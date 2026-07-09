從算力建設到算力安全，神州光大攜手人保財險完善AI基礎設施新生態

當保險開始關注算力，AI產業正在發生新的變化

香港2026年7月9日 /美通社/ -- 過去兩年，人們談論人工智能，更多聚焦於模型、算力和應用。誰擁有更先進的大模型、部署更大的算力集群、率先實現行業落地，往往成為市場關注的焦點。

但最近，一家科技企業與保險機構的跨界合作，卻讓另一個過去鮮少被討論的話題走到了聚光燈下——算力安全。隨著AI逐步走向產業化，算力中心等基礎設施的重要性不斷提升，如何保障其安全穩定運行，正成為行業關注的新方向。

近日，神州光大與中國人民財產保險股份有限公司北京市分公司，在北京經濟技術開發區舉行戰略合作簽約儀式。根據合作規劃，雙方將圍繞算力安全、科技保險創新及風險管理體系建設展開合作，共同探索「產品+保險」、「保險+服務」新模式，為算力中心、Token工廠等新型數字基礎設施提供覆蓋建設、運營及持續服務全過程的保障體系。

這看似是一項業務合作，卻折射出AI產業發展的新變化。隨著人工智能邁向產業化，企業關注的重點正從「如何獲得算力」轉向「如何保障算力」，算力安全也逐漸成為產業發展的重要一環。那麼，神州光大為何率先佈局這一領域？

一場跨界合作，補齊AI產業落地的重要一環

一家保險機構與AI企業的合作，不僅引人關注，也反映出AI產業發展的新變化。隨著人工智能走向規模化應用，企業關注的重點正從模型和算力延伸至系統運行、風險管理及持續保障能力。

過去，企業佈局AI更多聚焦模型、算力和應用；如今，隨著越來越多AI系統承擔生產、運營、管理等核心職能，企業更加關心系統能否穩定運行、算力資產如何保障以及業務連續性如何建立。AI正成為企業的新型基礎設施，相應的保障體系也成為產業發展的必然需求。

在這樣的背景下，神州光大與人保財險北京市分公司的合作更具代表性。雙方未來將圍繞算力中心及Token工廠等應用場景，針對算力硬件、運營意外、網絡安全、算力中斷等風險探索保障方案，進一步完善AI基礎設施風險管理能力。

事實上，神州光大長期佈局的重點不僅是模型本身，更是圍繞AI產業落地持續完善基礎能力。從智能算力建設、神行服務雲，到行業Agent、Token工廠及全國交付服務網絡，公司持續完善AI全生命周期服務體系，幫助企業實現從部署到持續運營。此次科技保險能力的引入，則進一步補齊了風險保障這一關鍵環節。

持續拓展服務邊界，神州光大深化AI基礎設施生態佈局

對神州光大而言，此次合作更像是長期發展路徑上的自然延伸。

近年來，公司持續圍繞智能基礎設施完善能力體系，不斷向產業鏈上下游延伸。從智能算力建設、神行服務雲，到行業Agent、大模型應用及全國交付服務網絡，神州光大始終圍繞企業AI落地的核心需求持續佈局，幫助客戶解決的不只是AI部署，更是長期穩定運行。

此次將科技保險能力引入AI基礎設施服務體系，並非業務邊界的簡單拓展，而是在原有技術服務基礎上補齊風險保障能力，為企業提供覆蓋建設、運營、運維及風險管理的全生命周期服務。

放眼AI產業，隨著應用不斷深入，企業競爭的重點正逐步從單一技術能力轉向平台能力、服務能力及生態協同能力。對於神州光大而言，此次合作不僅豐富了產業服務體系，也體現了其持續完善AI基礎設施能力邊界的發展路徑。隨著AI邁入規模化應用階段，市場衡量AI企業價值的標準正從單點技術能力轉向系統服務能力，而這或許正是神州光大值得持續關注的重要原因。

SOURCE 神州光大