博雲發佈極簡安裝版個人AI助手BoClaw

一、極簡安裝，便捷使用

1.極簡安裝，便捷使用

BoClaw實現全程低門檻、一鍵化、可視化安裝，目前支持macOS（Apple Silicon/Intel）、Windows 10+、Linux（x64/ARM64）及主流瀏覽器（Web沙箱模式）。根據指引和系統提示，非技術人員也可以在10分鐘內完成下載和安裝，並在30分鐘內完成從0開始的準備工作，讓BoClaw開啟智能化工作。

2.數據主權：本地優先+私有化部署

BoClaw所有對話、文件、記憶數據存儲在用戶本地，支持私有雲、物理機、離線環境部署，數據不出域，滿足用戶對數據保護的要求。

3.安全管控：三層防護體系

執行層：基於博雲深耕14年的虛擬化技術，代碼執行與文件操作在隔離沙箱中運行，安全不觸達主機。

權限層：AI調用系統工具前可逐條審批，工具級權限管控，一人一實例權限隔離，每個操作都在管控之下。

分發層：FoLib私有技能倉庫+技能審核，杜絕惡意插件，實現企業內技能統一管理。

4.雙模式架構：覆蓋全員

客戶端 Agent 模式：面向開發者與專業用戶。本地直連大模型，零延遲響應；支持文件系統直接讀寫，提供完整 IDE 級操作體驗。

客戶端沙箱模式：面向全員與客戶端用戶。一鍵下載安裝沙箱至本地環境；VM 級安全與權限隔離，沙箱數據與本地數據完全分離，兼顧便捷與安全。

Web 沙箱模式：面向企業用戶即將推出。瀏覽器即開即用，免安裝免配置；雲端 VM 級虛擬化沙箱隔離，安全權限可控，多用戶並行互不干擾。

二、全場景AI智能體，從「問答」到「執行」

BoClaw的協作對話（Cowork）模塊將多輪AI對話協作的能力發揮到極致，真正實現了從「問答」到「執行」的跨越。其支持流式對話模式，完美兼容Markdown、代碼高亮、LaTeX、Mermaid等多種格式，讓開發者寫代碼、知識工作者做分析時，無需切換工具即可實現內容的專業呈現。

在AI工具調用環節，BoClaw設計了靈活的權限審批機制，用戶可逐條審批或一鍵允許AI調用系統工具，兼顧效率與安全；同時提供本地、沙箱、自動選擇三種執行模式，用戶可根據工作內容的隱私性和複雜度自由選擇，既保障敏感數據的安全，又能充分利用雲端算力。

在實際工作中，用戶可在對話中直接附加docx、xlsx、pdf等各類文件，並自定義工作目錄，AI將直接基於文件內容進行分析和處理；而Artifacts預覽功能則支持HTML、SVG、React、Mermaid在安全沙箱中實時預覽，讓設計、開發成果可視化呈現。此外，BoClaw預置了PPT製作、數據分析等豐富的快捷操作模板，用戶一鍵即可啟動專業工作流程。

三、強大的技能生態：36項內置技能+14,000社區技能+私有化技能倉庫

BoClaw構建了強大的技能系統（Skills），成為其提升工作效率的重要抓手。該系統擁有36項內置技能，分為文檔處理、信息檢索、創意設計、自動化、通訊/系統、元技能六大分類，全方位覆蓋日常工作的各類需求。

開發與自動化：面向開發者的編程輔助、自動化測試與定時任務工具，支持網頁遊戲開發、瀏覽器自動化、前端界面構建、代碼計劃及項目管理。

辦公與文檔處理：覆蓋日常辦公的文檔編輯、表格處理、演示文稿製作、郵件管理及文件整理，讓文檔協作與任務跟蹤更高效。

創意與內容生成：預置seedream、seedance、canvas-design、frontend-design等能力，為設計師、營銷與內容創作者提供圖像/視頻生成、海報設計、社交媒體文案創作及小說編寫等AI輔助工具。

信息檢索與查詢：一站式獲取天氣、影視、音樂等實用信息，快速響應各類查詢需求。

個性化元能力：具備skill-creator能力，支持用戶自定義工作流、創建專屬技能，實現AI能力的個性化定制與擴展。

不僅如此，BoClaw支持技能熱加載，無需重啟應用即可完成技能的更新與啟用。同時搭配專屬技能市場，用戶可瀏覽、安裝海量在線技能——目前社區已貢獻14,000+技能，持續為AI能力升級，讓工具始終適配不斷變化的工作需求。

針對企業客戶，BoClaw獨創FoLib私有化技能倉庫。企業可自建內網技能中台，實現技能的統一管理、安全分發與版本控制，支持CI/CD集成，既享受開源生態的豐富，又守住核心業務的安全。

四、記憶系統+定時任務，讓AI更懂你，讓工作更自主

BoClaw創新打造的記憶系統（Memory）讓AI擁有了「個性化記憶」能力，徹底擺脫了傳統AI工具「記不住、不瞭解」的痛點。系統支持顯式記憶與隱式提取雙重模式，用戶可主動觸發記憶的保存與刪除，AI也能自動識別用戶的個人檔案、工作偏好等信息；同時設置了嚴格、標準、寬鬆三檔安全等級，結合LLM二次驗證和TTL緩存機制，對邊界案例進行智能判斷。記憶數據本地存儲，用戶可隨時查看、編輯、刪除，讓AI的服務更貼合個人工作習慣，越用越順手。

定時任務（Scheduled Tasks）功能則讓工作實現「無人值守」的自動化運行，支持單次、每日、每週、每月及Cron表達式等多種任務調度方式。用戶可對任務列表進行啟用/禁用、編輯、刪除等精細化管理，系統會完整記錄任務執行歷史與全局日誌，每次執行還會自動創建Cowork會話，用戶可隨時回溯執行過程與AI輸出結果。無論是定時生成數據分析報告、定時同步文件，還是定時執行自動化腳本，BoClaw都能精準完成。

五、多平台IM遠程控制，打破空間限製成

針對當下遠程協作、移動辦公的需求，BoClaw打造了IM遠程控制（IM Gateway）功能，通過釘釘、飛書、企業微信、Telegram、Discord等主流IM平台的機器人，實現遠程觸發AI任務的操作。用戶只需在手機或其他終端的IM軟件中發送指令，BoClaw即可在電腦端自動完成文檔處理、代碼生成、數據分析等工作，並實時反饋結果，讓用戶在外出、出差等場景下也能高效處理工作，真正實現「隨時隨地辦公」。

六、多模型兼容+加密配置，兼顧能力與安全

BoClaw在AI模型支持方面做到了高度開放與兼容，支持40+主流模型，包括Claude、GPT、DeepSeek、通義千問、Kimi、智譜GLM、Gemini、Ollama等，同時支持自定義端點接入，讓用戶可根據工作需求自由選擇AI模型。內置的OpenAI兼容代理實現了Anthropic與OpenAI API格式的無縫橋接，無需複雜配置即可實現多模型的切換使用。

BoClaw支持加密配置的導入與導出，對AI模型的API Key等敏感信息進行加密保護，全方位保障用戶的賬號與數據安全。

七、支持在線工具接入，實現 AI 可控運行

BoClaw 支持系統工具的在線接入與統一權限管理。權限體系與技能系統深度打通，實現用戶與 BoClaw 1:1 權限映射——用戶能操作的，BoClaw 才能操作；用戶無權訪問的，BoClaw同樣受限。每一次工具調用都經過權限校驗，確保 AI 在既有安全邊界內執行任務，做到操作精準、結果可靠、權限可控。

八、市場差異化：BoClaw與其他產品的區別

對比維度 開源桌面Agent 通用雲端Agent 個人助手 BoClaw









安全風險 高危漏洞，惡意插件，API洩露 數據經第三方雲端 個人工具，無企業級管控 技能審核+沙箱隔離+本地存儲









數據主權 本地但插件可竊取 雲端，數據出境 本地 私有化部署，數據不出域









權限管控 無 無 無 逐條審批+一人一實例









系統對接 無 無 無 Jira/GitLab/OA/ERP原生對接









技能管理 社區插件市場混亂 封閉生態 個人安裝 FoLib私有倉庫+14,000+社區技能









國產化適配 無 無 部分 龍芯/飛騰/麒麟/UOS全面支持











核心差異化定位：

極簡安裝，便捷使用•數據不出域•技能可定制•系統全連接

九、多元應用場景

場景 BoClaw如何賦能



軟件研發 AI輔助代碼編寫、調試；對接GitLab/Jira實現任務自動流轉；定時執行構建腳本並推送結果。



數據分析 自然語言查詢數據庫，自動生成可視化報表；定時匯總業務數據，推送至釘釘/飛書群。



市場營銷 競品監控、輿情分析、報告自動生成；一鍵調用搜索與文檔技能，快速產出營銷材料。



人力資源 自動篩選簡歷、安排面試、回復員工咨詢；對接OA系統實現流程自動化。



客戶服務 智能工單分類、自動回復、知識庫檢索；與IM集成，隨時響應客戶需求。



財務運營 自動整理報銷單據、生成財務報表；定時對賬並發送異常提醒。





十、極簡使用流程，全平台適配

BoClaw將「極簡」貫穿產品設計全流程，打造了三步式便捷使用流程：

安裝並一鍵配置AI模型API Key

桌面端直接使用：新建協作對話，輸入提示詞，AI自動執行，快速獲取結果

遠程使用：一鍵配置IM機器人，通過釘釘、飛書等發送消息，BoClaw執行並回復

拓展能力：在技能市場一鍵瀏覽、安裝在線技能，啟用後直接增強AI能力

BoClaw完美支持macOS（Apple Silicon/Intel）、Windows 10+、Linux（x64/ARM64）及主流瀏覽器（Web沙箱模式），在不同設備上均能提供一致的使用體驗。

BoClaw現已正式發佈，個人用戶可訪問官網免費下載使用，企業用戶可申請私有化部署方案與技術咨詢。

官網地址：https://boclaw.ai

SOURCE 博雲科技