東軟教育發佈中國首個教育元宇宙平台，構建元宇宙+AI賦能智慧教育解決方案

香港2024年11月11日 /美通社/ -- 教育元宇宙是一種將現實與虛擬世界融合的數字化、智能化教學環境，旨在為學生提供更加個性化、自主和安全的學習體驗。隨著物理和數字世界界限的模糊，教育革命的潛力日益凸顯。個性化學習在教育元宇宙中獲得了新的含義。科技進步、社會轉型和教育變遷的相互作用下，融合元宇宙和AI的智慧教育成為推進公平、包容和優質教育的必然選擇。這種新模式不僅適用於高等教育和職業教育，還能推動開放教育和繼續教育的高質量人才培養。

東軟教育通過「東軟元宇宙創意創作分享平台-OpenNEU」重新定義了OMO（線上融合線下）教育教學模式，為傳統教育注入新動力。該平台提供了新的學習範式和深度沉浸的學習體驗，通過多樣化的互動方式、豐富的學習資源和智能服務，推動了教學模式和評價方式的變革，促進了個性化學習和全面發展。

平台在教與學內容呈現、課堂環境管理和教學互動等方面進行了靈活調整和升級，通過物理與虛擬空間的融合，創設了適應性強的學習環境，推動了混合式教學的發展。這不僅打造了以智能終端為學習載體的常態課堂，還構建了支持學生協作和個性化學習的網絡環境，滿足了師生的多樣化需求。此外，平台致力於提升學生的自主學習能力和孿生場景體驗，實現了教師高效教學和學生高效學習的目標。通過開放共享資源、多維技術集成和多方資源整合，平台構建了一個全面支持學生發展的多維虛擬教育空間。

OpenNEU+AI 重塑課程體系

東軟NEU-AIGC為傳統課程開闢了新路徑，構建了以創新能力為核心的跨學科課程體系，旨在培養新的職業能力和促進學科間的跨界融合。通過將知識生產從「罐裝」轉變為「生鮮」，AIGC技術融入課程設計的各個環節，生成具有不確定性和豐富性的學習資源。這使得教師能夠將教育學理論、教學策略和學科訓練數據有效結合，提升課程內容的自適應性和生成能力，與傳統課程資源形成互補。

NEU-AIGC促進了數字技術與學科教學的深度融合，推動了新型教與學模式的創新。借助東軟教育元宇宙平台的AIGC技術，教師的角色從單純的知識傳遞者轉變為學生探索世界和自我實現的引路人，為教學帶來了更多可能性。

OpenNEU+AI 賦能創作

東軟教育元宇宙平台和NEU-AIGC服務不僅促進了數字媒體及相關學科的融合，還為教育產業帶來了新的發展機遇。NEU-AIGC以高效率、低成本滿足師生個性化創作需求，輔助基礎工作，激發創造力，推動教育創新。

OpenNEU平台為師生和行業人員提供了一個元宇宙沉浸式的共享空間，支持個性化、便捷化、精準化的三維展示環境。依托NEU-AIGC模型基座，平台能夠為師生定制符合個人風格的創作模型，應用於數字媒體設計、計算機輔助設計、醫療樣本學習等多個領域。

此外，平台還支持高校人才培養下的教育IP確權及溯源，幫助師生在元宇宙空間中構建私有的知識分享體系，實現資源存儲、教育引流、資源展示、交易屬性設置及交互分享等功能，構建基於需求的教育交易系統。

OpenNEU+AI 教育智能體

科技與教育的融合將推動跨界創新，提升教育智慧化水平。「OpenNEU+AI 教育智能體」通過智能人機交互，為用戶提供高體驗感和高滿意度的智慧教育服務。該智能體能夠克隆用戶的形象、聲音和動作，以多模態形式開展教育創新應用，如二維數字形象、真人分身、三維卡通數字人等，用於慕課講解、直播、助教和助理等工作。

用戶可以通過東軟自研技術自主構建基於三維數字人的教育智能體，結合東軟智能體與三維數字人形象，通過人物設定、引導詞和動作設置，在元宇宙教育空間中建立集問答、表演、互動、運營於一體的「元宇宙綜合智能體」。智能體在與用戶互動時，能夠根據預設的人設和目標，自動調用搜索工具獲取所需知識，提供更精準的服務。

這場融合元宇宙與AI的教育革命，正引領我們進入一個嶄新的學習時代。通過提供個性化、智能化的學習環境，教育元宇宙不僅提升了教學質量，還豐富了教學內容，增強了學習體驗。隨著技術的進步，「東軟教育元宇宙+AI賦能智慧教育解決方案」將成為推動教育公平與包容的重要力量，培養適應未來社會需求的高質量人才，為教育的未來帶來無限可能。

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SOURCE 東軟教育