中興攜AI驅動5G FWA和MBB亮相Network X 2024，穩固全球領先地位

中興的AI驅動5G解決方案不僅追求網絡速度，而且注重其智能和高效。中興G5 Ultra是全球首款AI驅動5G室內FWA。這一先進解決方案使帶寬利用效率提高了20%，網絡擁塞率降低了30%，即便在極端環境下也能確保更可靠、更高性能的連接。

中興G5 Ultra搭載13 dBi超高增益天線，加上AI驅動帶寬優化、AI QoS管理和AI信號跟蹤技術，可提供無縫、穩定的連接，從而成為市場變革的引領者。其全新的Wi-Fi 7技術，峰值數據速率可達19 Gbps，為用戶帶來了更高的網絡可靠性，也為高清流媒體和遠程辦公等高帶寬需求提供了完美的解決方案。

無與倫比的室內外網絡體驗

展會上，中興還推出了一款面向未來的5G-A室外FWA——中興G5F，旨在以高達10 Gbps的峰值數據速率，為用戶提供超高速連接。這款下一代設備支持Sub6G與毫米波載波聚合和雙連接，確保城市和農村地區的用戶都能享受頂級5G體驗。

此外，中興還發布了第五代入門級5G室內FWA——中興G5TS，內置高性能5G芯片、雙頻Wi-Fi 6技術及4個GE端口，支持多功能有線連接，確保用戶無論私用還是辦公，均能享受穩定超快的網絡速度，彰顯了中興持續突破5G技術邊界的決心。

持續推動技術創新，占據全球領先地位

中興圍繞運動健康、影音娛樂、商務出行、家庭教育、智能駕駛五大核心消費場景，提出了「AI for All」的戰略構想。展望未來，中興將繼續深耕AI、5G和新興技術的無縫融合，驅動未來互聯發展。公司當下的研發工作專注於打造下一代連接解決方案，旨在滿足甚至超越客戶期望。中興以「GIS」理念為先導，構建互聯世界，並將其融入到一系列全新的FWA和MBB產品中，賦能綠色、智能、安全、開放的5G技術，確保數字革命惠及每一片社會角落。

近二十年來，中興始終屹立於移動互聯網創新潮頭。自2005年以來，公司在移動互聯網終端領域積累了1000多項技術專利，並持續引領5G FWA商用進程。中興的市場領導地位不僅源自創新，更得益於全球合作和部署。中興在全球5G FWA和MBB市場連續三年穩居第一[1]，出貨量超過500萬台。公司已與全球130多家運營商建立合作，占全球5G FWA運營商的80%。這些合作確保中興產品覆蓋不同地區，滿足了各個市場的獨特需求，為推動數字包容性做出了貢獻。

備注1：來自國際專業咨詢機構TSR的最新報告

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