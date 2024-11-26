香港智潮湧動，引領AI醫療新航向 CAIR第二屆香港具身智能醫療科技論壇圓滿落幕

香港2024年11月26日 /美通社/ -- 近年來，人工智能（AI）與機器人技術在醫療領域的應用日益深入，顯著推動了醫療科技的創新與變革。業界關注的焦點在於如何將這些前沿技術與臨床實踐相結合，更好輔助醫生診療，並提升醫療服務的整體效率。11月22日至23日，中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心（簡稱CAIR）在香港科學園高錕會議中心成功舉辦了第二屆香港具身智能醫療科技論壇（CREATE Symposium）。本屆論壇匯聚了國際專家學者、臨床醫生及醫療器械研發者，圍繞醫療科技的最新突破與未來趨勢展開深入討論，促進學術研究、產業創新與臨床應用的跨界融合，共同推動AI與機器人技術在醫療領域的創新實踐。

論壇為期兩天，議程豐富，內容緊湊。繼首日精彩活動後，CREATE Symposium第二天的議程亦精彩紛呈，10多位領域專家就人工智能在醫療器械創新與臨床實踐中的發展進行了深入分享。電機電子工程師學會會士、國際模式識別學會會士、CAIR教授雷震在致歡迎辭中表示：「CAIR致力於成為科學與科技創新的國際研發基地，推動AI研究和智慧設計，匯聚全球人才與技術，助力香港成為智能技術創新的國際高地。」京港人才交流中心總經理高昌林先生則代表支持機構在致辭中，強調此次論壇為國際學術界、產業界與醫療界搭建了高端對話平台，推動AI技術在醫療領域的前沿探索與應用。

從探索到實踐，AI赋能醫療新未來

上海科技大學生物醫學工程學院創始院長沈定剛教授在演講中談到，人工智能正通過多模態數據的整合（如影像、病理、基因等），推動醫療診斷與治療的標準化和智能化進程。他指出，AI在提升醫療效率、優化資源分配以及改善患者康復效果方面具有巨大潛力，並分享了其團隊在影像增強、低磁場成像及全流程癌症診斷等領域的創新成果。

在手術領域，具身智能技術正逐步滲透到微創手術和手術機器人中，幫助醫生實現更高精度、更低風險的手術輔助。CAIR主任劉宏斌教授表示，人工智能的目標是增強而非取代人類，為醫生提供「超人」能力。他還描繪了未來智能手術室的願景——醫生與機器人無縫互動、共同協作，打造更高效和安全的手術環境。

中國科學技術大學生物醫學工程學院執行院長周少華教授則強調，通用和基礎模型正成為醫療影像AI的核心，通過「一次訓練，多任務應用」的方式應對數據稀缺和任務複雜的挑戰。他認為，多模態數據融合及生成與判別模型的結合將成為未來的關鍵，為臨床應用和患者健康預測提供突破性支持。

多位專家學者在論壇第二日分享了最新研究進展與應用案例，包括：青島海信醫療設備股份有限公司副總經理陳永健；香港中文大學計算機科學與工程學系助理教授竇琪；四川大學華西醫院心臟大血管外科行政主任、主任醫師武忠教授；威爾斯親王醫院門診心臟病科主任、醫學與治療學副顧問甘嘉豪；四川大學華西醫院麻醉手術中心主任醫師杜磊教授；中山大學附屬第一醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師廖槐；青島大學附屬醫院神經外科主任醫師栗世方；江蘇麥格思頻儀器有限公司CTO王華。他們的分享涵蓋了從基礎研究到臨床應用的廣泛領域，展示了AI技術如何深度賦能醫療行業。

當日下午，與會嘉賓參觀了CAIR展廳，了解多項科研成果，包括CARES Copilot 2.0、具身智能超聲機器人、增強現實醫療機器人、增強現實導航、醫學影像增強技術、實時手術數字孿生系統、柔性微創手術機器人等。參觀期間，與會者從解決臨床痛點與市場產業化等多角度展開了深入交流。隨後，部分嘉賓參加了聚焦人工智能與機器人在心肺外科與重症監護領域應用的閉門研討會。

此外，論壇首日主辦方還特別安排了40多位香港青年學者參觀CAIR展廳，並與科研團隊進行午餐交流。許多來賓對CAIR的科研成果和團隊文化表現出濃厚興趣，期待未來能以不同方式參與其中。

本屆「香港具身智能醫療科技論壇」的成功舉辦，不僅促進了具身智能醫療科技領域的學術交流與產業合作，更為全球專家學者提供了一個跨領域、跨國界的創新對話平台。論壇通過匯聚行業精英、分享前沿成果、探討未來趨勢，有效推動了具身智能醫療科技的發展與應用。展望未來，隨著具身智能技術的不斷成熟，其在醫療健康領域的潛力將進一步釋放。CAIR將繼續致力於促進科技創新，為人類健康福祉與可持續發展貢獻更多智慧與力量。

關於中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心

中國科學院香港創新研究院是中央批准的內地在港設立的首個國家級科研機構，也是中國科學院直屬科研機構。人工智能與機器人創新中心（CAIR）是其下設兩家中心之一。CAIR圍繞多模態AI手術大模型、具身智能醫療機器人、人工智能基礎理論等方面開展研究工作。其目標是打造香港人工智能品牌，建設人工智能與機器人在醫療科技與生命健康等創新應用的國際創新高地。

欲了解更多相關資訊，敬請瀏覽微信公眾號「中國科學院香港院AI與機器人中心」，或中心官網：https://www.cair-cas.org.hk。

SOURCE 中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心