AI 時代下，企業私有雲也需要超進化：Dell Private Cloud 打造兼具彈性與效率的現代化架構

與此同時，企業在推動 AI、混合雲與跨據點營運時，面臨更多資料治理與管理挑戰。無論是資料主權、資安治理、法規遵循，或大量資料運算帶來的效能需求，都讓企業無法單純依賴公有雲，而需要一個兼具安全性、自主性與彈性擴充能力的地端環境。研究顯示，85% 的企業計畫在未來 24 個月內將 AI 工作負載移至本地端，而 77% 尋求 AI 能力的企業希望找到一個能涵蓋整個 AI 旅程的整合基礎架構供應商[1]。

面對這樣的挑戰，Dell Technologies 以三大核心解決方案－Dell Private Cloud、Dell Automation Platform（DAP）以及 Dell PowerStore－協助企業在 AI 時代快速建立競爭優勢。

Dell Private Cloud：從「等比擴充」走向真正按需配置的靈活架構

打破傳統限制，資源獨立擴充

過去許多企業在導入基礎架構時，最常面臨的問題就是資源被綁定。例如只是需要增加儲存容量，卻被迫同步增加運算節點；或是不同應用場景對 CPU、記憶體與儲存需求不同，架構卻無法獨立調整。這類「存算網等比擴充」或受到單一廠商綁定的模式，在 AI 與資料密集型應用逐漸普及後，讓企業面臨越來越大的成本壓力。

Dell Private Cloud 採用Disaggregated Infrastructure，將儲存、運算、網路徹底拆分。企業可以依照實際需求獨立擴充不同資源，不用被迫同步增加整體設備。這樣的架構優勢，不只提升資源使用效率，也讓企業在面對 AI 專案、資料分析或多部門需求時，能更靈活調整基礎架構，有效降低過度採購與長期閒置的風險

多元平台支援，避免廠商鎖定

Dell Private Cloud 提供來自 Broadcom/VMware、Nutanix、Red Hat 以及 Microsoft Azure 等多個平台的驗證藍圖（Validated Blueprints），大幅簡化多重私有雲環境的佈建能力。研究指出，89% 的組織認為能夠評估與使用多種 Hypervisor 及編排選項具有重要的戰略意義[2]－Dell Private Cloud 正是為此而生。

兼顧雲端靈活性與地端資料自主

在 XaaS（Everything as a Service）模式逐漸成為主流後，企業對基礎架構的期待不再只是「設備能不能用」，而是能否像雲端服務一樣快速調度資源、即時部署應用，並維持跨環境的一致性管理能力。Dell Private Cloud 可提供類似公有雲的操作模型，同時維持本地端的效能、安全邊界與資料主權 。超過 60% 的企業團隊仍因資料重力 (Data Gravity) 與法規要求，將其最高價值的工作負載保留在本地端－Dell Private Cloud 讓這些工作負載不再受限於傳統架構的僵固性。

Dell Automation Platform：從繁瑣到簡單，一鍵打造自動化管理體驗

真正的壓力不只在部署，更在持續維運

許多企業在談基礎架構升級時，往往聚焦於「部署完成」，但真正消耗 IT 團隊時間與人力的，通常是後續長期的維運與管理。從 Day 0 的規劃、Day 1 的部署，到 Day 2 開始的日常維運、擴充、更新與版本管理，每一個階段都可能伴隨大量手動設定與跨環境管理問題。尤其當企業同時管理資料中心私有雲、邊緣環境與多據點架構時，加上導入多種的虛擬化或容器化技術時，複雜度更會快速提高。

統一管理平台，簡化全生命週期管理

Dell Automation Platform（DAP）作為整個基礎架構的統一管理平台，讓企業能跨 AI、私有雲與邊緣環境簡化所有營運作業。透過 DAP 目錄中的預驗證藍圖（Validated Blueprints）與自動化管理，企業可以：

減少 90% 的佈建步驟，在短短 2.5 小時內完成一個工作負載就緒的叢集部署，全程無需人工介入； 實現零接觸安全上線（Zero-Touch Onboarding）、集中庫存管理與 Dell AIOps 整合； 無論是 Kubernetes 叢集、資料庫服務，或 CI/CD 自動化部署需求，都能透過更一致的方式完成管理。



加速 AI 從概念到生產

DAP 現已擴展至 Dell AI Factory，透過安全框架部署經過驗證的優化解決方案，提供可重複執行的 AI 成果。平台提供多種預配置的 AI 藍圖，例如NVDIA AI Enterprise, Cohere North 企業搜尋、摘要與內容生成平台，以及 Tabnine AI 程式碼助手－這些藍圖均建立在完整驗證的底層元件上，讓企業能更快將 AI 工作負載投入生產、簡化營運並安心擴展規模。

更重要的是，DAP 並不只是單純的自動化工具，而是一套可協助企業建立一致化管理邏輯的平台。IT 團隊終於能從大量重複性工作中抽離，把更多時間投入在真正具有價值的創新與優化上。

Dell PowerStore：AI 時代的智慧儲存引擎

現代化私有雲的重要儲存基礎

對企業而言，現代化私有雲必須同時具備自動化、彈性擴充、跨環境一致性與打造解決方案生態系的整合能力。基礎架構是否能與管理平台深度整合，將直接影響整體維運效率與後續擴充彈性。Dell PowerStore 的價值不只是儲存效能，更是 Dell Private Cloud 架構中整合最深的平台原生基礎，透過API觸發跟Plug-in能真正融入整體私有雲與自動化管理架構之中。

對企業而言，現代化私有雲必須同時具備自動化、彈性擴充、跨環境一致性與打造解決方案生態系的整合能力。基礎架構是否能與管理平台深度整合，將直接影響整體維運效率與後續擴充彈性。Dell PowerStore 的價值不只是儲存效能，更是 Dell Private Cloud 架構中整合最深的平台原生基礎，透過API觸發跟Plug-in能真正融入整體私有雲與自動化管理架構之中。 極致效能與智慧優化

最新推出Dell PowerStore Gen3採用全快閃 NVMe 架構，提供次毫秒級延遲與高達 50% 的效能提升，，單台3U可支援最大容量5.8PBe，用叢集管理Gen1 、Gen2、Gen3，最多四台Appliance， 並支援彈性擴展至每叢集 23.2PBe 的超大容量。其內建的 DRE (Dynamic Resiliency Engine)動態韌性引擎技術運用 ，分為Singal(Raid5)與Double(Raid6)分布式儲存技術 ，並支援單顆硬碟擴充，內建自我AI 與機器學習能力，能自主優化區塊儲存效能，改善系統響應並降低延遲，讓 IT 管理人員得以將更多時間投入策略規劃，降低日常維運複雜度。

最新推出Dell PowerStore Gen3採用全快閃 NVMe 架構，提供次毫秒級延遲與高達 50% 的效能提升，，單台3U可支援最大容量5.8PBe，用叢集管理Gen1 、Gen2、Gen3，最多四台Appliance， 並支援彈性擴展至每叢集 23.2PBe 的超大容量。其內建的 DRE (Dynamic Resiliency Engine)動態韌性引擎技術運用 ，分為Singal(Raid5)與Double(Raid6)分布式儲存技術 ，並支援單顆硬碟擴充，內建自我AI 與機器學習能力，能自主優化區塊儲存效能，改善系統響應並降低延遲，讓 IT 管理人員得以將更多時間投入策略規劃，降低日常維運複雜度。 領先業界的資料效率

Dell PowerStore Gen 3提供業界領先的 6:1 資料減量保證，資料縮減技術始終保持開啟狀態，在不影響效能的前提下大幅降低儲存成本。當企業需要面對快速成長的資料量時，也能透過更有效率的資源配置方式，減少額外硬體與空間需求。

值得一提的是，Dell PowerStore 是 Dell Private Cloud 架構中整合最深、涵蓋面最廣的儲存平台，充分體現其在下一代私有雲基礎架構中的樞紐地位。

現代化私有雲，將成為企業長期競爭力的關鍵

企業在 AI 時代最需要的，不只是「能導入」，而是「能持續運行、持續成長」。Dell Private Cloud 搭配Dell PowerEdge、 Dell Automation Platform 與 Dell PowerStore 的三位一體整合策略，讓企業從初期部署、資源擴充到版本維護，均透過自動化、標準化的生命週期管理一貫完成－無需每次重新規劃，也無需因升級而中斷營運 。自 2024 年初至今，Dell Technologies 已協助超過 4,000 個跨產業企業將 AI 轉化為真實的業務成果。正如 Dell 基礎架構解決方案事業群總裁 Arthur Lewis 所言：「有效管理資料，是成功實現 AI 的基石。」在兼顧資料自主性、安全性與營運效率的同時，Dell Technologies 也為企業未來的 AI 與業務成長保留更大的調整空間。現在，正是建立基礎、引領未來的最佳時機。

1. Enterprise Strategy Group（Omdia），"Architecting the Network for an AI-powered World"，2025年2月 & Dell Technologies Chief Strategy Office 企業 AI 採用調查，2024年11月（N=1,661）。 2. Enterprise Strategy Group（Omdia），"Navigating the Cloud and AI Revolution: The State of Enterprise Storage and HCI"，ESG Complete Survey Results，2024 年 2 月。本研究由 Dell Technologies 委託進行。

SOURCE Dell Technologies