AI 監控解決方案供應商利凌獲得 MIT 微笑標章認證，為台灣第一家獲得此殊榮的監控廠商

利凌 Z7 系列 AI 人工智慧攝影機便是此次獲得標章的首批產品。不需透過任何電腦主機，利凌 Z7 系列 AI 人工智慧攝影機可在前端直接進行AI影像辨識、分析，並內建簡易資料庫，機身具備豐富的軟硬體輸出入埠口，可以大幅簡化案場架構，降低各種部署成本。攝影機並且能夠直接安裝自訂的模型，應用上十分多元。

不只是攝影機，利凌監控主機或影像管理系統亦為台灣製造的高品質產品。台灣製造的優良血統，利凌打造深受美國及全球市場信任的 AI 監控解決方案。利凌針對微笑標章的取得，聲明以下三點堅持：

一、對品質的堅持

認真對待產品的每個環節，確保交付給客戶的最終成果符合期待。

二、台灣製造的驕傲

不只是台灣製造、還是屢屢獲獎的台灣產品，我們以工廠在台灣自產自製為榮。

三、紮實的合作生態鏈

與資深系統安裝商及整合商配合多年，利凌為業界資深的可信賴夥伴。

從攝影機、錄影機、影像管理系統到周邊設備，利凌提供一站式的解決方案，不必再東拼西湊。每個利凌產品的誕生都來自於積累的客戶反饋，一量產就是可以快速部署的成熟產品。利凌產品線的垂直整合能力有目共睹，多樣化的案場適應力讓利凌擁有許多跨領域的合作夥伴。

「我們相信科技與設計的力量可以改變企業與環境，並且發揮監控的正面影響力。」利凌企業股份有限公司資訊長胡志剛表示，「利凌不只是一間監控設備供應商，更是 AI 視訊解決方案的領導者，與夥伴合力將生態鏈推向新的高度，為產業製造利基市場。」

關於利凌

具備四十餘年監控業經驗，利凌在網路時代是第一間通過 ONVIF 認證的監控解決方案供應商。利凌產品由台灣製造、符合各類資安認證，通過 NDAA 及 TAA 標準。

利凌整合 AIoT 應用、邊緣運算與安防設備為一體，垂直應用於跨產業領域如建築、交通、船舶、港口、軍事、零售、辦公處所、學校、銀行、娛樂場所及工廠等各類工商業環境，並配合政府策略調整產品機能以應付公共設施需求。

於 AI 世代，利凌致力於場域的視訊整合及事件分析，如：車牌辨識、人臉辨識、先進電子圍籬、車流及人流偵測、社交距離偵測、口罩偵測、遺失物偵測、偵煙偵火、工地安全應用等，提供高可靠性的產品及服務。

更多資訊，請參考：

https://www.lilin-solutions.com/tw/mit-smile-logo/

SOURCE 利凌企業股份有限公司