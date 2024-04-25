AI教育革命啟動 ViewSonic攜手康軒開創智慧學習新時代

此項創新的「高互動教學解決方案」將康軒文教專為113學年度設計的國小、國中康軒電子書，與ViewSonic的ClassSwift一站式即時互動教學平臺結合。教師可整合電子書課程內容，直接傳送至學生的行動裝置上並接收學生即時反饋，實現課堂上的高效互動與協作。透過AI技術強化從教材設計、課堂互動、即時評量到學習分析的整個教學流程，克服現下「生生用平板」教學模式中學生與教師面臨的挑戰，全面提升學生的學習成效。

創新AI教學工具：ClassSwift提升教學效率與學習自主性

ClassSwift一站式即時互動教學平臺協助教師進行更個人化與適性化的互動教學，同時讓學生更主動積極參與學習過程。無論是傳統課堂、線上教學、或複合式教學，ClassSwift都能在教室的互動顯示器上輕鬆使用，教師不僅能即時檢視學生的學習情況，也能更精確地掌握學生的學習成效。其AI教師助理功能具備兩大工具，「測驗生成器」讓教師透過相當簡單的操作，即時生成符合各年級課綱要求的測驗題目，還可隨即派送給學生作答，不僅增加課堂互動，也能即時掌握學生的學習狀況。此外，「AI學習分析」工具則在課堂結束後立即提供詳細的課程反饋，並有市面上教學工具首創功能，提供精確的教學建議及步驟，將大幅減少教師備課時間、達成適性教學。

跨界合作：領先全球、塑造AI教育典範

教育的未來著重在整合創新科技與教學實務，ViewSonic與康軒文教希望為師生打造更多符合當前教育需求的創新解決方案，讓教師更專注於教學本身，學生也能在一個更加互動和個人化的學習環境中茁壯成長。除此之外，此合作展現臺灣推動教育數位轉型獨步領先的地位，也藉此加速全球教育科技導入AI的發展。

關於ViewSonic

ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的軟體、硬體及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包含互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務和互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會和治理標準、實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference"。欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見 www.viewsonic.com/tw 。

關於康軒文教事業

康軒文教致力深耕教育園地，除研發國中小全領域教科用書與教學輔助媒體，伴隨企業多角化經營策略，陸續出版兒童圖書、學習雜誌、幼教及華語文教材，同時開辦康橋國際學校，提供各項優質的教育服務。康軒於數位的發展不遺餘力，從幼兒園到國中，從教師到學生，從課前、課中到課後發展全方位的數位創新方案，包含業界首創的跨平臺、跨載具電子書，線上線下出題及派題系統、師生互動平臺、各式輔助教學媒材、APP等。康軒以多年開發教材的實力，推出適合學生個別學習的「康軒學習網」，透過系統獨有的領域學習網絡幫助學生找出學習弱點，讓學生用最短的時間進行最精準有效的學習！走進康軒，看見國際高度的教育未來： https://www.knsh.com.tw 。 學生專屬的雲端課堂-康軒學習網：https://www.yourclass.com

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