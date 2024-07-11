AI 發展仰賴可信數據，Cloudera EVOLVE24 活動系列深入探討 AI 未來

Cloudera 全球會議現已開放報名，旨在將混合數據湖倉和企業 AI 的強大功能直接帶給全球客戶和合作夥伴

加州聖塔克拉拉2024年7月12日 /美通社/ -- Cloudera 是一家值得信賴的企業AI 數據公司，將在全球舉辦一系列數據和 AI 會議。七場名為「EVOLVE24」的區域會議將聚集行業領袖、客戶和合作夥伴，共同探索在生成式 AI 時代增強數據驅動洞察力和生產力的策略。

透過一系列突破性會議、主題演講者和實作研討會，EVOLVE 24 與會者將了解現代數據架構的價值、真正混合雲的優勢，以及如何結合兩者加速企業 AI 的發展。這些活動由 IBM、Amazon Web Services (AWS) 和 Red Hat 贊助。在這一系列活動中，客戶會議將重點討論採用企業級 AI 的挑戰和障礙、混合數據管理的優勢以及數據基礎設施的現狀。

此外，展覽區將展示一系列創新可擴展安全數據管理方案，助力各行各業構建關鍵業務 AI 應用，並實現大規模實時分析。每場活動亦將邀請獲獎商業領袖、國際著名演講家及 Blind Ambition 作者 Chad Foster 擔任主講嘉賓。 Blind Ambition 是 Chad Foster 的個人自傳，分享他在21歲失明後所的感悟。 此外，Constellation Research 創始人、董事長兼分析總監 R「Ray」Wang 將對數據、分析和生成式 AI 的未來發表主題演講。

Cloudera 的數據影響獎的獲獎者名單也將在 EVOLVE 24 上公佈。這些享譽全球的獎項旨在表彰傑出的數據驅動項目，讚揚它們為各自組織、跨行業和全球範圍內帶來了卓越的商業成果。

類別包括：

AI 加速 - 利用 Cloudera 的可靠數據驅動 AI、機器學習、大型語言模型等，創造創新商業影響力的組織。

- 利用 Cloudera 的可靠數據驅動 AI、機器學習、大型語言模型等，創造創新商業影響力的組織。 雲端（原生）創新 - 使用一個或多個公有雲 (AWS、Azure、GCP) 和/或私有的預置基礎架構，利用雲端原生架構獲取創新數據、分析和 AI 的組織。

- 使用一個或多個公有雲 (AWS、Azure、GCP) 和/或私有的預置基礎架構，利用雲端原生架構獲取創新數據、分析和 AI 的組織。 現代架構和管道 - 在設計和實施創新的資料架構方面表現出色的組織，能有效支持從數據導入到分析的完整數據生命週期。

- 在設計和實施創新的資料架構方面表現出色的組織，能有效支持從數據導入到分析的完整數據生命週期。 領導力與轉型 - 以 Cloudera 為引擎，攜手團隊和數據領袖，推動企業轉型，致力提升全公司影響力、培育數據素養、促進透明決策，並適員工能夠有效利用數據。

- 以 Cloudera 為引擎，攜手團隊和數據領袖，推動企業轉型，致力提升全公司影響力、培育數據素養、促進透明決策，並適員工能夠有效利用數據。 人與社會 - 採取超越組織界限和財務影響的舉措，識別數據更廣泛的影響。無論是透過社區參與、環境可持續性抑或是公共衛生舉措，此類別均強調了數據對全世界帶來的積極影響。

點選此處，了解有關 EVOLVE 24 活動的更多資訊。時間表如下：

新加坡，8 月 6 日- 7 日

杜拜，9 月 11 日- 12 日

聖保羅，10 月 2 日- 3 日

紐約，10 月 9 日– 10 日

米蘭，10 月 23 日

巴黎，11 月 14 日

馬德里，12 月 10 日

Cloudera 的行政總裁 Charles Sansbury 表示：「EVOLVE 24 是全球最全面的數據和 AI 系列活動之一，藉此能為組織提供實踐訓練及與 Cloudera 專家一對一接觸。Cloudera 籍由把 EVOLVE 24 打造成一場持續多日和多城市的全球會議，將我們平台和社區的力量直接傳遞給我們的全球客戶。這是與數據管理、分析和 AI 領域的一些頂級專家合作和聯繫的罕有良機。」

Cloudera 管理著超過 25 exabytes 的數據，是面向分析和 AI 的最強大混合開放式數據湖中心。透過高效安全地組織和管理大量資料，Cloudera 使各家公司能夠利用其數據的力量，信賴其準確性，並籍此進行分析及在 AI 的助力下作出決策。

點選此處，了解 EVOLVE 24 的更多資訊，並查詢贊助機會。

關於 Cloudera

Cloudera 堅信，數據能將今天無法想像的成就變為明天觸手可及的現實。無論在任何地方，我們均可幫助企業將數據轉化為值得信賴的企業級 AI，從而令他們可降低成本和風險，提升效率，同時加快業績的兌現。我們的開放式數據湖可協助進行安全的數據管理和便捷的雲端原生數據分析，幫助組織管理和分析公有雲或私有雲上各種類型的數據。因我們管理的資料量與超擴展商相當，因此是幾乎所有行業頂級公司的數據合作夥伴。Cloudera 引領全球探索數據的價值與未來，並持續打造以開源社區不斷創新為引擎的蓬勃生態系統。在 Cloudera.com 了解更多資訊，並在 LinkedIn 和 X 追蹤我們。Cloudera 及相關商標是 Cloudera Inc 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱均為其各自所有者的商標。

SOURCE Cloudera, Inc.