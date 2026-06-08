德林第四屆「維港夜談」：AI浪潮下的全球投資與香港機遇

香港2026年6月8日 /美通社/ -- 第四屆「維港夜談」於6月5日在香港中環The Henderson Cloud 39圓滿落幕。本次活動由德林控股集團有限公司（1709.HK）主辦，Antalpha、東吳證券（香港）、C Capital、ME聯合主辦，現場吸引近四百位投資者、家辦客戶、全球金融機構夥伴、專家學者及傳媒代表，共同聚焦AI浪潮下的全球投資路徑與香港發展機遇。

德林控股集團董事局主席、執行董事及行政總裁陳寧迪在開幕致辭中以歷史上工業革命時期產業變革為例，指出在當前AI浪潮下，社會結構與商業機會將發生深刻變化，鼓勵業界迎着浪潮而上，積極把握這一歷史性機遇，為整場論壇定下了積極進取的基調。

1. 論壇洞見：AI衝擊與數字金融重構

論壇圍繞AI對傳統金融的衝擊與數字金融模式重構兩大核心議題展開深入對話，全方位剖析了AI從技術突破到實際落地的挑戰與機遇，以及數字金融在政策與監管支持下重塑行業規則的創新路徑。

第一個論壇以「AI覺醒：金融業的挑戰者」為主題，由東吳證券（香港）行政總裁陳李博士主持。國家特聘專家、粵港澳大灣區數字經濟研究院（IDEA）執行院長郭健教授發表主旨演講。他表示，人工智能模型正變得愈來愈聰明，這種智能的提升正在為財富增值開闢新路徑。其中最具代表性的技術範式是「端到端」模型，直接以夏普比率最大化為終極目標進行全局訓練，避免了中間環節的誤差累積，從根本上改變了傳統量化投資的思路。

隨後，C資本行政總裁鄭彥斌、萬通保險執行董事兼行政總裁張希凡、小冰科技行政總裁徐元春及Video Rebirth聯合創辦人兼首席運營官孔單圍繞議題發表精彩見解。與會專家們普遍認為，AI已在金融領域實現滲透，但目前仍處於早期階段，正深刻改變傳統決策模式與就業結構，同時催生新的商業機會與職業需求。

C資本行政總裁鄭彥斌表示，當前AI在金融行業的應用仍處於早期階段，核心挑戰在於能否真正創造超額收益與實際商業價值，未來兩至三年內AI將對能源、機械人等多個行業產生深遠影響。

小冰科技行政總裁徐元春進一步指出，今年AI帶來的最大變化是決策性Agent的出現，這將從根本上改變投資者與資訊的互動介面，未來決策節點將逐步從「人」轉向「AI」。

談到AI對傳統崗位的替代與創造，萬通保險行政總裁張希凡認為，AI將取代重複性高以及標準化的崗位，但同時也創造出新的工作機會，例如保險公司市場推廣管理中「如何更好地使用AI」正成為核心新技能。

Video Rebirth COO孔單則表示，AI影片生成技術目前仍處於早期階段，但對初級動畫設計、特效製作及後期剪輯等崗位衝擊較大，長遠來看創意與審美成為更重要的核心競爭力。

第二個論壇以「數字金融：重構未來金融」為主題，由Asseto聯合創辦人兼行政總裁Bridget Li主持。雲鋒金融行政總裁蔣國飛、Partners Group亞洲區聯席主管Vincent Ng、螞蟻礦池行政總裁Andy Zhou及OSL首席商務官Eugene Cheung參與討論。與會專家們給出積極看法，認為數字金融正從早期的技術試驗階段，逐步轉向基礎設施建設和真實資產應用，RWA與穩定幣的結合將成為下一階段的核心驅動力，而香港的監管優勢有望在這一進程中發揮重要作用。

雲鋒金融行政總裁蔣國飛表示，RWA的發展已從單純的資產發行，進入到流通匹配與24×7實時交易的新階段，當前重點在於構建底層基礎設施，為後續的應用創新做好準備。

Partners Group亞洲區聯席主管Vincent Ng則分享了在傳統資產代幣化方面的實踐，指出Partners Group正將數據中心、基礎設施以及音樂版權、體育、醫療等長期穩定資產進行代幣化，以讓更多投資者能夠接觸到以往難以進入的私募市場。

螞蟻礦池行政總裁Andy Zhou從底層算力基礎設施的角度指出，挖礦和共識機制本質上是在將真實世界的資源轉化為網絡安全，RWA與穩定幣等上層應用都建立在這一堅實基礎之上。

OSL首席商務官Eugene Cheung強調，RWA代表區塊鏈技術正在被傳統金融機構真正擁抱，而合規能力仍是機構大規模參與的關鍵前提。

2. 下一代AI金融探索：NeuralFin、米倉與ARTi

論壇環節結束後，德林控股旗下突觸科技（NeuralFin）正式開展專項成果發佈。NeuralFin行政總裁邱煒豪現場向嘉賓展示了全新升級的品牌理念與實際應用，包括通過AI將專業研究報告快速轉化為短影片，以及AI財富顧問、資本雷達等功能，協助用戶實現從內容發現到決策執行的閉環。目前平台用戶已突破10萬。

同時，NeuralFin專為中國內地用戶打造的社交型財富成長平台「米倉」APP已正式上線App Store及各大安卓應用市場。作為NeuralFin在科技金融領域的重磅佈局，「米倉」以社交驅動財富成長為核心，打破傳統財經平台的沉悶與隔閡，為用戶提供看得懂的專業內容、有回響的見解表達以及有溫度的深度討論三重體驗。

在AI金融產品持續落地的同時，德林也同步推出AI投研決策平台「ARTi」，進一步完善在人工智能驅動投資領域的整體佈局。ARTi行政總裁張強介紹，ARTi的目標是讓每一個投資判斷都開始複利——用機構級投研能力生成判斷，用系統性記錄和驗證讓判斷能力持續積累。它通過8層數據架構、8位AI分析師與8位投資大師方法論的交叉驗證，對投資判斷進行全流程記錄、追蹤與市場驗證，將原本主觀的決策過程轉化為可檢驗、可覆盤、可積累的資產。用戶每一次提問和判斷都會被系統自動記錄，隨着時間積累，ARTi能夠持續追蹤判斷的準確率，並協助用戶把個人決策歷史轉化為可量化的能力資產。

3. 壹號‧卡梅爾：建築、藝術和全球社區

圍繞AI驅動的金融產品與投研工具展開深入探討之後，德林控股集團聯合創辦人、ONE Carmel創辦人江欣榮則帶來了一個融合藝術、人文與科技的長期主義實踐。

江欣榮表示，經過十年探索，「壹號‧卡梅爾」正式進入4.0階段，致力於打造一個融合歐洲藝術人文、亞洲生活美學與硅谷科技創新的複合型社區。她透露，項目正與歐洲著名博物館等國際頂級藝術機構建立戰略合作，並計劃引入長壽康養中心，探索藝術、公益、健康與智慧生活相結合的未來居住範式。江欣榮強調，這個項目並非傳統意義上的房地產開發，而是她留給未來的「legacy」，希望通過藝術與科技的融合，為下一代創造兼具溫度與傳承的精神家園。

第四屆「維港夜談」匯聚金融與科技領域多位專家觀點，深入探討AI與數字金融的融合趨勢，印證人工智能正加速重塑全球金融業的底層邏輯與商業模式，同時也為香港在政策支持與基礎設施建設方面打開新的發展窗口。

德林控股通過一系列具體行動積極把握這一歷史性機遇。「NeuralFin」與「米倉」以社交與AI技術降低投資門檻，讓普通投資者能夠更便捷地接觸機構級財富成長機會；「ARTi」則通過系統性記錄與驗證機制，讓每一個投資判斷從主觀表達轉變為可檢驗、可積累的能力資產；ONE Carmel項目更進一步，將歐洲藝術人文、亞洲生活美學與硅谷科技創新相融合，在跨境高端資產數字化配置與長期傳承方面進行探索。這些產品與項目的同步落地，體現了德林不僅在論壇上探討趨勢，更以紮實的執行力，把AI與數字金融浪潮下的機遇，轉化為可感知的成果與可傳承的價值。

論壇及產品發佈環節結束後，晚宴在輕鬆熱烈的氣氛中繼續。特別嘉賓鄭志剛博士親臨現場，表達對活動的支持。席間，德林家辦摯友、著名投資人林瑞陽先生即興分享了他與德林的合作故事。他表示，德林家辦讓他感受到「家」的溫度，不僅在投資上同舟共濟、協助他渡過疫情期間的低谷，更在子女教育、海外資產配置及信託等家族事務上提供全方位的支持，稱其為「安心的地方」。

晚宴現場還通過視頻連線邀請中國桌球名將丁俊暉先生參與交流。他分享了中國桌球運動的發展歷程，並表示體育不僅是競技項目，更是連接不同國家和文化的重要橋樑。他對年輕選手吳宜澤在世錦賽奪冠感到由衷高興，同時強調希望通過平台培養更多優秀選手，推動中國桌球形成完整的產業生態和國際化人才培養體系，讓這項運動在國內獲得更廣泛的關注與發展。

此外，德林戰略合作夥伴Antalpha特地為在場嘉賓準備了一份精美的黃金卡（XAUT）禮物，卡內含一定數量的數字黃金，可通過數字錢包便捷領取。德林不僅為來賓們帶來一份有價值且有紀念意義的禮物，也為數字金融發展再貢獻了一份力量。

德林控股5月28日發佈盈喜預告，預計2026財年溢利約為3.30億至3.70億港元，較上年增長約240%至270%。

SOURCE 德林控股