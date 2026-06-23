賦能代理AI與永續HPC：神雲科技，於ISC 2026展示Agentic AI基礎架構

新聞提供者神雲科技股份有限公司
23 6月, 2026, 19:00 CST
德國漢堡2026年6月23日 /美通社/ -- 全球高效能、節能伺服器解決方案領導廠商，同時為神達控股股份有限公司（股票代號：3706）旗下子公司神雲科技股份有限公司（神雲科技 Technology Corporation），於ISC 2026（X05攤位）重點展示其最新Agentic AI就緒基礎架構及液冷創新技術。神雲科技亦與業界領導廠商AMD及Intel攜手合作，展示從伺服器到機架層級的可擴展解決方案，旨在應對日益增長的永續資料中心需求。
先進液冷架構，實現永續HPC
隨著現代資料中心面臨嚴苛的能源限制，液冷已從可選方案轉變為下一代HPC及大規模AI叢集的必要條件。為因應此需求，MiTAC展示其先進綠色運算解決方案，旨在大幅優化電源使用效率。
- MiTAC G4826Z5：專為大規模AI基礎架構打造的4U雙插槽液冷伺服器。搭載8顆AMD Instinct™ MI355X GPU，並採用最新AMD EPYC™ 9755與9575F處理器，在有效管理散熱挑戰的同時提供極致運算密度。該平台支援最高6TB DDR5-6400記憶體、12個PCIe Gen5插槽及8個NVMe U.2硬碟，是次世代科學運算的理想基礎建構單元。
- MiTAC C2811Z5：符合OCP規範的多節點伺服器，專為高密度運算環境設計。搭載AMD EPYC™ 9555處理器，支援12個DDR5-6400記憶體插槽（每節點最高3TB）及NVMe E1.S儲存，為科學模擬、氣象建模等高需求HPC工作負載提供穩定、節能的高效能表現。
專為Agentic AI工作負載打造的次世代基礎架構
為滿足現代研究機構及企業對複雜自主決策能力的需求，MiTAC推出專為Agentic AI時代量身打造的混合架構平台。
- MiTAC G4520G6：高度彈性的4U雙插槽伺服器平台，專為驅動Agentic AI框架與傳統HPC工作負載而設計。搭載最新Intel® Xeon® 6處理器，在高密度環境中實現每瓦效能的大幅躍升。G4520G6可配置NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell或NVIDIA H200 GPU，為進階AI訓練、多智能體推理及複雜資料建模提供強大且靈活的加速能力。
針對雲端應用優化的高密度儲存平台
AI訓練資料集與即時雲端服務的爆炸性成長，對資料吞吐量提出了前所未有的要求。MiTAC最新企業平台採用最新儲存規格，以消除I/O瓶頸並最大化資源效率。
- MiTAC M2810Z5：針對雲端運算及高效能I/O密集工作負載優化，此企業伺服器可為大型資料庫及交易型應用提供高頻寬與超快速資料存取。透過將OCP NIC 3.0與E1.S NVMe儲存整合於多節點超大規模設計中，實現卓越的運算密度與靈活的網路升級空間。
- MiTAC GS73-B8056：針對主流雲端應用優化的1U單插槽平台，支援單顆AMD EPYC™ 9004/9005處理器及24個插槽最高6TB DDR5-5200記憶體。配備16個NVMe E3.S硬碟槽、雙PCIe Gen 5 x16插槽、OCP 3.0夾層卡、雙10GbE埠，以及1+1備援2,000W 80+ Titanium電源供應器。
關於MiTAC Computing Technology Corporation
MiTAC Computing Technology Corp.（神雲科技股份有限公司）為神達控股旗下子公司，自1990年代起深耕伺服器領域，提供全面的節能伺服器解決方案。專注於AI、HPC、雲端及邊緣運算，MiTAC運算採用嚴格的方法，確保從裸機、系統、機架到叢集各層級均達到無妥協的品質標準，全面實現效能與整合目標。對各層級品質的堅持，使MiTAC Computing在業界脫穎而出。
憑藉全球佈局及端到端能力——涵蓋研發、製造至全球支援——MiTAC Computing為超大規模資料中心、HPC及AI應用提供靈活的客製化平台，確保最佳效能與可擴展性以滿足各項業務需求。透過善用AI與液冷技術的最新進展，並整合MiTAC品牌與Intel DSG及TYAN伺服器產品，MiTAC Computing以創新、高效、可靠的伺服器技術及軟硬體整合解決方案著稱，賦能企業迎接未來挑戰。
SOURCE 神雲科技股份有限公司
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