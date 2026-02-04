亞洲建築環境學院(AIBE)公布新管理層任命

亞洲建築環境學院 (AIBE) 於2025年12月22日正式宣布，新任校長及副校長將於2026年2月1日正式履新，由梁以德教授工程師接任校長，聯同新任副校長的林英偉工程師共同帶領學院在持續發展，優化專業課程設計，在屋宇裝備工程及房屋管理領域再創高峰，培育更多具備專業素養的人才。

資深學者領航

梁以德教授工程師自2012年起擔任亞洲建築環境學院(AIBE)的校務委員會主席，將兼任校長一職。梁教授長期投身學術研究與教育工作，並在科研領域取得多項成就，包括發表491篇SCI 論文（h-Index 43），並獲史丹福大學評選為全球前2%高被引科學家。他亦曾於2023年全球學者影響力排名中，在大中華區力學領域位列第16位，並於2025年國際建築物機電設施人工智能大挑戰中獲頒嘉許狀。多年來，梁教授積極參與專業委員會工作，對課程發展具備深厚見解。未來，他將秉持專業精神，帶領學院穩步前行。

行政與教育經驗兼備

原任屋宇裝備工程課程主任的林英偉工程師將任命為副校長。服務學院逾十五年，具備豐富的建築環境相關教育與行業經驗。林工程師表示，亞洲建築環境學院(AIBE)有十多年營運英國或其他海外知名大學所頒授的建築環境相關專業進修課程的經驗，包括晚間兼讀制碩士、學士學位及銜接學位課程。學院將持續堅守學術誠信，確保所有與海外學府合作的課程均符合國際學術標準，為有志投身屋宇裝備工程及房屋管理的人士提供具國際認受性的學歷資格。現時所有課程均嚴格遵循英國高等教育品質保證機構(QAA)的學術標準，協助學生邁向專業資格之路。

融入AI與數碼技術 強化建築課程競爭力

面對行業的數碼轉型，亞洲建築環境學院(AIBE)展現前瞻性的教學視野。近年積極推出涵蓋人工智能 (AI)、物業管理數碼化、智能建築及數碼孿生技術(Digital Twin)等專題講座，並將相關知識融入學位課程。此外，學院透過「APAP 考牌培訓課程」指導學生申請英國特許工程師專業資格，協助在職人士提升建築環境職場上競爭力。

展望

亞洲建築環境學院(AIBE)在新管理團隊的帶領下，將繼續提供專業且實用的升學路徑，為屋宇裝備工程及房屋管理行業培育更多具備實務能力的專業人才。

關於亞洲建築環境學院 (AIBE)

亞洲建築環境學院(AIBE)於2010年成立，專注營運屋宇裝備工程及房屋管理專業教育。並與多所英國大學合作營辦碩士及學士課程，結合面授與線上教學模式，支援在職專業人士於工作與進修之間取得平衡，推動亞洲基建及建築科技的發展。

傳媒查詢：

Eman

[email protected]

93323811

電話：(852) 23756 1933

WhatsApp: (852) 5508 5538

電郵：[email protected]

網址：www.aibe-edu.com.hk

圖片下截：https://shorturl.at/NnYxg

