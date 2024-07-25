網龍宣佈戰略計劃，攜手泰國高等教育與科研創新部打造AI教育平台

網龍及EDA（泰國）在「SCI Power for Future Thailand」博覽會上展示全新的aom-ai教育平台（目前正在開發，預計將於今年年末推出）。

香港2024年7月25日 /美通社/ -- 全球領先的互聯網社區創建者–網龍網絡控股有限公司（「網龍」， 香港交易所股份代號：0777）及其泰國本地運營公司EDA (Thailand) Co., Ltd.（「EDA（泰國）」）共同宣佈，與泰國高等教育與科研創新部（「MHESI」）合作，啟動一項旨在推動泰國教育革新的戰略計劃。雙方將於MHESI 主辦的「MHESI Fair SCI Power for Future Thailand」展會上展示一款先進的AI賦能的教育平台。本次展會於2024年7月22日至28日在曼谷的詩麗吉王后國家會議中心舉行。

網龍副董事長梁念堅博士表示：「作為全球科技及教育創新的領導者，網龍十餘年來始終致力於開發涵蓋硬件、軟件和教育平台的綜合解決方案。我們的不懈努力使網龍成為教育數字化轉型的重要推動者，我們的產品和服務已經覆蓋全球192個國家，惠及1.5億用戶。我們十分榮幸能將這些先進的教育技術引入泰國市場，以實現我們構建全球最大的學習社區的願景。」

此次合作的核心是全新推出的平台「aom-ai」，該平台旨在通過先進的AI 技術實現個性化教育體驗。梁博士補充道：「依託AI賦能的教學模式，aom-ai平台可根據個人的學習風格進行調整，提升知識的吸收效率和用戶參與度。該平台不僅支持職業培訓，還可延伸至終身學習領域，確保泰國用戶能得到高效且貼合自身需求的教育服務。」

EDA（泰國）執行董事 Natasak Rodjanapiches 先生強調了 aom-ai對當地的影響力，並表示：「aom-ai是網龍技術實力與 EDA （泰國）深厚本土洞察力的融合，標誌著學習技術領域的重大突破。該平台不僅將支持自主學習，還可為用戶提供認證證書，更致力於培育持續學習的文化氛圍，這對於在數字時代的職業發展尤為關鍵。通過 aom-ai平台，我們將助力泰國公民更好地融入數字經濟，並在其中脫穎而出。」

在 MHESI 展會上，網龍和 EDA （泰國）的展位分為沉浸式學習和自主學習兩個專區。自主學習區展示了aom-ai平台以及該終身學習平台如何提供AI教師支持。沉浸式學習區則展示了網龍旗下包括普羅米休斯和Rokid AI在內的全球技術解決方案，以及 360 度 VR 遊戲椅，為參觀者帶來全方位的體驗。

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關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：0777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶－17173.com 及打造中國極具影響力的智能手機服務平台－91 無線。

網龍成立於 1999 年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》、《英魂之刃》和《終焉誓約》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。在過去的十年中，網龍成功地在國內外市場拓展線上教育業務，其在美國上市的海外教育業務子公司Mynd.ai是全球互動技術領域的領導者。Mynd.ai 的互動平板和軟件產品屢獲殊榮，已在全球126個國家為超過100萬間教室提供產品和服務。

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