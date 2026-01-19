世盟供應鏈啟動A股IPO 最大外部股東首程控股（0697.HK）投資價值步入兌現期

香港2026年1月19日 /美通社/ -- 首程控股（0697.HK）所投資企業——世盟供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱「世盟股份」）近日正式啟動在深圳證券交易所主板的首次公開發行（IPO）進程。此項進展標誌着首程控股於其產業投資組合中，再度迎來重要的價值兌現窗口，不僅為公司投資邏輯提供具體、可驗證的事件支撐，亦體現其於物流科技領域長期佈局的階段性成果。

世盟股份是一家專注為跨國製造企業提供一體化供應鏈物流解決方案的專業服務商，業務涵蓋運輸、倉儲、關務管理等關鍵環節，屬於連接製造端與終端市場的重要基礎設施型服務企業。隨着全球製造業供應鏈持續向高效率、強韌性方向演進，世盟股份所處的行業賽道具備穩定需求基礎與長期成長空間。

值得關注的是，本次IPO將成為首程控股投資組合中一次具代表性的資本化成果。首程控股為世盟股份持股比例最高的外部股東，在企業成長過程中深度參與其戰略發展與資本運作。作為首鋼集團旗下的香港上市公司，首程控股長期專注於實體產業投資與資產管理，被投企業正式進入IPO實施階段，意味着相關投資已由「價值培育期」邁入「可量化、可兌現階段」，在戰略與財務層面均具明確意義。

市場普遍認為，投資項目推進IPO，往往被視為「資本兌現窗口」開啟的重要信號。IPO屬於高度清晰、可驗證的價值實現事件，有助推動投資組合內在價值逐步向財務表現轉化，並提升市場對首程控股未來收益確認能力及現金回報潛力的預期，從而對公司整體估值形成正面支撐。

從市場共識角度觀察，根據英為財情（Investing.com）等公開資料顯示，目前分析師對首程控股的整體投資評級偏向「強力買入」。一致預期數據顯示，分析師給予公司未來12個月的平均目標價約2.67港元，較現價仍具一定上行空間，反映機構投資者對公司基本面改善及投資組合價值釋放的高度認可。同時，港股通最新數據顯示，北向資金對首程控股的持倉比例有所提升，顯示中長期資金對其長線投資價值的關注度正持續上升。

在此背景下，世盟股份啟動IPO進程，作為首程控股投資組合中一項清晰的價值釋放事件，有望進一步強化市場對其「產業投資＋資本運作」模式的認同，並為公司吸引更多長期資本配置創造有利條件。

此外，首程控股此前持續推進股份回購計劃，反映管理層對公司當前估值水平的判斷，以及對未來經營表現與投資成果的信心。結合世盟股份IPO進展，市場或將此一系列舉措解讀為「估值修復」與「投資兌現」疊加的正面信號，對公司股價形成中期支撐。

