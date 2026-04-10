AIC 楊梅新廠啟用，迎接 AI 與資料中心需求高速成長

楊梅新廠導入自動化製程與智慧化管理系統，將顯著提升生產效率與品質穩定度，並強化 AI 伺服器與高密度儲存系統的量產能力。隨著資料量呈倍數成長，企業對高效能、低延遲與可擴展儲存架構的需求持續升高，AIC 亦持續投入 AI 儲存與資料基礎架構相關技術，協助客戶提升整體運算與資料處理效能。

適逢成立 30 周年，AIC 表示將持續深化與全球客戶及供應商的合作關係，強化供應鏈韌性與技術整合能力，以回應 AI 與資料中心市場的長期成長趨勢。

關於營邦

AIC 營邦企業 (3693) 為全球高效能伺服器與儲存解決方案的領導廠商，擁有30年研發與製造經驗。AIC以高密度儲存伺服器、儲存伺服器準系統及AI儲存技術著稱，並於美洲、亞洲與歐洲設有據點，致力於跨產業推動創新應用與技術升級。更多資訊請參考 www.aicipc.com

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