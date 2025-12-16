頂尖學者齊聚賽博威，共探AI技術融合與產業賦能新路徑

廣州2025年12月16日 /美通社/ -- 近日，賽博威迎來一場高規格的學術與技術交流。

加拿大皇家科學院院士、IEEE Life Fellow孫靖夷院士（Ching Y. Suen），美國電機及電子工程終身會士、澳門人工智能學會副理事長唐遠炎教授、中山大學數學學院譚軍老師一行蒞臨賽博威考察指導。

交流伊始，賽博威CEO陳國平及高管團隊重點分享了公司與中山大學數學學院人工智能產學研基地的最新合作成果，並與兩位國際知名學者展開深度探討。

此次來訪的兩位學者均在人工智能與模式識別領域享有全球聲譽。他們的到訪，不僅是對賽博威在AI領域涉獵、研究及應用的認可，也為企業帶來了國際前沿的學術視野與產業化思路。

孫靖夷

Ching Y. Suen

加拿大皇家科學院院士（FRSC）

IEEE Life Fellow，IAPR會士和AAIA會士

擔任《模式識別》期刊（Pattern Recognition Journal）主編10年

1992年ITAC/NSERC國家獎

2020 年獲模式識別領域的最高榮譽傅京孫獎（King-Sun Fu Prize）

創辦了三個國際會議：國際文檔分析與識別會議（ICDAR）、國際手寫識別前沿研討會 / 會議（IWFHR/ICFHR）及國際模式識別與人工智能會議（ICPRIA）

已出版16本學術專著、8本會議論文集，發表超620篇論文

唐遠炎

Yuan Yan Tang

美國電機及電子工程終身會士（IEEE Life Fellow）

國際模式識別學會（IAPR）澳門分會創始人和主席

澳門人工智能學會副理事長

珠海澳大科技研究院智慧城市研發中心主任

澳門大學講座教授（Chair Professor Emeritus）

香港浸會大學講座教授（Chair Professor Emeritus）

已出版 8 部會議論文集、16 部專著，並發表 630 余篇學術論文

學術與產業對話

共築AI落地新生態

賽博威團隊首先就與中山大學數學學院人工智能產學研基地譚軍老師團隊共創達成的合作成果做了重點分享，涵蓋三大領域突破：

銷售預測方面，基於深度學習模型顯著提升需求預測精度，為企業決策提供智能支持；營銷歸因優化方面，構建可精準量化全鏈路效果的智能算法體系，助力營銷預算科學分配；視覺技術應用方面，自主研發的高性能圖像識別算法已落地於視覺庫存盤點場景，實現零售商品的自動化識別與實時統計，極大提升了運營效率與管理數字化水平。

孫靖夷院士充分肯定了賽博威在AI工程化與商業化落地方面取得的成果，並表示：「人工智能的價值最終體現在對產業效率的提升和模式的變革中。賽博威在多個垂直領域的深耕，正是AI從技術走向賦能的關鍵實踐。」

唐遠炎教授則從產學研融合角度指出：「AI企業的技術能力需要與學術前沿持續互動，賽博威在營銷全鏈路場景的積累，為學術研究提供了豐富的真實場景與問題樣本，期待未來在人才培養與項目研發上開展更多合作。」

座談中，賽博威CEO陳國平表示：「二位學者的指導為我們帶來了理論高度與前瞻視野，賽博威始終堅持以解決產業真實問題為導向，推動AI技術深入業務場景。此次交流將進一步助力我們在產品創新與技術攻堅上邁上新台階。」

聚焦四大場景

AI賦能產業數字化升級

在交流中，雙方圍繞賽博威在多個垂直領域的AI落地實踐進行了深入探討：

營銷素材審核



針對海量營銷內容審核的效率和合規難題，賽博威介紹了基於計算機視覺與自然語言處理的AI審核系統，實現圖文、視頻素材的自動化合規檢測與創意質量評估。

工程結算與工程圖紙識別



賽博威演示了圖像分割與目標檢測技術的創新應用，通過自動識別圖紙元素並統計關鍵參數，結合大模型理解實現成本智能核算。

營銷歸因優化



賽博威展示了如何通過多觸點歸因模型與機器學習算法，幫助企業精準量化各營銷渠道的貢獻，實現預算智能分配與ROI持續提升。

物流運輸監控



雙方探討了基於物聯網與AI的運輸監控方案，通過智能電子鎖與AI對話系統，實現對運輸過程的全方位智能監管。

這些具體的AI落地場景不僅展現了賽博威扎實的技術功底，更得到了孫靖夷院士與唐遠炎教授的專業指導與高度認可。

持續深耕AI技術

賦能行業數字化轉型

此次交流不僅深化了賽博威與頂尖學術界的鏈接，也為公司在AI技術演進與產業應用拓展上注入了新動能。賽博威將繼續堅持「技術驅動、場景深耕」的發展路徑，在數智營銷領域持續創新，以深度融合可靠、領先的AI解決方案，助力更多企業實現數字化轉型與AI進化。

未來，賽博威將進一步開放合作，匯聚學術智慧與產業力量，共同推動人工智能技術的落地與發展，構建技術賦能產業的新生態。

SOURCE 赛博威信息科技