台北市展現AI產業鏈優勢 13國新創選拔結果揭曉

利用AI技術改善癌症及罕見疾病的診斷與治療，是當今醫療科技的發展的趨勢之一，活動現場將由美國Auspex Diagnostics與韓國MedySapiens展示他們的技術。教育科技方面，在獲選的新創團隊中便佔有一半的比例，包含有來自日本Helloworld，也有來自韓國Minglecon，甚至有從美國遠道而來的Sensay Learning，他們將各自帶來對於運用數位與AI學習的思維邏輯，所開發出的AI系統，將如何為教育帶來正面影響，以及對於台灣教育市場的洞察與落地台北拓展業務的想法。而唯一一家娛樂科技新創，為來自新加坡Wubble.ai，他們是全球首家獲得Antler和Google支持的企業級AI音樂平台，為各類企業創作免版稅、個性化的音樂創作服務。此外，對於未能進入下一階段的團隊，台北創業幫仍將提供輔導及商業諮詢，協助他們優化商業模式及發展策略，以利未來在市場上有更佳的競爭力及成長機會。

除了國際新創，台北市也致力鏈結多方創新創業角色，並力邀到「NVIDIA Inception Program」3家AI新創，分別有桓竑智聯、康統醫學科技與奎景運算科技，現場展現台北新創在AI領域的創新能力；台灣上櫃公司上奇集團（GrandTech）的子公司—昕奇雲端科技、台灣知名創投機構Hive Ventures（蜂行資本）以及韓國Tap Angel Partners也都將出席，分別針對東南亞與韓國AI市場分享他們的洞察，將會是難得的機會同時獲得國內與國際角度的創投趨勢。

舉辦Demo Day之外，台北市政府也擴大前往海外宣傳台北的創業環境與資源。今（2024）年四月，「台北創業幫」已分別前往菲律賓The Flexi Group 旗下的 Common Ground 和馬尼拉當地最大新創國際社群TechShake合作舉辦海外宣傳會；緊接著在六月前往姐妹市—韓國首爾舉行宣傳會，與韓國KAIA（Korea Startup Accelerators and Early Stage Investors Association）和SBA（Seoul Business Agency）簽署合作備忘錄。此外，「台北創業幫」也配合福岡市政府主辦的九州地區最大新創展—RAMEN TECH展會（原ASCENSION）舉辦期間，於10月8日至友好城市—日本福岡市，與當地共享空間The Company以及福岡市政府和民間合作的新創育成基地—FGN（Fukuoka Growth Next）合作舉辦海外宣傳會，拓展台北市與其他城市在技術及商機合作。北市期待能持續與福岡保持良好互動，促進雙邊新創產業交流。

「AI+ Taipei Startup Demo Day」不僅將會展示國際AI新創實力，更是促進台北市鏈結全球AI人才、技術與資本的重要平台，如想了解美國、日本、新加坡、韓國等國際市場科技趨勢，歡迎點擊 連結 報名，更多活動詳情請參考 「Taipei Entrepreneurs Hub 台北創業幫」臉書粉專 。

SOURCE 臺北創業幫