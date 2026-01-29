晶泰科技攜手東陽光藥達成數億元戰略合作，全面擁抱「AI+機器人」製藥新範式，加速商業化變現

東陽光藥作為中國專利數領先的製藥龍頭，擁有150 余款獲批藥物和100餘款在研藥物的真實世界數據資產，在生物學見解、藥物發現與開發方面具備行業領先的專業能力，並持續投入 AI 製藥的研發與產品轉化；而晶泰科技作為全球智能藥物研發平台的領導者，憑借量子物理、AI與機器人實驗深度融合的獨特創新優勢，構建了從虛擬設計與篩選到濕實驗驗證的完整技術鏈，其合作夥伴包括 17 家全球排名前 20 的國際藥企。雙方合作絕非簡單的技術疊加，而是一場涵蓋「數據-模型-管線-商業化」的全方位深度協同。雙方將通過共建AI藥物研發模型與AI+機器人實驗室，打造行業領先的AI藥物研發引擎，並共同研發自免疾病創新管線，實現「技術底座變現」與「新藥管線造血」的雙飛輪效應，從而共享後續的商業化成果。

在基礎設施與技術底座層面，雙方將基於晶泰科技在 AI 算法與自動化化學領域的技術積累，在東陽光藥部署大規模機器人實驗工作站集群，建設AI驅動的自動化藥物研發實驗室，形成「算法預測—實驗驗證」的高效閉環，並積累高精度、結構化的真實數據。結合東陽光藥海量的非臨床數據與晶泰科技的前沿AI算法，雙方計劃開發行業領先的生理藥代動力學（PB-PK）大模型，以優化研發決策、降低研發風險，並提升後續體內及臨床試驗的成功率。兩家公司還將基於合資公司在數據、算力與模型方面積累的獨特優勢，共建覆蓋藥物研發全生命週期的AI 藥物研發引擎，並集中攻克難成藥靶點、分子合成、構效關係及藥代動力學等領域的技術難題，為數據資產的持續價值轉化與創新藥管線的開發奠定堅實基礎。



在商業化落地方面，雙方將聚焦自身免疫性疾病領域，融合東陽光藥的全鏈條專家經驗與晶泰科技在 AI 藥物研發領域的技術成果，加速候選藥物的發現及臨床轉化。此外，雙方還將利用晶泰科技的全球化商業網絡，共同推廣聯合研發的PB-PK大模型、全生命週期AI藥物研發引擎，以及東陽光藥自研的「HEC-SynAI藥物合成大模型」與「HEC-PharmAI制劑大模型」。雙方不僅將共享創新藥物管線帶來的未來收益，還計劃向學術界和產業界開放技術產品化的合作成果，以「算力支撐 + 數據開發 + 生態共享」的模式，共拓商業價值新藍海。

本次合作不僅是東陽光藥全面擁抱「AI+機器人」研發範式的戰略跨越，更是晶泰科技通用型AI平台商業價值在大型藥企中的又一次強力驗證，標誌著中國頂尖製藥工業與前沿AI科技力量的里程碑式會師。



兩家公司將通過 AI+機器人技術的底層賦能，打破傳統藥企的「數據孤島」與AI算法開發「高門檻」的局限，以自動化、智能化的藥物研發引擎全面加速藥物管線創新與臨床轉化。與此同時，東陽光藥獨有的高質量數據與晶泰科技的AI+機器人技術將共同提升AI模型的預測精度與效率，形成「數據+算法」雙重技術優勢。未來，隨著雙方共建的全生命週期AI藥物研發引擎向行業開放接入，這一合作有潛力重塑製藥研發的全球生態格局，並為雙方開闢數據資產轉化為AI產品及「模型即服務」（MaaS）的商業模式。這種「管線+平台」的雙輪驅動模式，既能快速創造短期可見的技術收益，也為創新藥管線的長期回報提供了支撐，為雙方業務發展注入長期驅動力。

關於東陽光藥

東陽光藥（Sunshine Lake Pharma Co., Ltd. 股份簡稱：東陽光藥，股票代碼：06887.HK）創立於2003年，是一家以自主研發為驅動、植根中國、面向世界的綜合型製藥公司。東陽光藥為全球患者提供創新、優質及可負擔的藥物，以成為世界一流的製藥公司為企業願景。20多年來，公司堅持「創新」和「國際化」發展戰略，已建成國內領先的藥物研發平台、符合國際標準的生產設施和覆蓋全球的銷售網絡。公司戰略性聚焦感染、慢病及腫瘤三大重點領域，在全球擁有超過150款獲批藥物，超過100款在研藥物，包括近50款一類創新藥，逐步發展成為中國生物醫藥領軍企業之一。公司連續7年入選由藥智網發佈的「中國藥品研發綜合實力排行榜」TOP20，入選「2025中國藥品研發實力排行榜」TOP100，並獲得廣東省科技進步一等獎、中國專利金獎等多項榮譽。

關於晶泰科技

晶泰科技（"XtalPi Holdings Limited"，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

