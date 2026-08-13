AI數位轉型，決勝在整合 零壹沈柏延提出企業AI落地四大關鍵決策

「AI轉型的價值，不在導入多少工具，而在能否提升決策效率與品質、管理風險，並持續創造可擴大的營運價值。」沈柏延強調，這意味著AI轉型不能被視為單一技術專案，而是一項涵蓋AI基礎架構、網路與資安、雲地整合、資料治理、模型應用及既有流程串接的系統性工程。

「企業要建立AI大腦，必須從各職能實際運用AI開始。」沈柏延說，真正具競爭力的企業AI，不只要能產生回應，更要能在明確權限、資料範圍與責任機制下，支援跨系統協作與決策，並以服務客戶為思考中心，整合前線營運與後台資料。

他進一步說明，企業主權AI的核心，不在於資料存放在雲端或地端，而在於企業運用全球模型與雲端創新的同時，仍能掌握資料、控管權限，維持營運與決策的自主性。不同企業應依資料敏感度、法遵要求及雲地架構條件，規劃適切的AI部署與治理方式。

為協助企業將策略轉化為部署路徑，沈柏延提出企業AI落地四大關鍵決策：

第一，架構先行：建立具備算力、網路、儲存與維運能力的AI-Ready架構。

第二，資料為本：規劃可使用、可更新、可追溯的資料與知識供給。

第三，治理護航：將授權、監控、稽核與資安防護，納入AI全生命週期治理。

第四，流程串接：讓AI串接既有系統、流程、例外處理與績效指標，成為可被管理的營運能力。

沈柏延強調，沒有任何一家企業能獨力完成AI轉型。從原廠技術、SI與軟體服務，到企業端的流程與產業知識，都需要持續整合、驗證與迭代。零壹集團的角色，不是以單一產品或模型為出發，而是串聯全球技術與在地產業需求，支持第一線資訊軟硬體夥伴完成可交付的整合方案。

由零壹集團與科技報橘共同主辦、中華民國資訊軟體服務商業同業公會協辦的「AI ON Growth｜2026臺灣AI加速大會」，以「驅動產業AI化・從試點到全面部署」為主軸。大會從主權AI、產業AI化、AI產業化與AI資安治理切入，下午並透過可信AI與資安韌性、智慧應用與流程再造、雲端平台與資料治理、算力基礎與AI-Ready架構四大分場，回應企業從技術導入走向規模化營運的關鍵課題。

零壹集團認為，臺灣擁有半導體與資通訊供應鏈的深厚基礎，下一階段競爭力將取決於能否將技術、資料、治理與生態系協作，轉化為可持續運作的能力。透過此次大會，零壹期待推進AI產業化與產業AI化，為臺灣產業建立兼具創新、效率、信任與韌性的成長動能。

【關於零壹科技】

零壹科技成立於1980年，深耕臺灣資訊服務業超過45年，提供一站式企業IT完整解決方案，涵蓋IT基建AI化 (AI-Ready Infrastructure)、雲運算與服務 (Cloud Computing & Services)、資安韌性 (Security Resilience)、人工智慧應用 (AI Applications) 等核心領域，致力成為企業IT現代化的最佳夥伴。透過原廠、經銷與解決方案夥伴所構築的生態體系，持續為客戶創造前瞻且具競爭力的創新價值。更多資訊，歡迎造訪：www.zerone.com.tw

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