通社/ -- Global AI Summit (GAIN) 第二日繼續探討 AI 驅動的創新、治理、政策制定以及該技術對人類的影響。

在 GAIN 2024 第二日，Microsoft 副總裁兼副總法律顧問 Antony Cook 發表主題為「AI 治理：促進負責任的 AI 和普及」的開幕演講。他的演講為當天的議程定下了基調，強調建構一個全面的 AI 框架的迫切性，以確保此項變革性技術的發展符合倫理道德並負責任。

接著，IBM 研究副總裁 Priya Nagpurkar、Huawei Cloud 中東及中亞總裁 Alan Qi 等業界領袖將參與以「治理圓桌會議：利益持份者代表與決策動態」為主體的高級別小組討論。

圓桌參與者討論了契合峰會「人工智能為人類利益服務」主題建立全球 AI 治理守則的重要性。他們強調 AI 治理對於平衡與這些技術相關的利益和風險至關重要，並特別指出了亟需強大的基礎架構，以促進全球通訊網絡和 AI 服務的普及。此外，他們亦強調了加深社會對 AI 倫理理解的重要意義，並倡導制定明確的政策，以促進業務營運中的透明度、合乎倫理的使用和可持續性。

第二日的議程還聚焦 AI 在就業、體育和醫療保健方面的變革潛力。

由 Saudi Data and AI Authority (SDAIA) 主辦的 GAIN 已成為一個促進本地和國際利益持份者之間的合作的全球性活動。

第二天值得注意的公告包括：

Huawei：SDAIA 和 Huawei 簽署了諒解備忘錄 (MoU)，以建立一個培訓和發展 ICT 和 AI 人才的計劃，籍此使雙方能夠領導沙特阿拉伯科技創新的未來。他們還計劃推出一項聯合推廣活動，以透過 AI 出版物、社交媒體平台和活動向社會介紹 AI 技術。

ICESCO: Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization (ICESCO) 和 SDAIA 公佈了「利雅德伊斯蘭世界人工智能章程」。該章程旨在促進合乎倫理的 AI。章程建立了一個全面的框架，以開發符合伊斯蘭世界的價值觀和原則的 AI 技術，同時促進可持續發展和推動國際合作。

Deepfakes: SDAIA 發佈了一份官方指南文件，展示如何負責任和以合乎倫理的方式優化 AI 工具的使用，尤其是 deepfake。該計劃旨在賦予利益持份者充分利用 deepfake 技術的積極潛力，同時明確與其相關的風險。指引現已接受公眾諮詢。

Thakai: SDAIA 還推出了「Thakai」平台——第一個集成的 AI 數據和內容共享知識中心，旨在凝聚世界各地 AI 專家和愛好者的合力。該新平台與著名的學術機構、智庫和全球公司（包括 UC Berkeley、King Saud University、Chatham House、International Data Corporation (IDC) 和 PwC）合作開發。

Pearson: SDAIA 和 Pearson 簽署了 MoU，以提升沙特阿拉伯 AI 能力並培養數碼人才。本次合作旨在培養專門針對 AI 和數碼領域量身定制的職業資格。此外，其還概述了創建數碼認證，以賦予個人權力，提高他們在迅速擴展的科技行業中的就業能力和職業發展機會。

主持第三屆高峰會彰顯了 SDAIA 對推進創新的承諾，為 2030 年願景所概述的國家經濟多元化目標作出貢獻。

SOURCE The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)