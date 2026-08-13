領跑自進化AI 新範式：晶泰科技發佈「零幻覺」AI化學引擎，重構研發 ROI

針對現有 AI 算法普遍存在的 「化學幻覺」——即合成路線在紙面上邏輯自洽、卻因違背真實物理化學規律而導致實驗失敗的痛點，SureRoute 提出 「生成與驗證解耦」 的創新架構，依托自研 ChemHarness 引擎實施基於底層化學規則的嚴苛校驗，實現行業領先的成果：真實測試中，SureRoute 成功將 「化學幻覺」 率大幅壓降至 4.6%，僅為業內前沿大模型的六分之一；首條推薦路線準確率高達 74.3%，達到現有通用與專業模型的 2.2 至 3.5 倍，整體性能有望實現數量級的提升。這一突破標誌著 AI 驅動的新藥與新材料發現正式跨越物理鴻溝，從 「數字理論推演」 邁入 「物理現實落地」 的新階段。它將極大壓縮實驗的高昂試錯成本，為全球產業鏈中高頻、剛需、強復購的關鍵合成環節，提供從理性設計邁向真實驗證的高確定性轉化引擎。

填補物理鴻溝:

被「化學幻覺」吞噬的研發 ROI

當前，全球 AI 藥物發現、新材料設計與大化工市場正迎來爆發式增長，以前所未有的速度拓展人類的化學知識邊界。

伴隨 AI 分子生成技術的快速迭代，可供篩選的候選分子空間呈指數級擴張。然而，當數字空間中生成的上萬個極具潛力的新分子圖紙需要轉化為實體物質時，行業仍面臨著一道嚴峻的物理鴻溝：「設計一秒鐘，合成大半年」。高可信逆合成技術正是打通數字推理與現實世界分子合成的核心關鍵環節，有望徹底打破新分子發現的產能瓶頸，大幅壓縮研發週期與成本。傳統的合成路徑設計極大地依賴化學家個人經驗，試錯成本高昂，研發效率低下，成為制約科學成果規模化轉化的一大效率瓶頸。特別是面對極具潛力但也充滿未知的全新化學空間，單純依靠專家人工研判，已經無法匹配高通量、高效率新分子發現的產業需求。

近年來，逆合成 AI 試圖填補這一斷層，以 AI 在龐大的反應路徑空間完成搜索、推理與方案優化，成為行業發展的重要趨勢。然而現有的主流 AI 逆合成算法往往受限於 「經驗主義」 範式， 高度依賴基於歷史文獻的模板復刻。當面對人類尚未觸及過的全新分子結構時，這種純粹的統計擬合容易陷入 「刻舟求劍」 的局限，生成在紙面上邏輯自洽、卻違背底層物理化學規律與現實條件的 「化學幻覺」。在真實的實驗室環境中，每一次幻覺都需要以昂貴的試劑損耗和寶貴的科研時間為代價，直接推高研發成本。此外，現有的算法評估體系以「命中率總數」為核心指標，這不僅與真實研發驗證的流程脫節，還將大量繁重的判斷對錯工作交給化學家。行業的發展，亟需從 「生成更多候選方案」 向 「預判哪些方案真正值得優先投入實驗驗證」 進行底層跨越。

重構逆合成範式：

打造自進化AI「化學直覺引擎」

基於這一觀察，晶泰科技在近期的 XtalPi Science 科學智能平台發佈會上，正式推出自進化 AI 逆合成系統SureRoute。依托晶泰自研的 ChemHarness 化學直覺引擎，SureRoute 將數字推理與底層物理化學規律深度結合。在 350 個真實工業分子的評測中，SureRoute 將逆合成 AI 最核心的化學幻覺問題降低至 4.6%，約為前沿大模型的六分之一；首條推薦路線準確率達到 74.3%，即每 10 個目標分子中約有 7 個可以直接獲得高可信度的第一推薦路線，是現有專業模型和通用模型的2.2到3.5倍。

該結果標誌著 AI 驅動的逆合成，從 「生成理論可能性」 邁入 「預判現實可行性」 的新階段。這種向 「科學邏輯推理」 的躍遷，也讓 AI 從靜止的統計學工具，升級為頂尖科研人員不可或缺的效率放大器，與不斷進化的 「虛擬研發夥伴」。通過接管海量候選中繁重且易錯的合規檢查與風險預判，SureRoute 將科學家從枯燥的試錯中解放出來，使他們能將核心精力傾注於最具創造力的頂層合成策略設計上。

SureRoute 創新性地將「路線生成」與「化學驗證」解耦，讓驗證器與生成系統在真實使用中持續自進化，形成數字推理與真實實驗間「生成候選路線 → 驗證化學風險→ 接受專家反饋 → 沉澱失敗經驗→ 增強下一輪驗證」的完整閉環。

其核心組件 ChemHarness 為化學直覺引擎，能從競爭位點、選擇性、反應機制等多個維度，對多模型生成的候選池進行第一性原理級別的排錯與風險過濾。無論底層生成大模型如何迭代，晶泰科技提供的 ChemHarness 化學直覺引擎都將是確保物理落地的必經網關，從而讓SureRoute 系統「懂化學風險」，而非僅僅「懂語言概率」。因此，晶泰科技實現了逆合成預測從「命中率總數」向「首推確定性優先」的指標體系躍遷，將 Top-1 推薦的真實物理可行性作為評估核心，從而顯著提高第一推薦合成路線的成功率。

真正的護城河不在於靜態的模型參數，而在於系統能否在物理世界中持續糾錯。SureRoute 依托晶泰科技龐大的線下真實自動化實驗室體系，以真實物理反饋和可審計的外部驗證構建起一個難以被算力簡單複製的 「數據飛輪」，讓每一次真實實驗的成功與失敗，都直接沉澱為系統進化的養分，不斷縮小系統的失效邊界。不同於通用 AI 依賴人類標注進行迭代的方法，工業級的科學智能必須依靠嚴苛的物理定律和真實實驗數據作為最終的驗證器。

賦能全球生態：

定義科學智能的基礎設施標準

高可信的逆合成路線是打通 AI 研發全鏈路的先決條件。只有當路線本身排除了化學幻覺，下游的反應條件優化算法與自動化高通量實驗（HTE）平台才能真正發揮效能，避免在錯誤的起跑線上進行無效的資源消耗。

在更宏大的視野下，SureRoute 是晶泰科技 XtalPi Science 平台生態中的核心拼圖之一。它向上承接 AI 分子生成的無限想像力，向下無縫銜接自動化實驗室的規模化交付，構建了一個將算法推理與真實世界實驗反饋深度融合的稀缺閉環。隨著更多的物理世界數據沉澱，SureRoute 將在 「生成-驗證-反饋」 的循環中持續自我進化。晶泰科技正以這種可信的 AI 科學範式，致力於打造能夠廣泛賦能全球研發的底層科學智能（AI for Science, AI4S) 基礎設施，持續驅動新藥與新材料領域的源頭創新，讓每一次前沿探索都能高效轉化為切實的產業價值。

伴隨 AI 藥物研發、新材料創新、自動化實驗平台持續普及，對科學結果的可信驗證能力，會成為科學智能大規模落地的底層基石。晶泰科技正系統性地構建一套能夠對接真實世界實驗能力、可以持續學習、自我進化的完整可信的科學智能體系，賦能千萬科研工作者與研究型實驗室。未來，XtalPi Science 有望進一步打通 「分子設計‑路線規劃‑自動化合成‑實驗反饋」 全閉環，為端到端 AI 科學研發範式奠定重要基礎。

關於晶泰科技

晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

SOURCE 晶泰科技