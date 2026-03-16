AIC 於 NVIDIA GTC 2026 展示 NVMe AI 儲存平台 加速大規模 AI 推論

加州聖荷西2026年3月17日 /美通社/ -- 隨著 AI 推論工作負載快速成長，儲存架構正成為現代 AI 基礎建設中的關鍵核心。全球企業級儲存與伺服器解決方案領導廠商 AIC 宣布將參與 NVIDIA GTC 2026，於 3 月 16 日至 19 日在聖荷西 McEnery Convention Center 舉行。AIC 將展出最新 AI 儲存平台，專為支援 CMX 架構的大規模 AI 推論應用而設計，透過共享 NVMe 快閃儲存層擴展 GPU 記憶體容量，以支援長上下文（long-context）與多代理（agent-based）AI 工作負載。

AI 推論需要具備高密度、低延遲的儲存系統，以支援 KV cache、向量資料庫（vector databases）以及持續性資料串流等應用。AIC 的 NVMe 與 DPU 加速平台提供高容量快閃儲存與高速頻寬，確保在機櫃級（rack-scale）部署環境中，GPU 能持續獲得所需資料。

同時，AIC 亦展示支援 GPU-initiated儲存存取（GPU-initiated storage access）系統設計，使資料可直接由 NVMe 傳輸，加速運算資源，降低 CPU 負載並提升 I/O 效率，特別適用於向量搜尋（vector search）與圖形運算（graph processing）等資料密集型 AI 工作負載。

AIC 攤位 #140 展示重點

F2026-G5 JBOF（整合 BlueField）

高密度 NVMe 平台，結合 DPU 加速技術，專為支援 CMX 架構共享快閃儲存層設計，可建構可擴展的 NVMe-oF 架構，適用於大規模 AI 推論部署。

高密度 NVMe 平台，結合 DPU 加速技術，專為支援 CMX 架構共享快閃儲存層設計，可建構可擴展的 NVMe-oF 架構，適用於大規模 AI 推論部署。 CMX 2U 24-bay BlueField DPU 解決方案

緊湊型高效能 NVMe 平台，搭載 Solidigm PCIe Gen5 企業級 NVMe SSD，並結合 NVIDIA BlueField DPU，可加速 KV cache 存取並提升 AI 推論效率。該平台針對高容量快閃儲存配置進行最佳化，可支援 KV cache 擴展、向量資料庫應用，以及 CMX 架構推論環境。

緊湊型高效能 NVMe 平台，搭載 Solidigm PCIe Gen5 企業級 NVMe SSD，並結合 NVIDIA BlueField DPU，可加速 KV cache 存取並提升 AI 推論效率。該平台針對高容量快閃儲存配置進行最佳化，可支援 KV cache 擴展、向量資料庫應用，以及 CMX 架構推論環境。 3U SCADA 最佳化系統

3U 系統設計支援 GPU 主導的儲存存取架構，可加速資料傳輸效率，適用於向量搜尋與圖形資料處理等 AI 工作負載。

3U 系統設計支援 GPU 主導的儲存存取架構，可加速資料傳輸效率，適用於向量搜尋與圖形資料處理等 AI 工作負載。 VAST Data CERES 平台

高吞吐量 NVMe 儲存系統，支援 AI 資料管線、**檢索增強生成（RAG）**與即時分析環境，並採用 VAST Disaggregated Shared Everything（DASE）架構。

除了將在 AIC 攤位展示搭載 Solidigm 企業級 SSD的 2U 24-bay NVMe 儲存系統，AIC F2032 平台亦將於美光攤位（#1407）攤位上搭配其SSD 展示。這些合作展現了 AIC 與領先快閃儲存供應商持續深化合作，共同打造支援新世代 AI 基礎架構的可擴展 NVMe 平台。

Solidigm 產品與行銷資深副總裁 Greg Matson 表示：「Solidigm 企業級 SSD（eSSD）專為 AI 時代打造，能提供新一代 AI 基礎架構所需的效能、密度與能源效率。搭載 Solidigm eSSD 的 AIC F2026 平台可作為關鍵的情境記憶層（context memory tier），協助營運商突破傳統 GPU 快取限制，提升整體吞吐量，並在不增加功耗與空間需求的情況下，實現可擴展的 long-context AI 推論。」

AIC 營邦企業董事長梁順營表示：「AI 基礎架構正快速演進，儲存架構也必須同步升級。透過與 NVIDIA 及生態系夥伴的密切合作，AIC 正開發符合 CMX 架構並結合 DPU 加速資料通道的 NVMe 平台，以支援 KV cache 擴展與 GPU 主導 AI 資料管線等新興工作負載。隨著 AI 系統邁向 agent-based與 long-context 應用，可擴展且解耦的儲存架構將成為關鍵。我們的目標是確保 AIC 提供支持下一世代 的AI 儲存系統。」

活動資訊

NVIDIA GTC 2026

2026 年 3 月 16 日至 19 日

AIC 攤位：#140

關於營邦

AIC 營邦企業 (3693) 為全球高效能伺服器與儲存解決方案的領導廠商，擁有30年研發與製造經驗。AIC以高密度儲存伺服器、儲存伺服器準系統及AI儲存技術著稱，並於美洲、亞洲與歐洲設有據點，致力於跨產業推動創新應用與技術升級。營邦全球總部位在台灣，積極布建全球分支機構及通路代理，在亞洲、美洲、歐洲都有據點，提供全球市場高品質產品與即時服務。更多資訊請參考 www.aicipc.com

SOURCE AIC