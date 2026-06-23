賦能代理AI與永續HPC：神雲科技，於ISC 2026展示Agentic AI基礎架構

隨著現代資料中心面臨嚴苛的能源限制，液冷已從可選方案轉變為下一代HPC及大規模AI叢集的必要條件。為因應此需求，MiTAC展示其先進綠色運算解決方案，旨在大幅優化電源使用效率。

專為Agentic AI工作負載打造的次世代基礎架構

為滿足現代研究機構及企業對複雜自主決策能力的需求，MiTAC推出專為Agentic AI時代量身打造的混合架構平台。

針對雲端應用優化的高密度儲存平台

AI訓練資料集與即時雲端服務的爆炸性成長，對資料吞吐量提出了前所未有的要求。MiTAC最新企業平台採用最新儲存規格，以消除I/O瓶頸並最大化資源效率。

關於MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp.（神雲科技股份有限公司）為神達控股旗下子公司，自1990年代起深耕伺服器領域，提供全面的節能伺服器解決方案。專注於AI、HPC、雲端及邊緣運算，MiTAC運算採用嚴格的方法，確保從裸機、系統、機架到叢集各層級均達到無妥協的品質標準，全面實現效能與整合目標。對各層級品質的堅持，使MiTAC Computing在業界脫穎而出。

憑藉全球佈局及端到端能力——涵蓋研發、製造至全球支援——MiTAC Computing為超大規模資料中心、HPC及AI應用提供靈活的客製化平台，確保最佳效能與可擴展性以滿足各項業務需求。透過善用AI與液冷技術的最新進展，並整合MiTAC品牌與Intel DSG及TYAN伺服器產品，MiTAC Computing以創新、高效、可靠的伺服器技術及軟硬體整合解決方案著稱，賦能企業迎接未來挑戰。

歡迎參訪 www.mitaccomputing.com

SOURCE 神雲科技股份有限公司