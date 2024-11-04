華為李鵬：擁抱移動AI時代，開創MBB商業新範式

回顧過去，移動語音讓我們實現了隨時隨地、點對點的溝通；移動互聯網讓信息觸手可及、點對多點的傳遞。

當前，技術和需求持續躍升，加速移動AI時代的到來。以AIGC、分級推理為代表的技術突破，將更好地滿足信息精準生成、多點到多點傳遞的需求。信息利用方面，AI開始深入理解人類意圖，主動調動資源、滿足個性化需求。

因此，AI引發的交互方式和服務模式變革，給產業正帶來前所未有的發展機遇。

首先，多模態AI終端帶來的全新人機交互體驗，將極大釋放數智生產力。

IDC咨詢公司預測，到2028年，全球AI手機的出貨將超過9億部。人機交互的方式將從觸控升級為多模態的交互，語言、手勢、甚至微表情都可能成為交互的一部分，交互體驗更加自然、效率將提升300%以上。例如，新一代AI眼鏡可以識別唇語，在嘈雜環境中識別成功率超過95%。

其次，移動服務模式也將全面智能化，無處不在的智能體，將深刻改變人們的生活方式和生產方式。

預計到2030年，「人人都有智能體助理」將成為可能，智能體助理將提供居家、出行和辦公等全場景、7×24小時服務，生成和處理10倍以上的數據。同時，具身智能機器人將被廣泛應用於千行萬業，尤其在研發、生產、質檢、物流等全流程發揮關鍵作用，一台具身智能機器人每小時處理10GB以上的多模態數據。

綜合來看，智能體生成和處理的數據總量在2030年將比2024年增長120多倍，極大豐富了數智生產資料。

同時，新交互體驗和新服務模式，伴隨著海量數據的爆發，驅動流量模型發生結構性的變化。

過去運營商管道中，主要承載的是通用的、無差異的數據，如各種視頻內容，流量模型是垂直、單向的。

AI帶來更多個性化數據的多向流動。如，大模型訓練需要DC間極速的數據傳遞，推理應用和AIGC需要端、邊、雲的協同交互，因此流量模型將從I型向T型、Mesh網狀型進行演進。流量模型結構性的變化，驅動我們進一步思考如何優化網絡，滿足新的業務需求。

站在新時代的入口，面對技術和需求的躍升，我們必須考慮做出突破性的改變，加速業務、網絡基礎設施、運營運維、商業模式的四大重構，實現創新商業範式的躍升。下面將從四個方面展開，和大家一起探討這個時代的發展路徑。

第一是運營商如何抓住AI帶來的「產商品升級、搶佔AI服務入口」的業務重構機會。

面向個人用戶，運營商可以基於高頻用戶觸點，如客服、通話、消息、雲盤等，提供智能體的服務能力。以新通話為例，中國運營商已經支持實時翻譯、AIGC數字形象等智能業務，積累了超過2400萬的用戶，下一階段將引入AI通話助理，可以提供故障申報、行程預訂、會議管理等增值服務。

面向家庭場景，運營商可以首先佈局親情看護、雲存儲等服務通過家庭算力主機等創新終端打造「智家」業務的新入口。算力主機可以聚合AI觀賽、AI康養等應用，使電視開機率提升了2倍，實現ARPU提升了28%。

面向出行場景，運營商可以與車企緊密合作，提供穩定、高速的網絡聯接，使能智能座艙、車雲協同，共同打造安全、高效的出行體驗。

同時，B2B市場也有巨大的機遇。面向中小企業，運營商可以構築「標品+AI」套餐，提供極簡化、標準化的智能化服務，並協同「看店寶、會議寶」等智能設備，將有效滿足中小企業快速應用AI的需求。同時，運營商可以通過「聯接+組網+AI」深度融合，賦能行業客戶的智能化轉型。

第二點，運營商亟需重構網絡基礎設施，才能更好地滿足AI服務的差異化體驗需求。

為實現AI助理的「真人級」實時交互，最佳體驗的端到端時延需要達到300ms以內，因此空口的時延需要低於20ms。運營商可以構建以AI為中心的網絡底座，實現確定接入、彈性調度、廣域無損，支撐雲、邊、端的按需可靠連接。

第三，通過應用AI，我們將重構網絡運營運維模式，給業務敏捷發放、用戶體驗保障、運維效率提升帶來新的抓手。

運營商可以通過Agent專家系統與Copilot輔助工具的協同，實現從傳統的「以SOC/NOC為中心」向「以智能體為中心」的新模式轉變。

在運營使能場景，Agent支持多模態數據實時模擬和仿真，幫助運營商高效評估網絡資源，擴大新業務放號空間。

在網絡運維場景，Agent自動規劃編排任務，自主閉環40%的軟件類問題；針對剩餘60%的硬件類問題，Copilot通過專業知識問答，輔助現場工程師快速定位和解決問題。

最後，基於業務、網絡和運營運維新能力的構建，運營商可以加速商業模式的重構，從「單量綱」到「多量綱」，從 「流量變現」到「體驗變現」，創造更大的商業價值。

目前，歐洲有30多家運營商已經商用了速率計費套餐。而中國運營商在積極探索多量綱變現，基於新通話、雲手機、家庭算力主機等AI入口業務的創新，提供算力、存儲、VIP保障等新量綱。

同時，借鑒雲服務的計費模式，運營商可以推動多樣化網絡能力，形成Open API開放，降低使用門檻、並擴展至B2B2C市場。

當前，從中國、中東、歐洲到亞太，全球領先運營商已經在5G-A網絡中驗證了AI服務能力，涵蓋了個人、家庭、出行、企業等多個場景，為行業創新提供了典範。

未來已來，運營商需要積極行動，持續拓展5G-A與AI帶來的創新發展空間。

以智賦網，促進運營運維自動化，使能高效網絡和極致體驗。

以網興智，構築泛在超寬的網絡能力，推動AI產商品創新與生態發展，擁抱更繁榮的移動AI時代。

「來而不可失者，時也，蹈而不可失者，機也。」 華為願意和全產業、運營商一起努力，共築以網興智、共促以智賦網、共謀商業新價值。

SOURCE Huawei