AI 淘金熱？最新亞太地區研究顯示AI領導者的應用遠超跟隨者

AI 領導者在策略、技能、管治及信任方面更勝一籌

40% 的亞太地區 機構 期望獲得至少 3 倍的 AI 投資回報

亞太地區的AI投資預計於2028年前超越1,100億美元

新加坡2024年10月23日 /美通社/ -- SAS委託IDC進行的《2024年亞太地區IDC數據與AI脈搏》（The IDC Data and Ai Pulse: Asia Pacific 2024）調查顯示，亞太地區機構紛紛對人工智能（AI）技術趨之若鶩，近五成（43%）受訪機構正計劃在未來12個月內將AI投資大幅提升超過20%。儘管在AI領域的投資龐大，只有18%亞太地區的企業視自己為AI應用的領導者。與致力推動長遠變革及轉型的AI領導者相比，AI跟隨者因缺乏清晰AI策略而盲目投資眾多實驗性項目，應用水平明顯遠遠落後。

受訪機構中的AI領導者指，他們從AI項目中獲取的首要業務成果，集中在推動新收入增長（32%）、提高營運效率（31%）及增加利潤（26%）等方面。相比之下，AI跟隨者則表示，改善客戶服務（27%）、擴大市場份額（25%）及加快產品推出市場時間（25%）為其首要業務成果。

SAS 亞太、歐洲、中東及非洲地區新興市場高級副總裁 Shukri Dabaghi 表示：「AI 領導者與AI跟隨者在目標業務成果上的分歧，表明後者缺乏清晰的策略及路線圖。AI 跟隨者只專注於提升生產力等較短期的成果，而 AI 領導者已超越這些業務目標，集中在更複雜的AI功能及行業應用案例。」

Dabaghi 補充道：「隨著企業希望把握AI 的潛力協助轉型，了解AI 領導者與AI跟隨者之間的差別，對企業管理層來説至關重要。企業必需避免『淘金熱』的思維方式，確保長期轉型建基於可信任 AI，並加強在相關數據、流程及技能等方面的實力。」

IDC 亞太區數據、分析、AI、可持續發展及行業研究副總裁 Chris Marshall 表示：「《 The IDC Data and AI Pulse: Asia Pacific 2024》綜合數百家亞太地區大型機構在採用及實施AI技術的概況，重點研究各行各業的AI領導者及AI跟隨者。這些見解讓我們有機會洞悉阻礙AI成功實施的因素，令企業可以更明智地投資於這些新興技術，以免被淘金熱潮衝昏頭腦。」

技能差距仍然是各行業成功採用及實施AI時持續面對的挑戰。這差距在醫療保健行業尤為顯著（41%），其次是政府部門（38%）、保險業（32%），而銀行業則相對較小。即使面對此等挑戰，這些行業仍繼續投資提升數據及AI的能力，以實現更精簡的決策流程、更高的自動化程度、更快的新產品和服務推出市場時間、節省成本，以及一系列其他優勢。

儘管如此，各行各業均持續實踐成功部署的應用案例 — 以銀行業為例，其三大應用案例為：流動性風險管理、資產與負債管理，以及金融犯罪分析。在保險業方面，調查顯示AI應用案例涵蓋保險理賠欺詐管理、全渠道產品交付及智能定價。在醫療保健領域，值得關注的應用案例包括醫療保健欺詐管理和成本控制。而在政府部門中，較為普遍的AI應用案例關於確保社會福利計劃的完整性、緊急應變支援，以及稅務和收入的合規性。

不同國家AI採用趨勢各異

亞太地區的AI採用情況因國家而異，每個市場均呈現獨特的趨勢。中國在AI投資方面處於領先地位，在未來12個月的AI項目將大幅增加（59%），印度及日本緊隨其後（分別為51%及46%）。此外，中國和韓國在AI的採用和整合方面比其他國家發展更快。當中的差異主要是由於投資水平、監管架構，以及AI人才和基建可用性等因素造成。而在日本、澳洲、韓國及多個東南亞地區，缺乏熟練的技術人員成為其國家和行業共同關注的問題。

這項研究強調亞太地區於未來幾年增加AI投資所帶來的機遇和挑戰。研究指出，要全面發揮AI的潛力，企業必須發展內部技能，建立強大的策略性應用案例組合，並從起始階段便規劃AI的成本及風險管理，才能實現當中預期的高回報，並同時提升對未來AI投資的信心。

詳细報告可查閱電子書：《Data and AI Pulse: Asia Pacific 2024》。

研究方法

這項研究於2024年6月進行，涵蓋八個亞太地區市場（澳洲、中國、印度、日本、韓國、馬來西亞、新加坡及泰國），抽樣訪問來自銀行及金融業、製造業、政府，以及醫療保健和生命科學領域機構的509名高層管理人員。調查深入了解受訪AI應用領導者的AI投資決策、對AI如何服務其組織的期望、在部署時所面對的挑戰，以及如何管理這些流程以實現可信任的AI成果。

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