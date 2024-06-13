晶泰科技在港交所主板掛牌上市，AI+機器人打造18C第一股

香港2024年6月13日 /美通社/ -- QuantumPharm Inc. (「公司」或「晶泰科技」,2228.HK）正式在香港交易所主板掛牌上市，上市股票發行價格為5.28港元/股，淨募集資金約 8.96 億港元。香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東、副局長張曼莉，香港交易所集團主席唐家成、行政總裁陳翊庭等人出席上市儀式，與晶泰科技聯合創始人溫書豪、馬健、賴力鵬一起，共同見證港交所 18C 第一股誕生的歷史性時刻。

在上市典禮現場，晶泰科技三位聯合創始人——董事長溫書豪，首席執行官馬健、首席創新官賴力鵬，與晶泰科技首席財務官譚文康共同敲響開市鑼，慶祝公司創業以來的重要裡程碑，並開啟 AI+ 機器人賦能研發新基建的全新時代。與他們一同慶祝的還包括晶泰科技眾多新老投資人，最早入職的員工代表，來自深圳、上海、北京、波士頓的研發科學家代表，學術界與產業界的合作伙伴，以及參與本次 IPO 的保薦人與中介機構等，共 200 多位嘉賓共襄盛舉。

作為首家根據 18C 規則在港交所主板掛牌上市的公司，晶泰科技此次 IPO 不僅得到了 5 位領航資深獨立投資者和8家全球知名機構基石投資者的支持，還吸引了近 80 家全球投資機構參與錨定投資，其中不乏有來自歐美和中東的知名國際長線、醫療專項基金和對沖基金等，國際配售訂單認購 2.13 倍。这也是過去兩年規模5000萬美元以上的發行中，唯一超 100 倍 HKPO 認購的上市公司。

在致辭中，溫書豪強調，晶泰科技的目標是成為社會價值與商業價值並重的卓越企業，以 AI 和機器人技術構建未來產業的研發新基建。上市後，晶泰科技將延續 「利他即利己」 的商業理念，廣泛賦能全球客戶的研發創新，致力於讓 AI（愛）流淌進每一款新藥，讓 AI（愛）創造更多造福人類的新材料。同時，溫書豪鼓勵更多的科技創新公司利用港股 18C 規則來港上市，共同催生出 AI 時代的萬億級企業，為香港市場帶來新的活力。

作為一家以量子物理、AI 與機器人驅動創新的研發平台企業，晶泰科技自 2015 年成立以來，深耕算法與自動化的融合互通，在微觀中改造世界，以智能化、自動化的新一代技術平台與解決方案，推動藥物與材料科學產業的升級與高質量發展。公司已成為 AI for Science 領域的先鋒，是學術和工業界創新研發的重要伙伴，獲得 300 多家企業與科研客戶的信賴與合作，並成功將業務拓展至農業技術、新化工、能源及化妝品等高附加值產業場景。

未來，晶泰科技將繼續致力於研發創新，打造未來產業的智能化、自動化基礎設施，積極推動海外業務拓展，以 AI+ 機器人催生更多新藥和新材料領域的突破性進展，解決迫切的社會問題，通過不懈努力，為改善人類共同的健康與生活環境做出貢獻，為投資者創造更高的價值回報。

關於QuantumPharm Inc.

QuantumPharm Inc.(「公司」或「晶泰科技」；股份代號：2228.HK)由三位麻省理工學院的博士後物理學家於2015年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司采用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標准化的機器人自動化相結合的方式，為制藥及材料科學(包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品)等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

SOURCE 晶泰科技