優傲科技推出AI加速器，掀起 AI 驅動協作機器人創新浪潮

丹麥歐登塞2024年10月22日 /美通社/ -- 丹麥協作型機器人（cobot）優傲科技（Universal Robots）今日正式推出 UR AI加速器，一款結合硬體與軟體的即用型工具包，將進一步推動 AI 協作型機器人應用的發展。

UR AI加速器專門針對商業和研究等應用所設計，旨在透過可擴充式平台協助開發人員建立應用程式、加速研究進展，並縮短 AI 產品上市時程。

這款工具包除為優傲科技的新世代軟體平台 PolyScope X 注入 AI 加速功能外，更搭載 NVIDIA Isaac™ 加速函式庫與 AI 模型，可於 NVIDIA Jetson AGX Orin™ 系統模組（SoM）上運作。值得注意的是，透過 NVIDIA Isaac Manipulator ，開發人員可將加速後的效能與尖端 AI 技術整合至機器人解決方案中。此外，該工具包還加入了全新研發的Orbbec Gemini 335Lg 3D 相機。

而在軟硬體無縫整合的優勢下，這款工具包不但具有開箱即用的特點，也為開發人員提供了完整的進入市場（GTM）架構。

UR AI加速器可透過內建的展示程式，充分利用 UR 平台發揮姿態估測、物件追蹤、物體偵測、路徑規劃、影像分類、品質檢測以及狀態監控等功能。而在 PolyScope X 的支援下，這款AI 加速器還有利於開發人員自由選擇所需的工具套件、程式語言及函式庫，靈活打造理想的應用程式。

優傲科技執行長與總裁 Kim Povlsen 表示：「有了 UR AI 加速器，我們為合作夥伴提供了開發及部署 AI 創新解決方案時所需的一切資源。作為一個將 AI 協作型應用推向市場的領導品牌，我們現在更進一步突破技術界限。我現在最期待的，就是看到這些新功能如何為合作夥伴與終端客戶帶來深遠影響。」

泰瑞達機器人公司（Teradyne Robotics）首席 AI 長 James Davidson 進一步指出：

「UR推出AI 加速器的目的，無非是想讓 AI 能夠真正發揮作用。如果您是透過我們的平台開發解決方案，就會發現這款產品不僅有助於縮短部署時間，還能降低 AI 解決方案開發過程中的風險。將物理AI 推向全新境界一直是我們的目標，而這款加速器正是 UR 一系列 AI 產品與功能的首發之作。這一切的目標只有一個，就是讓機器人技術不再遙不可及。」

ROSCon 2024會展將於 UR 總部所在地丹麥歐登塞（Odense）登場，屆時將有數百位機器人軟體開發者共襄盛舉，一同見證UR AI 加速器及CNC機台管理應用程式的出色表現。

全新PolyScope X平台目前已在全球推出，可與各行各業的協作型自動化應用搭配運用。歡迎透過 11 月舉行的 PolyScope X Festival一睹其靈活度及可擴充性，深入了解各式各樣基於該平台、包括AI應用在內的解決方案。現在只要對硬體進行小幅升級，即可讓PolyScope X與UR機器人（包括e系列、新世代UR20 和 UR30）完美相容。

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關於優傲科技 Universal Robots

Universal Robots為全球協作型機器人（cobot）領導品牌，產品在各個行業廣泛應用。我們的企業使命簡單明瞭：不分時地、人人受用的自動化。我們在全球銷售超過 90,000 台協作型機器人，更推出使用者友善平台，藉此透過直覺化的 PolyScope 軟體、屢受獲獎的培訓內容、完善的售後服務以及全球最大協作型機器人生態系統，為客戶提供豐富選擇與創新優勢。

優傲科技所屬的Teradyne Robotics為自動化測試設備及先進機器人技術大廠泰瑞達（Teradyne，NASDAQ：TER）旗下一員。

如需了解更多資訊，歡迎造訪官網 www.universal-robots.com 。

SOURCE Universal Robots A/S