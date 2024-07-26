信達生物積極探索AI藥物研發平台建設，為藥物研發注入新動能

美國舊金山和中國蘇州2024年7月26日 /美通社/ -- 隨著全球人口老齡化和慢性疾病的增加，新藥研發的需求日益迫切。傳統藥物研發過程耗時漫長，成本高昂。AI技術的引入，為這一難題提供了新的解決方案。信達生物一直致力於通過科技創新推動行業發展，近日，信達生物與唯信計算達成合作，共同推進信達生物國清院計算平台的建設和完善。通過此次合作，雙方將整合各自的優勢資源和技術，利用AI技術進一步加速藥物研發進程。

作為信達生物重要的研發引擎，信達國清院在AI藥物研發中深入探索並積極布局。本次合作中，信達生物國清院將利用唯信計算的WeMol平台，搭建和完善國清院計算平台，以加速其藥物研發進程。信達生物希望通過構建一個高效、易用、數字化、智能化、自動化的一站式AI藥物研發平台，降低AI落地成本和實驗成本，縮短藥物研發周期，提高研發成功率，為患者帶來更多創新藥物和治療方案。

信達生物制藥集團腫瘤生物學與ADC藥物研究副總裁何開傑表示：「AI正在為全球制藥和生物技術行業注入新的動能。我們非常高興能通過使用最先進的AI技術來進一步提升我們的研發能力，加速創新藥物的發現和開發。期待在強大的技術支持下，未來我們會在全球醫藥市場上取得更大的突破。」

關於唯信計算

唯信計算（Wecomput）致力於「計算技術驅動創新藥研發」，基於對創新藥物研發流程的深刻理解，融合人工智能、生物物理、高性能計算等技術，打造了獨具特色的數字化、智能化、自動化的藥物分子生成、設計與模擬平台，有望革新傳統藥物發現方式，驅動抗體、蛋白質、小分子、mRNA等創新藥物的研發進程。母公司北京中大唯信科技有限公司於2015年注冊成立，入選國家高新技術企業，2021年獲紅杉資本股權投資，並入選NVIDIA Inception計劃資深會員。至今，Wecomput已服務海內外數百家客戶，涵蓋眾多生物醫藥企業、高校、醫院、科研機構，自主研發了領先的藥物分子設計與智能計算平台WeMol。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有10個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®），塞普替尼膠囊（睿妥®），伊基奧侖賽注射液（福可蘇®）和托萊西單抗注射液（信必樂®）。目前，同時還有4個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。

信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心系患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。截至目前，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物制藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號：Innovent Biologics。

聲明：信達生物不推薦未獲批的藥品/適應症的使用。

*雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®）和塞普替尼膠囊（睿妥®）由禮來公司研發。

SOURCE 信達生物