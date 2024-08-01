AI+醫養｜東軟教育發佈健康頤養實訓室，助力高校軟件類專業實踐教學

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東軟教育

01 8月, 2024, 15:52 CST

香港2024年8月1日 /美通社/ -- 隨著中國人口老齡化趨勢的發展，政府和社會各界都在採取積極措施應對數字時代這一挑戰。「銀髮經濟」崛起後，智慧養老產業將大有可為，而軟件在智慧養老產業中發揮著關鍵作用，能夠通過智能化管理，優化資源配置，提供個性化服務，實時監測老年人健康狀況，並輔助決策支持，有效提升了養老服務的效率與質量，為老年人創造了更加便捷、安全的養老環境。預計未來幾年，智慧養老產業將持續擴大對軟件類崗位的需求，為相關人才提供豐富的就業機會和發展空間。

東軟作為國內領先的 IT 解決方案與服務提供商，憑借其在醫療信息化領域的深厚積累，積極推動康養產業的數字化轉型，通過研發智慧康養系統和服務，不斷提升康養服務的智能化水平，通過技術創新和模式創新為行業樹立了標桿。

東軟教育科技集團在打造教醫養一體化戰略發展中，依托東軟產業優勢資源和特色 TOPCARES 教育方法學的積澱，加大在教育服務業務板塊的資源開發，通過設計健康頤養實訓室產品，覆蓋專業教學、綜合實訓、競賽訓練等場景，為高校軟件專業方向相關專業提供涵蓋最新技術的課程、產業項目，一站式助力院校提升專業教學水平和育人能力。

本實訓室聚焦智慧健康養老業務場景深度融入軟件開發教學與實訓。結合東軟在康養領域的產業優勢，將智慧健康養老業務場景貫穿融入軟件開發領域的教學與技能訓練，包含健康頤養平台門戶、健康頤養用戶端 APP、健康頤養數據監控大屏、健康頤養平台管理系統4個子系統，幫助學生全方位體驗產業級實戰場景及典型應用。

本實訓室的課程及項目融入 AI 技術體現「五新」，實踐特色鮮明。通過使用前端框架 Vue，後台框架 SpringBoot，持久化框架Mybatis，移動應用開發使用 Android 技術；在6門課程、14個項目中引入 AIGC 技術，輔助學習者突破難點、提升學習成就感，幫助教師減輕教學負擔，提升教學效率。通過設計知識點（群）級-單元級-課程級-綜合級進階式項目體系，由淺入深、由易到難，幫助學生循序漸進地提高實踐能力。

配套資源豐富全面訓練軟件開發核心崗位技能。課程資源提供課程標準、教案、課件、微視頻、項目案例庫、綜合卷等，實訓項目根據訓練技術方向的不同，提供產品需求規格說明書、實驗數據、界面原型、項目源碼、數據庫 SQL 腳本、API接口文檔、後台部署文件、項目實戰手冊、項目實施指導書、項目指導視頻等資源，支撐UI設計、前端開發、後端開發、移動應用開發崗位技能訓練。

聯絡人：Lin Wei, [email protected]

SOURCE 東軟教育

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