AI 淘金熱？最新亞太地區研究顯示AI領導者的應用遠超跟隨者

AI 領導者在策略、技能、管治及信任方面更勝一籌

40% 的亞太地區 機構 期望獲得至少 3 倍的 AI 投資回報

亞太地區的AI投資預計於2028年前超越1,100億美元

新加坡2024年10月23日 /美通社/ -- SAS委託IDC進行的《2024年亞太地區IDC數據與AI脈搏》(The IDC Data and Ai Pulse: Asia Pacific 2024)調查顯示,亞太地區機構紛紛對人工智能(AI)技術趨之若鶩,近五成(43%)受訪機構正計劃在未來12個月內將AI投資大幅提升超過20%。儘管在AI領域的投資龐大,只有18%亞太地區的企業視自己為AI應用的領導者。與致力推動長遠變革及轉型的AI領導者相比,AI跟隨者因缺乏清晰AI策略而盲目投資眾多實驗性項目,應用水平明顯遠遠落後。

受訪機構中的AI領導者指,他們從AI項目中獲取的首要業務成果,集中在推動新收入增長(32%)、提高營運效率(31%)及增加利潤(26%)等方面。相比之下,AI跟隨者則表示,改善客戶服務(27%)、擴大市場份額(25%)及加快產品推出市場時間(25%)為其首要業務成果。

SAS 亞太、歐洲、中東及非洲地區新興市場高級副總裁 Shukri Dabaghi 表示:「AI 領導者與AI跟隨者在目標業務成果上的分歧,表明後者缺乏清晰的策略及路線圖。AI 跟隨者只專注於提升生產力等較短期的成果,而 AI 領導者已超越這些業務目標,集中在更複雜的AI功能及行業應用案例。」

Dabaghi 補充道:「隨著企業希望把握AI 的潛力協助轉型,了解AI 領導者與AI跟隨者之間的差別,對企業管理層來説至關重要。企業必需避免『淘金熱』的思維方式,確保長期轉型建基於可信任 AI,並加強在相關數據、流程及技能等方面的實力。」

IDC 亞太區數據、分析、AI、可持續發展及行業研究副總裁 Chris Marshall 表示:「《 The IDC Data and AI Pulse: Asia Pacific 2024》綜合數百家亞太地區大型機構在採用及實施AI技術的概況,重點研究各行各業的AI領導者及AI跟隨者。這些見解讓我們有機會洞悉阻礙AI成功實施的因素,令企業可以更明智地投資於這些新興技術,以免被淘金熱潮衝昏頭腦。」

技能差距仍然是各行業成功採用及實施AI時持續面對的挑戰。這差距在醫療保健行業尤為顯著(41%),其次是政府部門(38%)、保險業(32%),而銀行業則相對較小。即使面對此等挑戰,這些行業仍繼續投資提升數據及AI的能力,以實現更精簡的決策流程、更高的自動化程度、更快的新產品和服務推出市場時間、節省成本,以及一系列其他優勢。

儘管如此,各行各業均持續實踐成功部署的應用案例 — 以銀行業為例,其三大應用案例為:流動性風險管理、資產與負債管理,以及金融犯罪分析。在保險業方面,調查顯示AI應用案例涵蓋保險理賠欺詐管理、全渠道產品交付及智能定價。在醫療保健領域,值得關注的應用案例包括醫療保健欺詐管理和成本控制。而在政府部門中,較為普遍的AI應用案例關於確保社會福利計劃的完整性、緊急應變支援,以及稅務和收入的合規性。

不同國家AI採用趨勢各異

亞太地區的AI採用情況因國家而異,每個市場均呈現獨特的趨勢。中國在AI投資方面處於領先地位,在未來12個月的AI項目將大幅增加(59%),印度及日本緊隨其後(分別為51%及46%)。此外,中國和韓國在AI的採用和整合方面比其他國家發展更快。當中的差異主要是由於投資水平、監管架構,以及AI人才和基建可用性等因素造成。而在日本、澳洲、韓國及多個東南亞地區,缺乏熟練的技術人員成為其國家和行業共同關注的問題。

這項研究強調亞太地區於未來幾年增加AI投資所帶來的機遇和挑戰。研究指出,要全面發揮AI的潛力,企業必須發展內部技能,建立強大的策略性應用案例組合,並從起始階段便規劃AI的成本及風險管理,才能實現當中預期的高回報,並同時提升對未來AI投資的信心。

詳细報告可查閱電子書:《Data and AI Pulse: Asia Pacific 2024》。

研究方法

這項研究於2024年6月進行,涵蓋八個亞太地區市場(澳洲、中國、印度、日本、韓國、馬來西亞、新加坡及泰國),抽樣訪問來自銀行及金融業、製造業、政府,以及醫療保健和生命科學領域機構的509名高層管理人員。調查深入了解受訪AI應用領導者的AI投資決策、對AI如何服務其組織的期望、在部署時所面對的挑戰,以及如何管理這些流程以實現可信任的AI成果。

