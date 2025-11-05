亞洲特許銀行家協會（AICB）舉行第15屆國際金融犯罪和反恐融資大會，匯聚全球領袖，共議人工智能驅動的反詐新趨勢

僅在 2025 年上半年，大馬因網絡欺詐損失高達 11.2 億令吉 [1]

截至 2025 年 9 月，與詐騙相關的總損失已接近 19.2 億令吉 [2]

從全球來看，非法資金流動估計高達 3.1 兆美元，其中欺詐和銀行詐騙造成的損失接近4860 億美元[3]

這些數字充分證明，各國之間必須加強跨境和生態系統內的緊密合作，聯手打擊金融犯罪。

自 2023 年以來，國內銀行業持續推動全國性的全民反詐醒覺運動 #JanganKenaScam，致力於提升公眾的反欺詐意識和應對能力。各大銀行不斷加強安全防護措施，展現了整個行業對保護消費者、維護信任和金融穩定的決心。

根據馬來西亞銀行家協會（Association of Banks in Malaysia）的最新調查，公眾的警惕性正在逐步提高，大多數大馬民眾表示會積極關注詐騙警報，並迅速採取行動應對可疑活動。由此顯示馬來西亞正在形成一個更強大、更密切的全國性應對機制，以保護消費者利益，捍衛金融系統的信任。

國家銀行總裁拿督斯裡阿都拉昔（Dato' Sri Abdul Rasheed Ghaffour）在致開幕詞時強調： "雖然科技和人工智能正在重塑合規和反洗錢的工作，但我們必須記住，最終只有個人操守和職業道德可以挽住人們的信任。而且沒有任何演算法可以取代金融業所需要具備的判斷力、誠信和責任心！"

亞洲特許銀行家協會主席丹斯裡阿茲曼哈欣（Tan Sri Azman Hashim）在歡迎致辭中指出："我們的金融策略就是'以科技為推手，以誠信為本'，但是光靠最先進的系統還不夠，最後拍板的還是人，靠的是正確的判斷和價值觀！在這個數碼時代，我們每個人都是一道防火牆！我們的警惕性、職業道德和專業精神，構成了保障金融系統安全的無形屏障。我們最大的力量在於人——那些技術嫻熟、恪守原則和保持警惕的人，他們才是我們最強大的防線！"

大馬銀行集團的合規官聯絡小組（CONG）主席法拉蒂娜（Faradina Ghouse）表示："金融機構隨著環境日益複雜，我們能否有效偵測、預防與應對威脅，取決於我們在情報共享、跨境協作及專業能力建設方面的集體實力。如今，合規不僅僅關乎監管，更關乎韌性、誠信，以及整個金融生態系統的協作精神。

以 "未來已來：以科技驅動合規，共同打擊金融犯罪" 為主題，今年大會深入探討了 人工智能（AI）、機器學習 及 高級數據分析 如何重塑合規與風險管理的格局。會議將探討多個關鍵議題，包括：

利用人工智能進行欺詐偵測

機器學習如何驅動合規工作

虛擬資產帶來的挑戰

打擊恐怖主義和擴散融資

如何完善反賄賂和反洗錢框架

為了體現馬來西亞的改革決心，2026年財政預算案也撥款3200萬令吉[4]，專門用於加強法律框架和打擊詐騙活動。同時，我國還將引入新的《網絡犯罪法案》，並擴大國家詐騙響應中心（NSRC）的職能和能力。

如今，國際金融犯罪和反恐融資大會已邁入第15個年頭，並成為東盟地區最具影響力的思想領導平台，致力於推動金融犯罪預防和卓越合規。這再次印證了亞洲特許銀行家協會在銀行業和金融領域內，促進數字素養、全球協作和道德領導力的堅定承諾。

關於亞洲特許銀行家協會

亞洲特許銀行家協會是馬來西亞銀行業唯一的專業機構。它的管理委員會成員，由馬來西亞國家銀行、馬來西亞銀行家協會（ABM）以及馬來西亞投資銀行協會（MIBA）的代表共同組成，陣容強大。此協會擁有超過3萬7000 名會員，肩負著一項重要使命：通過提供專業的銀行資格認證，確保銀行從業人員具備最高標準的職業操守、知識和能力，從而全面提升銀行業的人才隊伍素質。

亞洲特許銀行家協會在業界的地位非凡，它是東南亞地區唯一獲得英國特許銀行家協會 (Chartered Banker Institute, UK) 授權，可以授予"特許銀行家" (Chartered Banker)身份的機構。

該協會持續通過以下方式，支持其會員成長和行業進步：

創新學習

倡導專業主義

推動思想領導力

提供人脈交流機會

想瞭解更多關於亞洲特許銀行家協會的資訊，請瀏覽： www.aicb.org.my

